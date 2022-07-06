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Повідомлення російської пропаганди про знищення HIMARS є фейком, - пресцентр ОС

himars,рсзв

Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS".

Про це повідомляє пресцентр угруповання Об'єднани сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і є не чим іншим, як фейком", - йдеться у дописі.

Наголошується, що реактивні системи "HIMARS" надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

фейк (743) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+36
Параша срётся, когда врёт и врёт, когда срётся.
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06.07.2022 16:31
+30
Неправда кроме "HIMARS" там было еще сбито два космических крейсера из созвездия Правого Сектора.
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06.07.2022 16:33
+20
Так они "Цезари" захватили , PZH2000 уничтожили , теперь "Химарсьі" . Подгорает у кремлядей !
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06.07.2022 16:33
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Параша срётся, когда врёт и врёт, когда срётся.
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06.07.2022 16:31 Відповісти
У ЗСУ отрицательное уничтожение Хаймарсов с каждой новой поставкой!
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06.07.2022 17:23 Відповісти
Русня лучше всех стреляет языком...
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06.07.2022 17:43 Відповісти
Де ці фейкові повідомлення? Можна на них подивитися?
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06.07.2022 16:31 Відповісти
Це їхнє міноброни написало в телеграмі:

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06.07.2022 16:34 Відповісти
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06.07.2022 16:35 Відповісти
Це також фейк. Zvezdanews вже півроку називається Zа *****.
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06.07.2022 16:43 Відповісти
Ну Ви трохи з хронолгією переплутали. Спочатку перші дві літери замінили на латинську "P", а потым вже ***********
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06.07.2022 16:46 Відповісти
А еще 1000 Байрактаров и 2 млн пленных
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06.07.2022 17:21 Відповісти
Ще Зірку Смерті нашу сбили.

А що? Її ж у нас нема.
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06.07.2022 18:38 Відповісти
А, теперь понял, откуда взялось слово "звездеть"
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07.07.2022 07:35 Відповісти
Особливо масштабно цей фейк розігнали в англомовному сегменті Твіттера.
Куди не глянь- всюди(
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06.07.2022 16:32 Відповісти
Так они "Цезари" захватили , PZH2000 уничтожили , теперь "Химарсьі" . Подгорает у кремлядей !
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06.07.2022 16:33 Відповісти
PZH-2000 они "уничтожили" когда САУ еще в Германии находились)
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06.07.2022 17:00 Відповісти
PZH2000 они орально "захватили и изучают"
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06.07.2022 17:08 Відповісти
Неправда кроме "HIMARS" там было еще сбито два космических крейсера из созвездия Правого Сектора.
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06.07.2022 16:33 Відповісти
Мало того! Ще 100500 рептілоїдів зі складу спецназу Сіріуса потрапили у полон до орків. Тепер сіріанські рептілоїди будуть нагодовані щямі, напоєні боярою, перевбраними у ватніки і перезутими в лапті. Так, і тільки так вони зможуть долучитися до зкріп!
Во!
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06.07.2022 20:11 Відповісти
дурень думкою багатіє(с)
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06.07.2022 16:34 Відповісти
Ви всё врете, не 1 HIMARS, а 6 HIMARS. И не уничтожили, а дополнительно еще поставят в июле.
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06.07.2022 16:34 Відповісти
Для росіянина, якщо він за день хоч раз не збрехав, день прожив даремно. Це нація брехунів.
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06.07.2022 16:35 Відповісти
Та вони вже "Кайзери" розібрали і "копіюють" ! Тепер "Хімарс" "розбили"... Завтра якийсь їх БПК "отримає в бочину" "Гарпуна" - вони і його батареї "розіб"ють"...
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06.07.2022 16:36 Відповісти
Так лаптнікі язиком і всю українську авіацію знищили вже багато раз...
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06.07.2022 16:36 Відповісти
Вчора бачив москальський допис,мовляв вони вичислили,по фото,де саме їхали ці системи.Але це також був фейк.
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06.07.2022 16:36 Відповісти
А толку с того, если они работали с рандомного места на дороге, таких мест можно миллионы найти.
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06.07.2022 16:41 Відповісти
даже если так, ну и что? приедет 20 новых. все только начинается.....
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06.07.2022 16:39 Відповісти
А что может сейчас из российского что-нибудь до Химарсов оперативно долететь? Практически ничего..
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06.07.2022 17:19 Відповісти
"Смерч", "Торнадо-С", авіація, ракети. Сподіваюся, що Хаймерси, все ж, прикривають.
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06.07.2022 17:32 Відповісти
Я спрашиваю: "оперативно долететь," после выстрелов Хаймерсы через пару минут уже будут далеко; что, рашисты будут Смерчами и Торнадами лупить по пустому месту? Ну, пусть лупят.. )
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06.07.2022 18:41 Відповісти
Судя на видео, хотели ****** по белых бочках с топливом, и промазали, решили впарить что они химарсы уничтожили))
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06.07.2022 16:40 Відповісти
Нам самим надо одну штучку втихаря разобрать, и подсмотреть, как там чего, пока есть такая возможность. А потом *********** импортозамещение.
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06.07.2022 16:42 Відповісти
Так. Запердолець не могли зробити нормальним без війни.
Там тех процес, не тільки деталі. Структура металу та багато ще чого. Роки підуть.
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06.07.2022 16:47 Відповісти
а почему никто не разобрал хотя бы БМВ или айфон в мирное время и не наладил производство? да потому что это только в интернетах просто, а на практике хер
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06.07.2022 19:10 Відповісти
Ну, я кагбе уже много лет этим занимаюсь, как китайцы, разобрать- передрать, сделать документацию, внедрить в производство. Достаточно сложных изделий, так что я знаю, о чем говорю. За пару тройку лет все реально сделать. БМВ и айфон никто не передирает, потому что передранный вариант с качеством как у оригинала будет стоить намного дороже оригинала.
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08.07.2022 17:21 Відповісти
Ну, если кацапы их уничтожили, то пусть покажут, где у них склады боеприпасов и ГСМ !
Нам же нечем стрелять.....
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06.07.2022 16:44 Відповісти
Російські пропагандисти, хто перший почав розповсюджувати?
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06.07.2022 16:45 Відповісти
Новость об уничтожении в стиле "потерь в вс рф нет"
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06.07.2022 16:53 Відповісти
Ну если "уничтожили", то можна опять собирать снаряди в кучи и ниче не боятся...
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06.07.2022 16:53 Відповісти
Твітер вони засрали конкретно.
В цивілізованих країнах люди взагалі не звикли до пропаганди, а кацапи атакують і ангомовний і німецький і італійські новинні сегменти.

