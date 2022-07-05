"Спецоперація" триватиме до повного виконання завдань, поставлених Путіним", - Шойгу
Війна Росії проти України, яку в РФ називають "спецоперацією, за твердженням російської сторони, триватиме до "повного виконання завдань", поставлених Путіним.
Про це зазначив мінінстр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
"Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - запевняє він.
Топ коментарі
+81 Witeve Lem
показати весь коментар05.07.2022 14:10
+55 переигравший ботокс
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+49 Артур Сандул
показати весь коментар05.07.2022 14:11
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Тобто до останнього кацапського орка.
якось так...
Удвох потрапили в пургу
Та й заблудилися в снігу -
Обом їм сич сказав: ПУГУ!
(та ні, ***** якась)
Шойгу ***** відгриз ногУ -
Знай, з ким ходить гулять в пургу!
(і так, зеки робили щось подібне: йшли на втечу в тайгу - брали з собою "кабанчика")