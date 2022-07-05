"Спецоперация" продолжится до полного выполнения задач, поставленных Путиным", - Шойгу
Война России против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией, по утверждению российской стороны, будет продолжаться до "полного выполнения задач", поставленных Путиным.
Об этом отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", – уверяет он.
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Тобто до останнього кацапського орка.
якось так...
Удвох потрапили в пургу
Та й заблудилися в снігу -
Обом їм сич сказав: ПУГУ!
(та ні, ***** якась)
Шойгу ***** відгриз ногУ -
Знай, з ким ходить гулять в пургу!
(і так, зеки робили щось подібне: йшли на втечу в тайгу - брали з собою "кабанчика")