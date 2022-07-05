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У Німеччині працює більше 2000 агентів Путіна, - ЗМІ

німеччина

Німецькі органи безпеки зараз офіційно налічують близько 200 російських секретних агентів, які діють у Німеччині. Але загальна кількість шпигунів Путіна в цій країні, ймовірно, набагато більша: експерти оцінюють їх до 2000, хоча може бути значно більше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. І ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - попередив колишній керівник британської розвідки Джон Соєр.

Вони збирають інформацію про політиків, керівників компаній, критиків Росії та передають їх до Кремля.

За словами експерта з внутрішніх справ СДПН Себастьяна Фідлера, ще однією метою є дестабілізація ситуації серед німецьких громадян: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".

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Автор: 

Німеччина (7316) путін (23740) шпигунство (984)


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Топ коментарі
+25
одна меркель чего стоит...
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05.07.2022 20:44
+15
я даже знаю как минимум 4
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05.07.2022 20:39
+13
Чого ж тоді німці так толерують цій наволочі?Дійте.Депортуйте,арештуйте,прокиньтеся.
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05.07.2022 20:40
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я даже знаю как минимум 4
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05.07.2022 20:39 Відповісти
Их вообще то гораздо больше 2000.
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05.07.2022 20:43 Відповісти
одна меркель чего стоит...
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05.07.2022 20:44 Відповісти
Она одна этих 2000 стоит. ))
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05.07.2022 20:56 Відповісти
Ну твы теперь поняли, за какие "заслуги" Зеленский ее орденом наградил...
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05.07.2022 21:42 Відповісти
1. Макрель
2. Олух
3. Шредер
4. Штайнмайер (он уже даже не скрывает)
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05.07.2022 21:16 Відповісти
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05.07.2022 21:17 Відповісти
не хочу писать, єто породит срачЪ
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05.07.2022 21:29 Відповісти
Чого ж тоді німці так толерують цій наволочі?Дійте.Депортуйте,арештуйте,прокиньтеся.
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05.07.2022 20:40 Відповісти
А тому, що німецьеі політики давно отримують брудні російські гроші і дують в одну дудку з ними. А в нас не проросійсі політики при владі? Подивіться на ОП і все буде зрозуміло, чи бувші регіонали, слуги януковича, які переслідували майданівців за два роки стали патріотами?
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05.07.2022 20:57 Відповісти
Oni i est" patrioti ( v ix ponimanii ), a Maidan oni schitaut bedoi dlya Ykraini , poetomy i mstyat ychastnikam Maidana i ix storonnikam. Na viborax v 19 gody pobedil antimaidan s pomosh"u ravnodyshnix grajdan , lubitelei rossii , ONI odnogo ne znali , chto rysskie ybivaut VSEX, nezavisimo ot politicheskix vzglyadov.
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05.07.2022 21:50 Відповісти
В 90х на владі в Україні кремль відточував методи корумпування за допомогою "дешевого газу", якщо поглянути на дії влади Німеччини то можна сміливо говорити що росіянам зовсім трохи не вистачило часу щоб завершити свою справу до кінця. По факту в багатьох країнах існують партії які є фактично аналогами "партії регіонів".
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05.07.2022 21:32 Відповісти
Кого немецкие верха должны депортировать и ловить? Себя?
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05.07.2022 21:46 Відповісти
Яка несуниціця-- усі 200.000 .
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05.07.2022 20:41 Відповісти
Чим занімаються Німецькі органи безпеки? Обліком агентів Путіна?
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05.07.2022 20:41 Відповісти
А скільки працює у нас у Владі?
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05.07.2022 20:42 Відповісти
як мінімум - 6. це то, що реально визнані. але - працюють.
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05.07.2022 20:44 Відповісти
по данным цру и ряда других источников, на сегодняшний день, численный состав фсбшно-кгбшной резидентуры, агентуры и прочего кремлевско-бульбафюрерского дерьма, опутавших своими щупальцами политический сектор, средства массовой информации, армию, органы власти, безопасности, правопорядка и прочие ведомства, действующие на постоянной основе на всей территории Украини, насчитывает не менее 60 000 чел.
вы просто вдумайтесь в эти цифри.
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05.07.2022 20:59 Відповісти
Так, то звісно. Павутиння.
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05.07.2022 21:06 Відповісти
можна лінки на ті данні?
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05.07.2022 23:34 Відповісти
не можна
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06.07.2022 04:25 Відповісти
2000 eto ochen konservativna cyfra. dobavte suda esho svkovyh emigrantov - to bude blizhe k istine.
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05.07.2022 20:42 Відповісти
k stati.... BRENT sevodne grohnulas na 14 $....k chemu bi eto ?
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05.07.2022 20:43 Відповісти
рупь тоже подпосыпался.
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05.07.2022 21:17 Відповісти
nu tam...voobshe hren jevo shas znaet skolko za nevo dadut mozhe v mordu srazu
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05.07.2022 21:30 Відповісти
і меркель ні чого собі агентесса.
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05.07.2022 20:43 Відповісти
Цифра звичайно нічим не підтверджена, але це не головне.
В цій цифрі, показана вся суть параші: витрачати колосальні кошти на утримання людей, що нічого корисного не створюють для кацапії, а лише пакостять Німеччині та ЄС.
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05.07.2022 20:44 Відповісти
штірліці міського розливу. все вірно.
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05.07.2022 20:45 Відповісти
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05.07.2022 21:11 Відповісти
eto ih celj zhizni - vsem nagaditj
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05.07.2022 20:47 Відповісти
Німеччина, Австрія, Італія, Іспанія та інша Європа де кацапських фсбшників і грушників як лайна.
Скажу більше - їх у всьому світі багато, у Південій Америці звісно менше ніж в Північній, але ж є,
бо Мацква щедро у свій час фінансувала марксистські рухи по всій земній кулі, хоч в Африці, хоч в Азії, хоч в Південій Америці, тому агентів фсб-гру у світі вистачає, в ЄС звісно найбільше
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05.07.2022 20:49 Відповісти
На деньги СССР (кгб) прибраны к рукам тысячи компаний, среди которых банки, известные торговые марки, флоты, объекты инфраструктуры, недвижимость на многие миллиарды евро,фармацевтические компании. Но сытый зажравшийся Запад не хочет этого видеть.
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05.07.2022 21:50 Відповісти
"Общее количество шпионов Путина в этой стране, вероятно, гораздо больше: эксперты оценивают их до 2000, хотя может быть гораздо больше".

