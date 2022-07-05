Вследствие ракетного удара по Хмельнитчине осколочное ранение получил мужчина

Вследствие ракетного удара по Хмельницкой области пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение, его госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает "Суспільне Хмельницький".

"Вследствие ракетного удара на территории Ярмолинецкой территориальной громады травмировался один человек, погибших нет. Об этом телеканалу рассказал глава Ярмолинецкой территориальной громады Андрей Шутяк. По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали", - сказано в сообщении.

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