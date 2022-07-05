Рашисты устроили массированный обстрел Славянска, - мэр Лях

Сегодня, 5 июля, российские оккупанты снова массированно обстреляли Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Дополнительную информацию в администрации пообещали предоставить впоследствии.