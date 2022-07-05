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Внаслідок ракетного удару по Хмельниччині осколкового поранення зазнав чоловік

ракета

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік. Він зазнав осколкового поранення, його госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне Хмельницький".

"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це Суспільному розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Три прильоти ракет в Хмельницькому районі, - голова ОВА Гамалій

Автор: 

обстріл (28171) ракети (4000) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+12
Дай боже людині здлоров'я.
У орків замість мізків гівно !
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05.07.2022 22:16
+4
- Таварищ главнакамандующій, пуск ракет по Хмельніцкому произвєдєн!
- Куда попалі?
- В жопу, таварищ главнакамандующій....
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05.07.2022 22:45
+4
Та знають москалі куди бити. Дуже багато інформації є на вікіпедії чи на google картах.Плюс всі опзж і московський патріархат,це агенти і багато інформації про розташування,чого не будь,вже давно здали.Добре,що хоч їхні ракети збивають,доволі часто.
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06.07.2022 01:18
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Дай боже людині здлоров'я.
У орків замість мізків гівно !
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05.07.2022 22:16 Відповісти
Дійсно гівно, в Ярмолинецькому районі взагалі нічого стратегічного нема... Чого вони туди фігачать?
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05.07.2022 22:21 Відповісти
Там є куди фігачити і орки про це знають.
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05.07.2022 22:29 Відповісти
надеюсь не попали
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05.07.2022 22:46 Відповісти
Не треба про таке.
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05.07.2022 22:56 Відповісти
Та знають москалі куди бити. Дуже багато інформації є на вікіпедії чи на google картах.Плюс всі опзж і московський патріархат,це агенти і багато інформації про розташування,чого не будь,вже давно здали.Добре,що хоч їхні ракети збивають,доволі часто.
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06.07.2022 01:18 Відповісти
Та є...
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06.07.2022 03:12 Відповісти
ракета мілііони стоїть тратити такі кошти щоб поранити звичайну людину
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05.07.2022 22:26 Відповісти
Можливо там проходить залізнична колія по якій везуть нам зброю.
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05.07.2022 22:41 Відповісти
Пропишіть в гуглі "Ярмолинці 1282".
Кацапи добре інформовані, на жаль...
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06.07.2022 03:16 Відповісти
- Таварищ главнакамандующій, пуск ракет по Хмельніцкому произвєдєн!
- Куда попалі?
- В жопу, таварищ главнакамандующій....
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05.07.2022 22:45 Відповісти
Там поруч дійсно стратегічний обєкт. І дуже посилена охорона. Так принаймі мені казали ті хто там працює. В селі Скарженці. То воно так між Хмельницьким і Ярмоленцями. Облпсихдіспансер.
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05.07.2022 23:08 Відповісти
Просто пропишіть у пошук в Гугл "Ярмолинці 1282" - і все зрозумієте
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06.07.2022 03:15 Відповісти
..смех и грех
кацапы-извращенцы-дебилы несколькомиллионной ракетой попали мужику в сраку по-касательной
мужику выздоровления..
и надо как-то, давно уже, тягать Московию по международным судам за преступления.. не силён в этом, но почему нет массовых обращений?.. или от Украины, как державы?.. а то влада занимается хернёй всякой, подготовкой к выборам , но не делом..(
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05.07.2022 23:35 Відповісти
 
 