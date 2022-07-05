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Новости Война
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"Спецоперация" продолжится до полного выполнения задач, поставленных Путиным", - Шойгу

шойгу

Война России против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией, по утверждению российской стороны, будет продолжаться до "полного выполнения задач", поставленных Путиным.

Об этом отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", – уверяет он.

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армия РФ (18994) путин (31191) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+81
Ну, да, ну, да. До полного развала параши.
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05.07.2022 14:10
+55
Країна рабів. Один нікчемний гвалтівник дітей поставив раком 140 мільонів довбойобів, а ті ще и булки роздвинули.
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05.07.2022 14:13
+49
Тільки цілі вже ніхто не знає…
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05.07.2022 14:11
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Відбувається жертвопринешення пуйлом сатані тепер в Україні з переходом на московію з кількістю жетрв в десятки, а може і сотні разів більші як в Україні.
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05.07.2022 15:43 Ответить
"Спецоперація" триватиме до повного виконання завдань, поставлених Путіним", - Шойгу
Тобто до останнього кацапського орка.
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05.07.2022 16:13 Ответить
"Я вобще не знаю, что в голове Володи, но очень его люблю..."
якось так...
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05.07.2022 21:21 Ответить
расея-страна хоть и большая, но -бесправное стадо
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05.07.2022 16:19 Ответить
Тю,*****. Так ти ж здохнеш,кужугєтовічь і здохне твій господар *****. Продовжувати "спецопєрацію" мінімум не логічно.
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05.07.2022 16:22 Ответить
Кужугетович уже приготувався стать правителем "північних територій" Навіть свій особняк побудував у китайському стилі!
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06.07.2022 06:47 Ответить
Сказав шо в калюжу газонув, чурка епаний.
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05.07.2022 16:23 Ответить
Ukraine - we will hunt down and eliminate all responsible. With extreme prejudice.
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05.07.2022 16:30 Ответить
Головне завдання пу@ла повністю знищити парашестан. І це завдання він виконує сумлінно
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05.07.2022 16:40 Ответить
иди ты оленевод чертов.
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05.07.2022 16:46 Ответить
Главное оружие от запада. ЗСУ им закончит операцию, аж на Урале.
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05.07.2022 16:46 Ответить
размечтался чурка!скорее твоя рашка развалится!
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05.07.2022 16:58 Ответить
Спецоперацію обмивати у маЦкві будемо
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05.07.2022 17:10 Ответить
***** з Шойгу пішли в тайгу,
Удвох потрапили в пургу
Та й заблудилися в снігу -
Обом їм сич сказав: ПУГУ!

