Сообщение российской пропаганды об уничтожении HIMARS является фейком, - пресс-центр ОС
Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS".
Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Отмечаем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что реактивные системы "HIMARS" предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.
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А що? Її ж у нас нема.
Куди не глянь- всюди(
Во!
Там тех процес, не тільки деталі. Структура металу та багато ще чого. Роки підуть.
Нам же нечем стрелять.....
В цивілізованих країнах люди взагалі не звикли до пропаганди, а кацапи атакують і ангомовний і німецький і італійські новинні сегменти.
чому їм не відключать інтернет повністю ?
всі і пі раші покласти і всі і всі впн на які заходять ай пі раші теж , чому це не робиться?
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А вот калибры, искандеры - не придут, клепать не из чего. СиДзинпинь микросхемы не продаст, а свои им лет десять пилять не допилять