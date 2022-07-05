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Новини Війна
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"Спецоперація" триватиме до повного виконання завдань, поставлених Путіним", - Шойгу

шойгу

Війна Росії проти України, яку в РФ називають "спецоперацією, за твердженням російської сторони, триватиме до "повного виконання завдань", поставлених Путіним.

Про це зазначив мінінстр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - запевняє він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини

Автор: 

армія рф (17160) путін (23740) Шойгу (626)


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Топ коментарі
+81
Ну, да, ну, да. До полного развала параши.
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05.07.2022 14:10
+55
Країна рабів. Один нікчемний гвалтівник дітей поставив раком 140 мільонів довбойобів, а ті ще и булки роздвинули.
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05.07.2022 14:13
+49
Тільки цілі вже ніхто не знає…
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05.07.2022 14:11
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Відбувається жертвопринешення пуйлом сатані тепер в Україні з переходом на московію з кількістю жетрв в десятки, а може і сотні разів більші як в Україні.
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05.07.2022 15:43 Відповісти
"Спецоперація" триватиме до повного виконання завдань, поставлених Путіним", - Шойгу
Тобто до останнього кацапського орка.
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05.07.2022 16:13 Відповісти
"Я вобще не знаю, что в голове Володи, но очень его люблю..."
якось так...
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05.07.2022 21:21 Відповісти
расея-страна хоть и большая, но -бесправное стадо
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05.07.2022 16:19 Відповісти
Тю,*****. Так ти ж здохнеш,кужугєтовічь і здохне твій господар *****. Продовжувати "спецопєрацію" мінімум не логічно.
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05.07.2022 16:22 Відповісти
Кужугетович уже приготувався стать правителем "північних територій" Навіть свій особняк побудував у китайському стилі!
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06.07.2022 06:47 Відповісти
Сказав шо в калюжу газонув, чурка епаний.
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05.07.2022 16:23 Відповісти
Ukraine - we will hunt down and eliminate all responsible. With extreme prejudice.
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05.07.2022 16:30 Відповісти
Головне завдання пу@ла повністю знищити парашестан. І це завдання він виконує сумлінно
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05.07.2022 16:40 Відповісти
иди ты оленевод чертов.
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05.07.2022 16:46 Відповісти
Главное оружие от запада. ЗСУ им закончит операцию, аж на Урале.
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05.07.2022 16:46 Відповісти
размечтался чурка!скорее твоя рашка развалится!
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05.07.2022 16:58 Відповісти
Спецоперацію обмивати у маЦкві будемо
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05.07.2022 17:10 Відповісти
***** з Шойгу пішли в тайгу,
Удвох потрапили в пургу
Та й заблудилися в снігу -
Обом їм сич сказав: ПУГУ!

