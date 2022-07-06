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Новости Война
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Сообщение российской пропаганды об уничтожении HIMARS является фейком, - пресс-центр ОС

himars,рсзв

Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS".

Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечаем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что реактивные системы "HIMARS" предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

Также смотрите: Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

фейк (678) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+36
Параша срётся, когда врёт и врёт, когда срётся.
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06.07.2022 16:31
+30
Неправда кроме "HIMARS" там было еще сбито два космических крейсера из созвездия Правого Сектора.
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06.07.2022 16:33
+20
Так они "Цезари" захватили , PZH2000 уничтожили , теперь "Химарсьі" . Подгорает у кремлядей !
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06.07.2022 16:33
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Параша срётся, когда врёт и врёт, когда срётся.
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06.07.2022 16:31 Ответить
У ЗСУ отрицательное уничтожение Хаймарсов с каждой новой поставкой!
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06.07.2022 17:23 Ответить
Русня лучше всех стреляет языком...
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06.07.2022 17:43 Ответить
Де ці фейкові повідомлення? Можна на них подивитися?
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06.07.2022 16:31 Ответить
Це їхнє міноброни написало в телеграмі:

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06.07.2022 16:34 Ответить
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06.07.2022 16:35 Ответить
Це також фейк. Zvezdanews вже півроку називається Zа *****.
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06.07.2022 16:43 Ответить
Ну Ви трохи з хронолгією переплутали. Спочатку перші дві літери замінили на латинську "P", а потым вже ***********
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06.07.2022 16:46 Ответить
А еще 1000 Байрактаров и 2 млн пленных
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06.07.2022 17:21 Ответить
Ще Зірку Смерті нашу сбили.

А що? Її ж у нас нема.
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06.07.2022 18:38 Ответить
А, теперь понял, откуда взялось слово "звездеть"
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07.07.2022 07:35 Ответить
Особливо масштабно цей фейк розігнали в англомовному сегменті Твіттера.
Куди не глянь- всюди(
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06.07.2022 16:32 Ответить
Так они "Цезари" захватили , PZH2000 уничтожили , теперь "Химарсьі" . Подгорает у кремлядей !
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06.07.2022 16:33 Ответить
PZH-2000 они "уничтожили" когда САУ еще в Германии находились)
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06.07.2022 17:00 Ответить
PZH2000 они орально "захватили и изучают"
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06.07.2022 17:08 Ответить
Неправда кроме "HIMARS" там было еще сбито два космических крейсера из созвездия Правого Сектора.
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06.07.2022 16:33 Ответить
Мало того! Ще 100500 рептілоїдів зі складу спецназу Сіріуса потрапили у полон до орків. Тепер сіріанські рептілоїди будуть нагодовані щямі, напоєні боярою, перевбраними у ватніки і перезутими в лапті. Так, і тільки так вони зможуть долучитися до зкріп!
Во!
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06.07.2022 20:11 Ответить
дурень думкою багатіє(с)
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06.07.2022 16:34 Ответить
Ви всё врете, не 1 HIMARS, а 6 HIMARS. И не уничтожили, а дополнительно еще поставят в июле.
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06.07.2022 16:34 Ответить
Для росіянина, якщо він за день хоч раз не збрехав, день прожив даремно. Це нація брехунів.
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06.07.2022 16:35 Ответить
Та вони вже "Кайзери" розібрали і "копіюють" ! Тепер "Хімарс" "розбили"... Завтра якийсь їх БПК "отримає в бочину" "Гарпуна" - вони і його батареї "розіб"ють"...
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06.07.2022 16:36 Ответить
Так лаптнікі язиком і всю українську авіацію знищили вже багато раз...
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06.07.2022 16:36 Ответить
Вчора бачив москальський допис,мовляв вони вичислили,по фото,де саме їхали ці системи.Але це також був фейк.
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06.07.2022 16:36 Ответить
А толку с того, если они работали с рандомного места на дороге, таких мест можно миллионы найти.
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06.07.2022 16:41 Ответить
даже если так, ну и что? приедет 20 новых. все только начинается.....
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06.07.2022 16:39 Ответить
А что может сейчас из российского что-нибудь до Химарсов оперативно долететь? Практически ничего..
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06.07.2022 17:19 Ответить
"Смерч", "Торнадо-С", авіація, ракети. Сподіваюся, що Хаймерси, все ж, прикривають.
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06.07.2022 17:32 Ответить
Я спрашиваю: "оперативно долететь," после выстрелов Хаймерсы через пару минут уже будут далеко; что, рашисты будут Смерчами и Торнадами лупить по пустому месту? Ну, пусть лупят.. )
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06.07.2022 18:41 Ответить
Судя на видео, хотели ****** по белых бочках с топливом, и промазали, решили впарить что они химарсы уничтожили))
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06.07.2022 16:40 Ответить
Нам самим надо одну штучку втихаря разобрать, и подсмотреть, как там чего, пока есть такая возможность. А потом *********** импортозамещение.
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06.07.2022 16:42 Ответить
Так. Запердолець не могли зробити нормальним без війни.
Там тех процес, не тільки деталі. Структура металу та багато ще чого. Роки підуть.
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06.07.2022 16:47 Ответить
а почему никто не разобрал хотя бы БМВ или айфон в мирное время и не наладил производство? да потому что это только в интернетах просто, а на практике хер
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06.07.2022 19:10 Ответить
Ну, я кагбе уже много лет этим занимаюсь, как китайцы, разобрать- передрать, сделать документацию, внедрить в производство. Достаточно сложных изделий, так что я знаю, о чем говорю. За пару тройку лет все реально сделать. БМВ и айфон никто не передирает, потому что передранный вариант с качеством как у оригинала будет стоить намного дороже оригинала.
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08.07.2022 17:21 Ответить
Ну, если кацапы их уничтожили, то пусть покажут, где у них склады боеприпасов и ГСМ !
Нам же нечем стрелять.....
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06.07.2022 16:44 Ответить
Російські пропагандисти, хто перший почав розповсюджувати?
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06.07.2022 16:45 Ответить
Новость об уничтожении в стиле "потерь в вс рф нет"
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06.07.2022 16:53 Ответить
Ну если "уничтожили", то можна опять собирать снаряди в кучи и ниче не боятся...
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06.07.2022 16:53 Ответить
Твітер вони засрали конкретно.
В цивілізованих країнах люди взагалі не звикли до пропаганди, а кацапи атакують і ангомовний і німецький і італійські новинні сегменти.

