У Німеччині працює більше 2000 агентів Путіна, - ЗМІ

Німецькі органи безпеки зараз офіційно налічують близько 200 російських секретних агентів, які діють у Німеччині. Але загальна кількість шпигунів Путіна в цій країні, ймовірно, набагато більша: експерти оцінюють їх до 2000, хоча може бути значно більше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. І ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - попередив колишній керівник британської розвідки Джон Соєр.

Вони збирають інформацію про політиків, керівників компаній, критиків Росії та передають їх до Кремля.

За словами експерта з внутрішніх справ СДПН Себастьяна Фідлера, ще однією метою є дестабілізація ситуації серед німецьких громадян: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".

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