Повідомлення російської пропаганди про знищення HIMARS є фейком, - пресцентр ОС

Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS".

Про це повідомляє пресцентр угруповання Об'єднани сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і є не чим іншим, як фейком", - йдеться у дописі.

Наголошується, що реактивні системи "HIMARS" надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

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