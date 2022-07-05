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Рашисти вчинили масований обстріл Слов'янська, - мер Лях

словянськ

Сьогодні, 5 липня, російські окупанти знову масовано обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Масований обстріл міста! Центр, Північний. Усім залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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Додаткову інформацію у адміністрації пообіцяли надати згодом.

обстріл (28171) Донецька область (8291) Слов’янськ (593)


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відповіддю має бути такий же по інтенсивності обстріл Белгорода або Таганрога
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05.07.2022 14:42 Відповісти
Схоже перепочинку/паузи після Лисичанська не буде.
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05.07.2022 14:49 Відповісти
А и уничтожение складов с боеприпасами на обстрелы никак на обстрелы не влияет
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05.07.2022 14:59 Відповісти
Звичайно, вони ж боєзапас з повітря беруть.
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05.07.2022 15:02 Відповісти
треба держатись бо ми можем довирівнюватись
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05.07.2022 14:51 Відповісти
Виходить, що Слов'янськ наступна цідь терористів. Головне вивезти людей, а те що знищать кацапня, аісля нашої перемоги відбудують за свої кошти. Чомусь мені здається, що у Слов'янську, де десь в цьому районі кацапні жаба дасть цицьки. Якщо навіть почмтати "походи" хинова-московитів, понаючи ще з 1169 року, що як тільки побіжать перші шеренги кацапів, то за ними побіжать всі і зупиняться аж за Уралом.
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05.07.2022 15:37 Відповісти
Зе на гілляку, Залужного під суд. Генштабом мають командувати бойові генерали Муженко, Кривоніс, Марченко, Галушкін.
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05.07.2022 17:36 Відповісти
 
 