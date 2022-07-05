"Спецоперация" продолжится до полного выполнения задач, поставленных Путиным", - Шойгу

Война России против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией, по утверждению российской стороны, будет продолжаться до "полного выполнения задач", поставленных Путиным.

Об этом отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", – уверяет он.

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