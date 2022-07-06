Повідомлення російської пропаганди про знищення HIMARS є фейком, - пресцентр ОС
Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS".
Про це повідомляє пресцентр угруповання Об'єднани сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і є не чим іншим, як фейком", - йдеться у дописі.
Наголошується, що реактивні системи "HIMARS" надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.
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А що? Її ж у нас нема.
Куди не глянь- всюди(
Во!
Там тех процес, не тільки деталі. Структура металу та багато ще чого. Роки підуть.
Нам же нечем стрелять.....
В цивілізованих країнах люди взагалі не звикли до пропаганди, а кацапи атакують і ангомовний і німецький і італійські новинні сегменти.
чому їм не відключать інтернет повністю ?
всі і пі раші покласти і всі і всі впн на які заходять ай пі раші теж , чому це не робиться?
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А вот калибры, искандеры - не придут, клепать не из чего. СиДзинпинь микросхемы не продаст, а свои им лет десять пилять не допилять