Рашисты устроили массированный обстрел Славянска, - мэр Лях
Сегодня, 5 июля, российские оккупанты снова массированно обстреляли Славянск Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.
"Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.
Дополнительную информацию в администрации пообещали предоставить впоследствии.
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