"Спецоперація" триватиме до повного виконання завдань, поставлених Путіним", - Шойгу

Війна Росії проти України, яку в РФ називають "спецоперацією, за твердженням російської сторони, триватиме до "повного виконання завдань", поставлених Путіним.

Про це зазначив мінінстр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - запевняє він.

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