чому їм не відключать інтернет повністю ?
всі і пі раші покласти і всі і всі впн на які заходять ай пі раші теж , чому це не робиться?
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06.07.2022 16:55 Ответить
коли зміїний звільнили і орки втекли і вони назвали це жестом і покинули то всі світові медіа буквально так і написали що вони росія відводять з острова і ні слова що це ми їх вибили що дали смогу нам деблокувати порти і тд потім вже появилась інфа що це ми заставили але то був не в топ новин а так невеличка статья аналіз або світові змі такі наівні що якщо думають раз офіційні рос мін оборни заявляє то це правда і вони не можуть мабудь усвідомити що на такому високому рівні брехати але це постійно
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06.07.2022 17:00 Ответить
І це тільки одна неповна батарея наводить тихий жах на россню. А що буде коли їх буде цілий дивізіон?
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06.07.2022 16:56 Ответить
Там питання в ракетах. Навіть одна пускова з безлімітом ракет краще ніж 100 пускових без ракет
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06.07.2022 17:01 Ответить
Це буде величезно великий тихий жах.
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06.07.2022 17:15 Ответить
Єто было так...
""
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06.07.2022 16:57 Ответить
До речі розповсюдила фейк російських пропагандистів знову севгіль мусаєва з УП, яка ще не аідмилася після статті що орки нікого в Бучі не гвалтували а все видумала Денисова
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06.07.2022 16:58 Ответить
Кокурує з єрмаком
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06.07.2022 22:26 Ответить
Супер, раз брешуть значить це їм добре дошкуляє.
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06.07.2022 17:02 Ответить
это ватные мечты, им такое снится после каждого склада с бк, уничтоженного HIMARS
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06.07.2022 17:03 Ответить
Это влажные мечты кацапов.
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06.07.2022 17:08 Ответить
Нет фото или видео - значит фейк.
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06.07.2022 17:10 Ответить
Они там и Цезари уже на Уралмаше неделю назад разбирали, но никак не разобрать было, раз фоток нет.. )
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06.07.2022 17:23 Ответить
Що там розбирати? Тільки пиляти - вони суцільнометалеві.
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06.07.2022 22:16 Ответить
Я так понимаю, что если в Скрепах объявят, что они отомстили за "Москву" и утопили "Титаник", то скрепеныши будут счастливы.
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06.07.2022 17:11 Ответить
Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало.
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06.07.2022 17:29 Ответить
Так теперь можно *****ть Химарсом по Ростову и сослаться на кацапосми что у нас их нету
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06.07.2022 17:52 Ответить
Кацап як не збреше,то не він і буде.
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06.07.2022 18:25 Ответить
они не понимают, что даже если они уничтожат один, два, четыре - придут новые. Придут новые снаряды к ним.
А вот калибры, искандеры - не придут, клепать не из чего. СиДзинпинь микросхемы не продаст, а свои им лет десять пилять не допилять
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06.07.2022 18:53 Ответить
Их очень непросто достать. Пока контрбатарейный радар засечет место, откуда был произведен пуск, они давно уже оттуда свалят. А если используются ракеты с корректировкой по GPS, то и вообще толку от того радара мало - ракеты летят не совсем по баллистической траектории. Разве что накрыть на стоянке, но для этого нужна разведка в глубоком тылу, а с этим у кацапов не сложилось.
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06.07.2022 19:54 Ответить
междупрочим, канашенков сегодня ночью (завтра утром обьявит), собьёт минимум 3-4, а то и 7-8 штук F-16, о возможности поставок которых Украине в будущем иногда проскакивает в сети инфа. вот так вот, параша работает на опережение. )
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06.07.2022 20:16 Ответить
 
 