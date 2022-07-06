Сообщение российской пропаганды об уничтожении HIMARS является фейком, - пресс-центр ОС

Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS".

Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечаем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что реактивные системы "HIMARS" предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

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