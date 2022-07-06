ЕС приступил к изучению юридических аспектов использования российских активов для восстановления Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на пресс-конференции в Страсбурге заявила о юридической проработке в ЕС возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы работаем на юридической основе, чтобы позаботиться о том, что активы России и частично (российских) олигархов смогут послужить восстановлению Украины", - сказала глава Еврокомиссии
"Мы еще никогда не предпринимали такого восстановления. Необходимо задействовать наилучшие средства для этой цели", - добавила фон дер Ляйен.
Отвечая на тот же вопрос, председатель Европарламента Роберта Метсола заявила: "Европейский парламент не должен исключать никакого варианта. Никакая юридическая возможность (использовать российские активы) не должна быть исключена".
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