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ЕС приступил к изучению юридических аспектов использования российских активов для восстановления Украины

руїни

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на пресс-конференции в Страсбурге заявила о юридической проработке в ЕС возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем на юридической основе, чтобы позаботиться о том, что активы России и частично (российских) олигархов смогут послужить восстановлению Украины", - сказала глава Еврокомиссии

"Мы еще никогда не предпринимали такого восстановления. Необходимо задействовать наилучшие средства для этой цели", - добавила фон дер Ляйен.

Отвечая на тот же вопрос, председатель Европарламента Роберта Метсола заявила: "Европейский парламент не должен исключать никакого варианта. Никакая юридическая возможность (использовать российские активы) не должна быть исключена".

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Еврокомиссия (1443) Урсула фон дер Ляйен (509) актив (91) восстановление (210)


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Куча европейских партнеров рашки, подельников, не даст этого сделать. Деньги их главный бог.
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06.07.2022 15:41 Ответить
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06.07.2022 15:46 Ответить
За квартиру мою деньги отдайте без посредничества зелёных гнид.
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06.07.2022 15:48 Ответить
ніколи такого не робили,

а війна, вбивства тисяч людей і злочини такого масштабу часто бувають?
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06.07.2022 16:13 Ответить
 
 