Вследствие ракетного удара по Хмельнитчине осколочное ранение получил мужчина
Вследствие ракетного удара по Хмельницкой области пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение, его госпитализировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает "Суспільне Хмельницький".
"Вследствие ракетного удара на территории Ярмолинецкой территориальной громады травмировался один человек, погибших нет. Об этом телеканалу рассказал глава Ярмолинецкой территориальной громады Андрей Шутяк. По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали", - сказано в сообщении.
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У орків замість мізків гівно !
Кацапи добре інформовані, на жаль...
- Куда попалі?
- В жопу, таварищ главнакамандующій....
кацапы-извращенцы-дебилы несколькомиллионной ракетой попали мужику в сраку по-касательной
мужику выздоровления..
и надо как-то, давно уже, тягать Московию по международным судам за преступления.. не силён в этом, но почему нет массовых обращений?.. или от Украины, как державы?.. а то влада занимается хернёй всякой, подготовкой к выборам , но не делом..(