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Пляжі на Одещині цього літа відкриті не будуть, - ОВА

одеса

Керівництво Одеської області спільно з міською радою Одеси ухвалило рішення не відкривати пляжі для відпочинку цього літнього сезону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних жителів. І великі скупчення людей будь-де є потенційно дуже небезпечними. … Головне наше завдання – це збереження життя та здоров'я жителів області. Тому спільно з міською радою було ухвалено рішення не відкривати пляжі", - заявив Марченко.

На пляжах Одеси та області встановили нові огорожі, які блокують доступ до моря, повідомив чиновник. Він закликав жителів області з розумінням поставитися до вимог адміністрації, спрямованих на безпеку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5430) Одеська область (3179) пляж (153)


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Топ коментарі
+6
А от дітей збирати в школах, то це не скупчення людей?
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05.07.2022 20:13
+5
Можна обійтися без пляжів, на рахунок шкіл теж згоден
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05.07.2022 20:22
+3
а транспорт повний, магазини - то нічого?
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05.07.2022 20:16
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А от дітей збирати в школах, то це не скупчення людей?
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05.07.2022 20:13 Відповісти
Можна обійтися без пляжів, на рахунок шкіл теж згоден
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05.07.2022 20:22 Відповісти
Звичайно, можно і обійтись.
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05.07.2022 20:34 Відповісти
наразі у школах не проходить навчальний процес, Вам ніхто не забороняє ходити на пляж - Вас попереджають..це є обов'язком влади..бо потім будуть нарікання - не попередили..а там Ваша справа - чи то ракетам, літакам махати, чи міни з недоїдками від крабів та бичків виловлювати
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05.07.2022 20:23 Відповісти
А ви не чули, що заняття у школах з 1
вересня тільки в оффлайн?
Узеленських як завжди подвійні стандарти.
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05.07.2022 20:31 Відповісти
а зараз вже вересень? І взагалі - я написала - ТО ВАША СПРАВА як проводити вільний час. У маріупольців питання пляжів та морського відпочинку не стоїть. А вас покупашки в морі хвилюють
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05.07.2022 20:37 Відповісти
Мене якраз хвилює скупчення дітей в школах. Це рішення веде до жахливої трагедії - орки обов'язково влучать в школу. Вірогідно зелені хочуть розіграти це для партнерів, можливо для перетягування Китаю від рашки, або ще до чогось.
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05.07.2022 22:14 Відповісти
ПЛЯжі заміновані
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05.07.2022 21:28 Відповісти
а транспорт повний, магазини - то нічого?
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05.07.2022 20:16 Відповісти
пуйлу это только и надо чтобы тут ничего годами не работало, все его боялись и сидели дома, а Украина разваливалась. Наоборот надо экономику подымать
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05.07.2022 20:20 Відповісти
яким же чином підіймать? людей - нема, зарплат - також нема. самоврядування - це злочин. міська рада творе чудеса. місто, яке не розраховане на +майже 100000 переселенців - задихаеться. як і що буде далі?
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05.07.2022 20:27 Відповісти
Яке мiсто задихаеться?
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05.07.2022 22:51 Відповісти
Жаль. Секса на пляжі вже не буде.
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05.07.2022 20:18 Відповісти
В баре закажешь.
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05.07.2022 22:52 Відповісти
Несколько "отдыхающих"уже познакомились т.с. с минами, глупо властям такое запрещать, действительно? Рулетка, однако.
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05.07.2022 20:24 Відповісти
Як виглядає процес відкривання пляжу?
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05.07.2022 20:25 Відповісти
вибухом морської міни.
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05.07.2022 20:28 Відповісти
Тузік шукає морські міни в Морє Спокойствія.

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05.07.2022 20:34 Відповісти
Мєсна вата буде ходити...
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05.07.2022 20:26 Відповісти
Таке життя...Доведеться знову йти "на шашлики"!
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05.07.2022 20:33 Відповісти
Душ , ведро с водой , шланг , ставок если есть. Зачем испытывать судьбу .
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05.07.2022 22:01 Відповісти
А секаса с морскими минами тогда как?
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06.07.2022 00:03 Відповісти
"Вжахнути" по переповненому пляжу з купою жінок, дітей - це "рожева" мрія рашистів! Одного прильоту якоїсь "Х-.." чи якогось "калібру" цілком вистачить для купи пошматованих і покалічених тіл на піску... Воно таке нам потрібно??! Якщо так сильно кортить позасмагати - є КУПА інших більш безпечних варіантів! Завдання ***** - перебити янайбільше громадян України, наше завдання - ЗБЕРЕГТИ максимум життів українців, бо нам ще відновлювати та відроджувати нашу рідну країну. Бо вже всім притомним на цій планеті стало зрозуміло: головне багатсво країни, нації, це не нафта,алмази, газ чи золото - це саме ЛЮДИ! А засмагати ми ОБОВ'ЯЗКОВО будемо - після нашої Перемоги, і в Одесі, і в УКРАЇНСЬКОМУ Криму, і на узбережжі азовського моря! Так воно й буде! Віримо у нашу Перемогу та підтримуємо хто як і чим може наші 💛ЗСУ💙 - і все в нас буде Україна!🇺🇦
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06.07.2022 00:58 Відповісти
 
 