Эксперты явно поскромничали в оценках. Там наверняка в каждом ведомстве двойка-тройка "сочувствующих и понимающих раисю" найдётся. Не безвозмездно конечно.
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05.07.2022 20:54 Відповісти
Офіційно 200 таємних агентів, ідіотськи написано, вони стають на облік?
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05.07.2022 20:54 Відповісти

Певно так. Але тільки на мокшаленді. ))
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05.07.2022 20:58 Відповісти
Звісно, що ні. на облік вони не стають, але тут принцип наслідовності. чим більше, і, чим краще єкономіка краєні - Німеччина 1 місце - тим більше шпигунів. У Колумбії шпигунів менше - там тільки кокаін, а в ЕС - технології. ня, якось так.
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05.07.2022 21:02 Відповісти
помилки, вибачаюсь, темно вже.
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05.07.2022 21:03 Відповісти
роSSия ГАВНО хороший русский -- МЕРТВЫЙ русский.
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05.07.2022 20:58 Відповісти
Якщо цих агентів у Німеччині понад 2000, то уявляєте скільки ж їх у нас. І що цікаво, прізвища деяких з них знає вся країна!
А хтось, навіть, знає, хто сьогодні вирішив підірвати авторитет Залужного, про що свідчать масові коментарі під двома статтями (проглядається почерк подоляківських ботів).
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05.07.2022 21:11 Відповісти
Залужний працює на зелених. Не працював би- не мав би посади. І що за тупа манера створювати собі кумірів і ідолів??? Оно вже зеленського створили, що вийшло з цього ідолопоклоніння?!
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06.07.2022 06:10 Відповісти
Мюллер в гробу перевернулся
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05.07.2022 21:18 Відповісти
трухонули б ещё по этому же дєлу банковую и оп-у в частности.
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05.07.2022 21:18 Відповісти
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05.07.2022 21:30 Відповісти
nu debyli zhe - shto s nih vzjatj
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05.07.2022 21:36 Відповісти
ну, ватные придурки оно, понятно, не лечится даже расстрелами. но соображающие "люди" в окружении Хйла наверняка есть и им в перспективе мысля стать владычицей и избавителем может стрельнуть в голову. хотя до обстрелов условных кремлевских бункеров конечно вряд ли.
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05.07.2022 21:37 Відповісти
Що агенти пуйла, що бандюки з минулих правоохоронців використовують техніку поліцейської та інших служб безпеки для: активного аудіо та радіо прослуховування та впливу (хоча це більш методи кдб), займаються вербуванням серед бідних мешканців, або шукають простаків чиїми руками чи ресурсами можна скористатися, для створення мереж спостереження та впливу. Питання лише в тому, наскільки зможуть порушити закон ці агенти, чи у себе в країні вони вже і є закон (про чорних правоохоронців)?
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05.07.2022 21:50 Відповісти
а в Украине в таком случае сколько?
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05.07.2022 23:02 Відповісти
2 млн, действующий президент с его шоблой (спящие агенты), иначе путин его давно бы бомбанул.
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06.07.2022 01:06 Відповісти
Три последних канцлера, включая действующего
Весь состав двух партий - левой и афд
90% так называемых поздних переселенцев
Все они круче агентов кремля - они его фанаты
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06.07.2022 01:01 Відповісти
В Германии под видом репатриантов проживают более 3 миллионов свинорылых. Можно сказать, что большинство из них потенциальные агенты. Почти все живут на социальные пособия и при этом недовольны жизнью. Гнать их надо всех в три шеи в родную говень.
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06.07.2022 01:48 Відповісти
Благодаря ЗЕБилам такие агенты в Украине "руководят" страной, что малоПИД...роский, бенин Торчек, что Елдак, что Хламидия и т.д выбирайте на выбор.....
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06.07.2022 09:25 Відповісти
меркель,шрёдер и такие как они
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06.07.2022 09:38 Відповісти
 
 