РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10893 посетителя онлайн
Новости
10 259 14

Вследствие ракетного удара по Хмельнитчине осколочное ранение получил мужчина

ракета

Вследствие ракетного удара по Хмельницкой области пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение, его госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает "Суспільне Хмельницький".

"Вследствие ракетного удара на территории Ярмолинецкой территориальной громады травмировался один человек, погибших нет. Об этом телеканалу рассказал глава Ярмолинецкой территориальной громады Андрей Шутяк. По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали", - сказано в сообщении.

Читайте также: Три прилета ракет в Хмельницком районе, - глава ОВА Гамалий

Автор: 

обстрел (26862) ракеты (3549) Хмельнитчина (896)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Дай боже людині здлоров'я.
У орків замість мізків гівно !
показать весь комментарий
05.07.2022 22:16
+4
- Таварищ главнакамандующій, пуск ракет по Хмельніцкому произвєдєн!
- Куда попалі?
- В жопу, таварищ главнакамандующій....
показать весь комментарий
05.07.2022 22:45
+4
Та знають москалі куди бити. Дуже багато інформації є на вікіпедії чи на google картах.Плюс всі опзж і московський патріархат,це агенти і багато інформації про розташування,чого не будь,вже давно здали.Добре,що хоч їхні ракети збивають,доволі часто.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай боже людині здлоров'я.
У орків замість мізків гівно !
показать весь комментарий
05.07.2022 22:16 Ответить
Дійсно гівно, в Ярмолинецькому районі взагалі нічого стратегічного нема... Чого вони туди фігачать?
показать весь комментарий
05.07.2022 22:21 Ответить
Там є куди фігачити і орки про це знають.
показать весь комментарий
05.07.2022 22:29 Ответить
надеюсь не попали
показать весь комментарий
05.07.2022 22:46 Ответить
Не треба про таке.
показать весь комментарий
05.07.2022 22:56 Ответить
Та знають москалі куди бити. Дуже багато інформації є на вікіпедії чи на google картах.Плюс всі опзж і московський патріархат,це агенти і багато інформації про розташування,чого не будь,вже давно здали.Добре,що хоч їхні ракети збивають,доволі часто.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:18 Ответить
Та є...
показать весь комментарий
06.07.2022 03:12 Ответить
ракета мілііони стоїть тратити такі кошти щоб поранити звичайну людину
показать весь комментарий
05.07.2022 22:26 Ответить
Можливо там проходить залізнична колія по якій везуть нам зброю.
показать весь комментарий
05.07.2022 22:41 Ответить
Пропишіть в гуглі "Ярмолинці 1282".
Кацапи добре інформовані, на жаль...
показать весь комментарий
06.07.2022 03:16 Ответить
- Таварищ главнакамандующій, пуск ракет по Хмельніцкому произвєдєн!
- Куда попалі?
- В жопу, таварищ главнакамандующій....
показать весь комментарий
05.07.2022 22:45 Ответить
Там поруч дійсно стратегічний обєкт. І дуже посилена охорона. Так принаймі мені казали ті хто там працює. В селі Скарженці. То воно так між Хмельницьким і Ярмоленцями. Облпсихдіспансер.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:08 Ответить
Просто пропишіть у пошук в Гугл "Ярмолинці 1282" - і все зрозумієте
показать весь комментарий
06.07.2022 03:15 Ответить
..смех и грех
кацапы-извращенцы-дебилы несколькомиллионной ракетой попали мужику в сраку по-касательной
мужику выздоровления..
и надо как-то, давно уже, тягать Московию по международным судам за преступления.. не силён в этом, но почему нет массовых обращений?.. или от Украины, как державы?.. а то влада занимается хернёй всякой, подготовкой к выборам , но не делом..(
показать весь комментарий
05.07.2022 23:35 Ответить
 
 