(та ні, ***** якась)
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05.07.2022 17:10 Відповісти
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05.07.2022 20:45 Відповісти
....
Шойгу ***** відгриз ногУ -
Знай, з ким ходить гулять в пургу!
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05.07.2022 21:39 Відповісти
Жиза, до речі! У відповідний момент, коли "своя рубашка ближе к телу", там уся "верноподданность" зміниться свинособачим загризанням...
(і так, зеки робили щось подібне: йшли на втечу в тайгу - брали з собою "кабанчика")
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06.07.2022 05:02 Відповісти
Або до того моменту, коли ***** здохне.
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05.07.2022 17:12 Відповісти
тоесть пока Диктатор не даст команду прекратить спецоперацию международного терроризма...
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05.07.2022 17:18 Відповісти
У Запада более сложная задача - не допустить победы РФ и одновременно не допустить победы Украины. В их головах РФ - противовес Китаю.
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05.07.2022 17:24 Відповісти
Росія в 45 коли брала Берлін загубила до 100 тис. , до сьогодні не можуть нарадуватися,… чим більше в Рашки погибають тим більше в них радості…тільки коли українська армія почне визволяти міста ,..тоді тільки в них прийде депресія
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05.07.2022 17:26 Відповісти
100 тис - взято зі стелі? є думки що червона армія в берлінській операції втратила більше, ніж союзники за всю війну на всіх фронтах
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05.07.2022 21:06 Відповісти
Да какое твое право, тварь, делать какие либо спецоперации на территории другого государства. И убивать там людей.
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05.07.2022 17:36 Відповісти
хахахахаха... ну ****, расмішив))
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05.07.2022 17:39 Відповісти
Как там герасимов поживает? уже все задачи выполнил?
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05.07.2022 17:50 Відповісти
Тобто усіх рабокацапів ***** надумав утилизувати в Україні. А я казав що ***** ворог рф теж а не тільки України.
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05.07.2022 17:57 Відповісти
Для меня до сих пор остаётся загадкой как один маленький плешивый шизофреник так успешно вертит 140 млн. стадом баранов???
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05.07.2022 18:52 Відповісти
Маленький плешивый шизофреник отлично знает чаяния глубинного народа (кгб этим занималась профессионально) и использует эти чаяния для реализации своих садистских, маниакальных фантазий. Как говорится: "Яке їхало, таке й здибало".
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05.07.2022 19:20 Відповісти
До повної дупи вам)Ось і нафта сьогодні на 9% опиустилася.
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05.07.2022 19:06 Відповісти
Без помощи политического руководителя Украины и его шоблы, хрен бы вы, что либо достигли. А так да - Луганскую уже отжали. Да и Херсонскую с 60% Запорожской области. Теперь на очереди остатки Донецкой. Зато кусок зелёного дерьма уже заводы по переработке мусора собрался строить. ***** на фронте на 500 выстрелов рашистов наши отвечают лишь 40.
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05.07.2022 19:14 Відповісти
если запад и дальше будет жевать сопли, ничтоже сумнясь, и давать вооружение дозированно, по капле, а не массово как их просят... у кремлядей вполне может получится дойти до Приднестровья, отрезав Украину от моря, как они и задумывали. Чтобы там не говорили увещеватели бархотными баритонами, но Украина долго не сможет тягаться с Рф, особенно если та объявит мобилизацию. Просто тупо задавят числом, как бы геройски ВСУ не сражалось.
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05.07.2022 21:08 Відповісти
Давайте вы сначала на западных заводах наладите выпуск тяжелого вооружения в таком количестве чтобы и Украине и Западу хватало для защиты от русофашистов , а потом будете обвинять Запад в дозированной выдаче Украине оружия.
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06.07.2022 03:33 Відповісти
А кого мобілізовувати можуть кацапи якщо у них на всю країну і 146 мільйонів лише 22 млн. з яких придатні до служби? Решта інваліди, наркомани, злочинці, дебіли. Але ж реальна кількість населення в ********** лише 89-92 млн.! Тобто на відповідний відсоток меншу кількість можна мобілізувати. В Україні придатні до стройової 11 мільйонів. Ми значно сильніша і здоровіша нація. При наступі на підготовлені позиції які займають ЗСУ втрати як мінімум 5 до 1. Що не ясно? Ми вбємо всіх хто прийде і кацапки будуть мастурбувати огірками і народжувати від інвалідів і алкодебілів або ... китайців. Після цієї війни в будь якому випадку демографічна криза в ********** буде жахливою. Вони намагаються зараз цього уникнути посилаючи до нас найтупіше і найнепотрібніше населення Бурятїї, Туви і Закавказзя. Але ж за загальної мобілізації доведеться посилати з міст. І це добє ********* не лише економічно а й демографічно. І повторюю - ми вбємо всіх. Нас на це вистачить навіть якщо допомога буде надходити в тому ж самому темпі. А тим часом діють санкції і злочинність та безробіття в ********** відкривають "другий фронт", на якому загине набагато більше кацапів ніж на війні...
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06.07.2022 06:47 Відповісти
Кацапы здохнут. Ото и вся ,,спецоперация по дефекализации"
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05.07.2022 20:49 Відповісти
Так підоРасси розкрийте вже карти -- які цілі, признайте вже свій "рейх" бо то "не патріотично" так відмазуватись! кінчєні!
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05.07.2022 21:19 Відповісти
Шойгу - большой позор тувинского народа.
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05.07.2022 21:54 Відповісти
Та ні. Там такі тупі що він у них "Бог" і йому навіть моляться.
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06.07.2022 06:49 Відповісти
Ти так гарно знаєш "тувинський народ"? Для них він - "гордість"!
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06.07.2022 06:50 Відповісти
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06.07.2022 08:05 Відповісти
ЭТОТ СЛЕДУЮЩИЙ !)
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06.07.2022 08:06 Відповісти
Рассказываю какие планы спецапэрации ***********, захватить Украину по максимуму. Переждать, восстановится и дальше срать Европе и Америке, пытаясь откусывать куски. Террористы они такие.
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06.07.2022 11:22 Відповісти
До повної утилізації кацапської нечисті. Отак буде набагато правильніше.
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06.07.2022 14:25 Відповісти
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