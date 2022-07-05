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Рашисты устроили массированный обстрел Славянска, - мэр Лях

словянськ

Сегодня, 5 июля, российские оккупанты снова массированно обстреляли Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Славянская Лях: Город стал прифронтовым, войска РФ в 7-10 километрах от нас

Дополнительную информацию в администрации пообещали предоставить впоследствии.

обстрел (26835) Донецкая область (9470) Славянск (2566)


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відповіддю має бути такий же по інтенсивності обстріл Белгорода або Таганрога
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05.07.2022 14:42 Ответить
Схоже перепочинку/паузи після Лисичанська не буде.
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05.07.2022 14:49 Ответить
А и уничтожение складов с боеприпасами на обстрелы никак на обстрелы не влияет
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05.07.2022 14:59 Ответить
Звичайно, вони ж боєзапас з повітря беруть.
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05.07.2022 15:02 Ответить
треба держатись бо ми можем довирівнюватись
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05.07.2022 14:51 Ответить
Виходить, що Слов'янськ наступна цідь терористів. Головне вивезти людей, а те що знищать кацапня, аісля нашої перемоги відбудують за свої кошти. Чомусь мені здається, що у Слов'янську, де десь в цьому районі кацапні жаба дасть цицьки. Якщо навіть почмтати "походи" хинова-московитів, понаючи ще з 1169 року, що як тільки побіжать перші шеренги кацапів, то за ними побіжать всі і зупиняться аж за Уралом.
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05.07.2022 15:37 Ответить
Зе на гілляку, Залужного під суд. Генштабом мають командувати бойові генерали Муженко, Кривоніс, Марченко, Галушкін.
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05.07.2022 17:36 Ответить
 
 