(та ні, ***** якась)
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05.07.2022 17:10 Ответить
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05.07.2022 20:45 Ответить
....
Шойгу ***** відгриз ногУ -
Знай, з ким ходить гулять в пургу!
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05.07.2022 21:39 Ответить
Жиза, до речі! У відповідний момент, коли "своя рубашка ближе к телу", там уся "верноподданность" зміниться свинособачим загризанням...
(і так, зеки робили щось подібне: йшли на втечу в тайгу - брали з собою "кабанчика")
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06.07.2022 05:02 Ответить
Або до того моменту, коли ***** здохне.
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05.07.2022 17:12 Ответить
тоесть пока Диктатор не даст команду прекратить спецоперацию международного терроризма...
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05.07.2022 17:18 Ответить
У Запада более сложная задача - не допустить победы РФ и одновременно не допустить победы Украины. В их головах РФ - противовес Китаю.
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05.07.2022 17:24 Ответить
Росія в 45 коли брала Берлін загубила до 100 тис. , до сьогодні не можуть нарадуватися,… чим більше в Рашки погибають тим більше в них радості…тільки коли українська армія почне визволяти міста ,..тоді тільки в них прийде депресія
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05.07.2022 17:26 Ответить
100 тис - взято зі стелі? є думки що червона армія в берлінській операції втратила більше, ніж союзники за всю війну на всіх фронтах
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05.07.2022 21:06 Ответить
Да какое твое право, тварь, делать какие либо спецоперации на территории другого государства. И убивать там людей.
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05.07.2022 17:36 Ответить
хахахахаха... ну ****, расмішив))
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05.07.2022 17:39 Ответить
Как там герасимов поживает? уже все задачи выполнил?
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05.07.2022 17:50 Ответить
Тобто усіх рабокацапів ***** надумав утилизувати в Україні. А я казав що ***** ворог рф теж а не тільки України.
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05.07.2022 17:57 Ответить
Для меня до сих пор остаётся загадкой как один маленький плешивый шизофреник так успешно вертит 140 млн. стадом баранов???
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05.07.2022 18:52 Ответить
Маленький плешивый шизофреник отлично знает чаяния глубинного народа (кгб этим занималась профессионально) и использует эти чаяния для реализации своих садистских, маниакальных фантазий. Как говорится: "Яке їхало, таке й здибало".
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05.07.2022 19:20 Ответить
До повної дупи вам)Ось і нафта сьогодні на 9% опиустилася.
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05.07.2022 19:06 Ответить
Без помощи политического руководителя Украины и его шоблы, хрен бы вы, что либо достигли. А так да - Луганскую уже отжали. Да и Херсонскую с 60% Запорожской области. Теперь на очереди остатки Донецкой. Зато кусок зелёного дерьма уже заводы по переработке мусора собрался строить. ***** на фронте на 500 выстрелов рашистов наши отвечают лишь 40.
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05.07.2022 19:14 Ответить
если запад и дальше будет жевать сопли, ничтоже сумнясь, и давать вооружение дозированно, по капле, а не массово как их просят... у кремлядей вполне может получится дойти до Приднестровья, отрезав Украину от моря, как они и задумывали. Чтобы там не говорили увещеватели бархотными баритонами, но Украина долго не сможет тягаться с Рф, особенно если та объявит мобилизацию. Просто тупо задавят числом, как бы геройски ВСУ не сражалось.
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05.07.2022 21:08 Ответить
Давайте вы сначала на западных заводах наладите выпуск тяжелого вооружения в таком количестве чтобы и Украине и Западу хватало для защиты от русофашистов , а потом будете обвинять Запад в дозированной выдаче Украине оружия.
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06.07.2022 03:33 Ответить
А кого мобілізовувати можуть кацапи якщо у них на всю країну і 146 мільйонів лише 22 млн. з яких придатні до служби? Решта інваліди, наркомани, злочинці, дебіли. Але ж реальна кількість населення в ********** лише 89-92 млн.! Тобто на відповідний відсоток меншу кількість можна мобілізувати. В Україні придатні до стройової 11 мільйонів. Ми значно сильніша і здоровіша нація. При наступі на підготовлені позиції які займають ЗСУ втрати як мінімум 5 до 1. Що не ясно? Ми вбємо всіх хто прийде і кацапки будуть мастурбувати огірками і народжувати від інвалідів і алкодебілів або ... китайців. Після цієї війни в будь якому випадку демографічна криза в ********** буде жахливою. Вони намагаються зараз цього уникнути посилаючи до нас найтупіше і найнепотрібніше населення Бурятїї, Туви і Закавказзя. Але ж за загальної мобілізації доведеться посилати з міст. І це добє ********* не лише економічно а й демографічно. І повторюю - ми вбємо всіх. Нас на це вистачить навіть якщо допомога буде надходити в тому ж самому темпі. А тим часом діють санкції і злочинність та безробіття в ********** відкривають "другий фронт", на якому загине набагато більше кацапів ніж на війні...
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06.07.2022 06:47 Ответить
Кацапы здохнут. Ото и вся ,,спецоперация по дефекализации"
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05.07.2022 20:49 Ответить
Так підоРасси розкрийте вже карти -- які цілі, признайте вже свій "рейх" бо то "не патріотично" так відмазуватись! кінчєні!
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05.07.2022 21:19 Ответить
Шойгу - большой позор тувинского народа.
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05.07.2022 21:54 Ответить
Та ні. Там такі тупі що він у них "Бог" і йому навіть моляться.
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06.07.2022 06:49 Ответить
Ти так гарно знаєш "тувинський народ"? Для них він - "гордість"!
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06.07.2022 06:50 Ответить
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06.07.2022 08:05 Ответить
ЭТОТ СЛЕДУЮЩИЙ !)
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06.07.2022 08:06 Ответить
Рассказываю какие планы спецапэрации ***********, захватить Украину по максимуму. Переждать, восстановится и дальше срать Европе и Америке, пытаясь откусывать куски. Террористы они такие.
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06.07.2022 11:22 Ответить
До повної утилізації кацапської нечисті. Отак буде набагато правильніше.
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06.07.2022 14:25 Ответить
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