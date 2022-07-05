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Новости Война
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Пляжи в Одесской области этим летом открыты не будут, - ОВА

одеса

Руководство Одесской области совместно с городским советом Одессы приняло решение не открывать пляжи для отдыха в этом летнем сезоне.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно открытия пляжей в летний сезон. Следует помнить, что война продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей где угодно потенциально очень опасны. … Главная наша задача – это сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи", – заявил Марченко.

На пляжах Одессы и области установили новые ограждения, блокирующие доступ к морю, сообщил чиновник. Он призвал жителей области с пониманием отнестись к требованиям администрации, направленным на безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ

Одесса (7862) Одесская область (3542) пляж (249)


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Топ комментарии
+6
А от дітей збирати в школах, то це не скупчення людей?
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05.07.2022 20:13
+5
Можна обійтися без пляжів, на рахунок шкіл теж згоден
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05.07.2022 20:22
+3
а транспорт повний, магазини - то нічого?
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05.07.2022 20:16
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А от дітей збирати в школах, то це не скупчення людей?
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05.07.2022 20:13 Ответить
Можна обійтися без пляжів, на рахунок шкіл теж згоден
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05.07.2022 20:22 Ответить
Звичайно, можно і обійтись.
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05.07.2022 20:34 Ответить
наразі у школах не проходить навчальний процес, Вам ніхто не забороняє ходити на пляж - Вас попереджають..це є обов'язком влади..бо потім будуть нарікання - не попередили..а там Ваша справа - чи то ракетам, літакам махати, чи міни з недоїдками від крабів та бичків виловлювати
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05.07.2022 20:23 Ответить
А ви не чули, що заняття у школах з 1
вересня тільки в оффлайн?
Узеленських як завжди подвійні стандарти.
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05.07.2022 20:31 Ответить
а зараз вже вересень? І взагалі - я написала - ТО ВАША СПРАВА як проводити вільний час. У маріупольців питання пляжів та морського відпочинку не стоїть. А вас покупашки в морі хвилюють
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05.07.2022 20:37 Ответить
Мене якраз хвилює скупчення дітей в школах. Це рішення веде до жахливої трагедії - орки обов'язково влучать в школу. Вірогідно зелені хочуть розіграти це для партнерів, можливо для перетягування Китаю від рашки, або ще до чогось.
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05.07.2022 22:14 Ответить
ПЛЯжі заміновані
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05.07.2022 21:28 Ответить
а транспорт повний, магазини - то нічого?
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05.07.2022 20:16 Ответить
пуйлу это только и надо чтобы тут ничего годами не работало, все его боялись и сидели дома, а Украина разваливалась. Наоборот надо экономику подымать
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05.07.2022 20:20 Ответить
яким же чином підіймать? людей - нема, зарплат - також нема. самоврядування - це злочин. міська рада творе чудеса. місто, яке не розраховане на +майже 100000 переселенців - задихаеться. як і що буде далі?
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05.07.2022 20:27 Ответить
Яке мiсто задихаеться?
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05.07.2022 22:51 Ответить
Жаль. Секса на пляжі вже не буде.
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05.07.2022 20:18 Ответить
В баре закажешь.
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05.07.2022 22:52 Ответить
Несколько "отдыхающих"уже познакомились т.с. с минами, глупо властям такое запрещать, действительно? Рулетка, однако.
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05.07.2022 20:24 Ответить
Як виглядає процес відкривання пляжу?
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05.07.2022 20:25 Ответить
вибухом морської міни.
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05.07.2022 20:28 Ответить
Тузік шукає морські міни в Морє Спокойствія.

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05.07.2022 20:34 Ответить
Мєсна вата буде ходити...
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05.07.2022 20:26 Ответить
Таке життя...Доведеться знову йти "на шашлики"!
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05.07.2022 20:33 Ответить
Душ , ведро с водой , шланг , ставок если есть. Зачем испытывать судьбу .
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05.07.2022 22:01 Ответить
А секаса с морскими минами тогда как?
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06.07.2022 00:03 Ответить
"Вжахнути" по переповненому пляжу з купою жінок, дітей - це "рожева" мрія рашистів! Одного прильоту якоїсь "Х-.." чи якогось "калібру" цілком вистачить для купи пошматованих і покалічених тіл на піску... Воно таке нам потрібно??! Якщо так сильно кортить позасмагати - є КУПА інших більш безпечних варіантів! Завдання ***** - перебити янайбільше громадян України, наше завдання - ЗБЕРЕГТИ максимум життів українців, бо нам ще відновлювати та відроджувати нашу рідну країну. Бо вже всім притомним на цій планеті стало зрозуміло: головне багатсво країни, нації, це не нафта,алмази, газ чи золото - це саме ЛЮДИ! А засмагати ми ОБОВ'ЯЗКОВО будемо - після нашої Перемоги, і в Одесі, і в УКРАЇНСЬКОМУ Криму, і на узбережжі азовського моря! Так воно й буде! Віримо у нашу Перемогу та підтримуємо хто як і чим може наші 💛ЗСУ💙 - і все в нас буде Україна!🇺🇦
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06.07.2022 00:58 Ответить
 
 