У Німеччині працює більше 2000 агентів Путіна, - ЗМІ
Німецькі органи безпеки зараз офіційно налічують близько 200 російських секретних агентів, які діють у Німеччині. Але загальна кількість шпигунів Путіна в цій країні, ймовірно, набагато більша: експерти оцінюють їх до 2000, хоча може бути значно більше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. І ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - попередив колишній керівник британської розвідки Джон Соєр.
Вони збирають інформацію про політиків, керівників компаній, критиків Росії та передають їх до Кремля.
За словами експерта з внутрішніх справ СДПН Себастьяна Фідлера, ще однією метою є дестабілізація ситуації серед німецьких громадян: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".
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2. Олух
3. Шредер
4. Штайнмайер (он уже даже не скрывает)
вы просто вдумайтесь в эти цифри.
В цій цифрі, показана вся суть параші: витрачати колосальні кошти на утримання людей, що нічого корисного не створюють для кацапії, а лише пакостять Німеччині та ЄС.
Скажу більше - їх у всьому світі багато, у Південій Америці звісно менше ніж в Північній, але ж є,
бо Мацква щедро у свій час фінансувала марксистські рухи по всій земній кулі, хоч в Африці, хоч в Азії, хоч в Південій Америці, тому агентів фсб-гру у світі вистачає, в ЄС звісно найбільше
Эксперты явно поскромничали в оценках. Там наверняка в каждом ведомстве двойка-тройка "сочувствующих и понимающих раисю" найдётся. Не безвозмездно конечно.
Певно так. Але тільки на мокшаленді. ))
А хтось, навіть, знає, хто сьогодні вирішив підірвати авторитет Залужного, про що свідчать масові коментарі під двома статтями (проглядається почерк подоляківських ботів).
стать владычицей и избавителемможет стрельнуть в голову. хотя до обстрелов условных кремлевских бункеров конечно вряд ли.
Весь состав двух партий - левой и афд
90% так называемых поздних переселенцев
Все они круче агентов кремля - они его фанаты