чому їм не відключать інтернет повністю ?
всі і пі раші покласти і всі і всі впн на які заходять ай пі раші теж , чому це не робиться?
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06.07.2022 16:55 Відповісти
коли зміїний звільнили і орки втекли і вони назвали це жестом і покинули то всі світові медіа буквально так і написали що вони росія відводять з острова і ні слова що це ми їх вибили що дали смогу нам деблокувати порти і тд потім вже появилась інфа що це ми заставили але то був не в топ новин а так невеличка статья аналіз або світові змі такі наівні що якщо думають раз офіційні рос мін оборни заявляє то це правда і вони не можуть мабудь усвідомити що на такому високому рівні брехати але це постійно
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06.07.2022 17:00 Відповісти
І це тільки одна неповна батарея наводить тихий жах на россню. А що буде коли їх буде цілий дивізіон?
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06.07.2022 16:56 Відповісти
Там питання в ракетах. Навіть одна пускова з безлімітом ракет краще ніж 100 пускових без ракет
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06.07.2022 17:01 Відповісти
Це буде величезно великий тихий жах.
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06.07.2022 17:15 Відповісти
Єто было так...
""
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06.07.2022 16:57 Відповісти
До речі розповсюдила фейк російських пропагандистів знову севгіль мусаєва з УП, яка ще не аідмилася після статті що орки нікого в Бучі не гвалтували а все видумала Денисова
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06.07.2022 16:58 Відповісти
Кокурує з єрмаком
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06.07.2022 22:26 Відповісти
Супер, раз брешуть значить це їм добре дошкуляє.
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06.07.2022 17:02 Відповісти
это ватные мечты, им такое снится после каждого склада с бк, уничтоженного HIMARS
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06.07.2022 17:03 Відповісти
Это влажные мечты кацапов.
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06.07.2022 17:08 Відповісти
Нет фото или видео - значит фейк.
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06.07.2022 17:10 Відповісти
Они там и Цезари уже на Уралмаше неделю назад разбирали, но никак не разобрать было, раз фоток нет.. )
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06.07.2022 17:23 Відповісти
Що там розбирати? Тільки пиляти - вони суцільнометалеві.
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06.07.2022 22:16 Відповісти
Я так понимаю, что если в Скрепах объявят, что они отомстили за "Москву" и утопили "Титаник", то скрепеныши будут счастливы.
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06.07.2022 17:11 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало.
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06.07.2022 17:29 Відповісти
Так теперь можно *****ть Химарсом по Ростову и сослаться на кацапосми что у нас их нету
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06.07.2022 17:52 Відповісти
Кацап як не збреше,то не він і буде.
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06.07.2022 18:25 Відповісти
они не понимают, что даже если они уничтожат один, два, четыре - придут новые. Придут новые снаряды к ним.
А вот калибры, искандеры - не придут, клепать не из чего. СиДзинпинь микросхемы не продаст, а свои им лет десять пилять не допилять
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06.07.2022 18:53 Відповісти
Их очень непросто достать. Пока контрбатарейный радар засечет место, откуда был произведен пуск, они давно уже оттуда свалят. А если используются ракеты с корректировкой по GPS, то и вообще толку от того радара мало - ракеты летят не совсем по баллистической траектории. Разве что накрыть на стоянке, но для этого нужна разведка в глубоком тылу, а с этим у кацапов не сложилось.
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06.07.2022 19:54 Відповісти
междупрочим, канашенков сегодня ночью (завтра утром обьявит), собьёт минимум 3-4, а то и 7-8 штук F-16, о возможности поставок которых Украине в будущем иногда проскакивает в сети инфа. вот так вот, параша работает на опережение. )
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06.07.2022 20:16 Відповісти
 
 