Внаслідок ракетного удару по Хмельниччині осколкового поранення зазнав чоловік
Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік. Він зазнав осколкового поранення, його госпіталізували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне Хмельницький".
"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це Суспільному розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+12 stels400
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+4 Eugene Boyko #420955
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+4 PREDATOR PREDATOR
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У орків замість мізків гівно !
Кацапи добре інформовані, на жаль...
- Куда попалі?
- В жопу, таварищ главнакамандующій....
кацапы-извращенцы-дебилы несколькомиллионной ракетой попали мужику в сраку по-касательной
мужику выздоровления..
и надо как-то, давно уже, тягать Московию по международным судам за преступления.. не силён в этом, но почему нет массовых обращений?.. или от Украины, как державы?.. а то влада занимается хернёй всякой, подготовкой к выборам , но не делом..(