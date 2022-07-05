Пляжи в Одесской области этим летом открыты не будут, - ОВА

Руководство Одесской области совместно с городским советом Одессы приняло решение не открывать пляжи для отдыха в этом летнем сезоне.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно открытия пляжей в летний сезон. Следует помнить, что война продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей где угодно потенциально очень опасны. … Главная наша задача – это сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи", – заявил Марченко.

На пляжах Одессы и области установили новые ограждения, блокирующие доступ к морю, сообщил чиновник. Он призвал жителей области с пониманием отнестись к требованиям администрации, направленным на безопасность.

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