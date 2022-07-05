Пляжі на Одещині цього літа відкриті не будуть, - ОВА
Керівництво Одеської області спільно з міською радою Одеси ухвалило рішення не відкривати пляжі для відпочинку цього літнього сезону.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних жителів. І великі скупчення людей будь-де є потенційно дуже небезпечними. … Головне наше завдання – це збереження життя та здоров'я жителів області. Тому спільно з міською радою було ухвалено рішення не відкривати пляжі", - заявив Марченко.
На пляжах Одеси та області встановили нові огорожі, які блокують доступ до моря, повідомив чиновник. Він закликав жителів області з розумінням поставитися до вимог адміністрації, спрямованих на безпеку.
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