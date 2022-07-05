Рашисти вчинили масований обстріл Слов'янська, - мер Лях
Сьогодні, 5 липня, російські окупанти знову масовано обстріляли Слов'янськ Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
"Масований обстріл міста! Центр, Північний. Усім залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Додаткову інформацію у адміністрації пообіцяли надати згодом.
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