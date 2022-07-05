В Германии работает более 2000 агентов Путина, - СМИ
Немецкие органы безопасности сейчас официально насчитывают около 200 российских секретных агентов, действующих в Германии. Но общее количество шпионов Путина в этой стране, вероятно, гораздо больше: эксперты оценивают их до 2000, хотя может быть гораздо больше.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. И мы знаем лишь десять процентов того, что они делают", - предупредил бывший руководитель британской разведки Джон Сойер.
Они собирают информацию о политиках, руководителях компаний, критиках России и передают их в Кремль.
По словам эксперта по внутренним делам СДПГ Себастьяна Фидлера, еще одной целью является дестабилизация ситуации среди немецких граждан: Путин позволит своим шпионам "делать все возможное, чтобы вбить клин в наше общество".
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2. Олух
3. Шредер
4. Штайнмайер (он уже даже не скрывает)
вы просто вдумайтесь в эти цифри.
В цій цифрі, показана вся суть параші: витрачати колосальні кошти на утримання людей, що нічого корисного не створюють для кацапії, а лише пакостять Німеччині та ЄС.
Скажу більше - їх у всьому світі багато, у Південій Америці звісно менше ніж в Північній, але ж є,
бо Мацква щедро у свій час фінансувала марксистські рухи по всій земній кулі, хоч в Африці, хоч в Азії, хоч в Південій Америці, тому агентів фсб-гру у світі вистачає, в ЄС звісно найбільше
Эксперты явно поскромничали в оценках. Там наверняка в каждом ведомстве двойка-тройка "сочувствующих и понимающих раисю" найдётся. Не безвозмездно конечно.
Певно так. Але тільки на мокшаленді. ))
А хтось, навіть, знає, хто сьогодні вирішив підірвати авторитет Залужного, про що свідчать масові коментарі під двома статтями (проглядається почерк подоляківських ботів).
стать владычицей и избавителемможет стрельнуть в голову. хотя до обстрелов условных кремлевских бункеров конечно вряд ли.
Весь состав двух партий - левой и афд
90% так называемых поздних переселенцев
Все они круче агентов кремля - они его фанаты