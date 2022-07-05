Внаслідок ракетного удару по Хмельниччині осколкового поранення зазнав чоловік

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік. Він зазнав осколкового поранення, його госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне Хмельницький".

"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це Суспільному розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - сказано в повідомленні.

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