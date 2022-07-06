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Новости Война
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Между оккупированным Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост, - Старух

міст

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил об уничтожении моста возле оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое", - написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, 3 июля неизвестные взорвали железнодорожный мост между оккупированными Мелитополем и Токмаком – взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Отмечалось, что именно по этому пути оккупанты перегоняли эшелоны с оружием и военной техникой на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пьянства рашистов в оккупированных громадах Запорожской области хотят запретить продажу алкоголя, - ГУР

Мелитополь (612) мост (1027) Запорожская область (3039) Старух (145)


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Топ комментарии
+19
Большое спасибо тем, кто спел мосту колыбельную!
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06.07.2022 20:16
+18
чудова новина:

https://ria.ru/20220706/ssha-1800714837.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Спикер Госдумы Володин намекнул США на возможность возвращения Аляски в состав России

чим швидше рашисти зберуться "повертати" Аляску, тим швидше ми звільнемо Крим
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06.07.2022 20:29
+16
11 броньовиків для українського ДШБ: щоби жоден ворог не втік!
https://www.youtube.com/watch?v=YDg9Fm-aLZY


https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить!

Так что, да, мы были в состоянии «щенячьего восторга», это глупо отрицать.

Одиннадцать полноценных броневиков для создаваемого сейчас десантно-штурмового батальона, которому на старте формировании дали пять грузовиков и… все. Поставили в длинную очередь ожидания на получение техники. Они знали про покупку месяц назад, очень аккуратно и как бы ненавязчиво уточняли детали и перспективы. Ну, очень ненавязчиво. Всего раза три в день 🙂 Ибо у них такой же восторг. После моего сообщения о том, что документы получены, на заседании правительства Италии решение про лицензию принято - ну, вот с этого момента сообщения от батальона стали… чуть более навязчивыми, но это тоже «щенячий» восторг. И мой, и их.
Я потом отдельно расскажу про броневики. Про тепловизоры и камеры наблюдения. Про запасные части и обслуживание. Про кондиционеры и… меня это каждый раз веселит особо-сильно - ПАРКТРОНИК! Я это все расскажу потом. Сейчас я расскажу про деньги.

СОРОК. ПЯТЬ. МИЛЛИОНОВ.

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На оплату контракта нам нужно собрать немыслимо-невероятную сумму в размере 45 миллионов гривен. Сумма была бы в два раза больше, но, да и как всегда - традиционная половины оплаты от Порошенко уже сделана, был заплачен аванс. Броневики уже подготовлены к погрузке, их доставят за неделю с момента полной оплаты. Но сначала - оплата. И нам надо собраться и собрать. Сможем ли мы? Сможем! Просто нужно собраться. Нужно найти возможность, нужно рассказать про этот проект друзьям, нужно показать этот проект знакомым. Эти броневики не только «перевозка личного состава», не только «защита личного состава от пуль и осколков». Это просто мы и они, наши парни. Не больше и не меньше. Это не про уникальную покупку волонтеров, не про соревнования в необычных идеях, это не про политику или пиар. Это про наших военных и про наш шанс им помочь. Нам нужно собраться и собрать.
И мы ведь соберем, по 20 и 50, по 1000 и по 5000 - мы соберем!
Ну, и для финального штриха - мы придумали несколько вариантов сказать спасибо ВАМ за вашу помощь. Там и ваши имена (строго по желанию и с возможностью вариаций) на специальной металлической пластинке внутри машины, там и спец-супер-эксклюзивные футболки "Я придбав ЗСУ броньовик". Это все на сайте.

Соберемся? Соберем?

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Для ІНШИХ банків:
5375 4115 0177 8331
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PayPal
++++++++++++++++++++++++++++
Переказ на: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
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Переказ на: ANTONINA BUZILO
++++++++++++++++++++++++++++
SWIFT перекази
++++++++++++++++++++++++++++
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PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525
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EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541
USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673
Bank SWIFT Code: BPKOPLPW
Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Bank's address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw
Bank's country: Poland
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Кріптовалюти
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BTC (Bitcoin)
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ETH (ERC20)
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06.07.2022 20:18
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Правила форума Совет форумчан
Большое спасибо тем, кто спел мосту колыбельную!
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06.07.2022 20:16 Ответить
Й задумалися тварі про майбутнє...
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06.07.2022 20:17 Ответить
Їх майбутнє вже у минулому під назвою добриво.
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06.07.2022 20:21 Ответить
11 броньовиків для українського ДШБ: щоби жоден ворог не втік!
https://www.youtube.com/watch?v=YDg9Fm-aLZY


https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить!

Так что, да, мы были в состоянии «щенячьего восторга», это глупо отрицать.

Одиннадцать полноценных броневиков для создаваемого сейчас десантно-штурмового батальона, которому на старте формировании дали пять грузовиков и… все. Поставили в длинную очередь ожидания на получение техники. Они знали про покупку месяц назад, очень аккуратно и как бы ненавязчиво уточняли детали и перспективы. Ну, очень ненавязчиво. Всего раза три в день 🙂 Ибо у них такой же восторг. После моего сообщения о том, что документы получены, на заседании правительства Италии решение про лицензию принято - ну, вот с этого момента сообщения от батальона стали… чуть более навязчивыми, но это тоже «щенячий» восторг. И мой, и их.
Я потом отдельно расскажу про броневики. Про тепловизоры и камеры наблюдения. Про запасные части и обслуживание. Про кондиционеры и… меня это каждый раз веселит особо-сильно - ПАРКТРОНИК! Я это все расскажу потом. Сейчас я расскажу про деньги.

СОРОК. ПЯТЬ. МИЛЛИОНОВ.

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На оплату контракта нам нужно собрать немыслимо-невероятную сумму в размере 45 миллионов гривен. Сумма была бы в два раза больше, но, да и как всегда - традиционная половины оплаты от Порошенко уже сделана, был заплачен аванс. Броневики уже подготовлены к погрузке, их доставят за неделю с момента полной оплаты. Но сначала - оплата. И нам надо собраться и собрать. Сможем ли мы? Сможем! Просто нужно собраться. Нужно найти возможность, нужно рассказать про этот проект друзьям, нужно показать этот проект знакомым. Эти броневики не только «перевозка личного состава», не только «защита личного состава от пуль и осколков». Это просто мы и они, наши парни. Не больше и не меньше. Это не про уникальную покупку волонтеров, не про соревнования в необычных идеях, это не про политику или пиар. Это про наших военных и про наш шанс им помочь. Нам нужно собраться и собрать.
И мы ведь соберем, по 20 и 50, по 1000 и по 5000 - мы соберем!
Ну, и для финального штриха - мы придумали несколько вариантов сказать спасибо ВАМ за вашу помощь. Там и ваши имена (строго по желанию и с возможностью вариаций) на специальной металлической пластинке внутри машины, там и спец-супер-эксклюзивные футболки "Я придбав ЗСУ броньовик". Это все на сайте.

Соберемся? Соберем?

++++++++++++++++++++++++++++
Донат-платформа з сувенірами
++++++++++++++++++++++++++++
https://spgr.org.ua/uk/shields/
++++++++++++++++++++++++++++
По Україні
++++++++++++++++++++++++++++
ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:
5375 4115 0177 8331
++++++++++++++++++++++++++++
PayPal
++++++++++++++++++++++++++++
Переказ на: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
++++++++++++++++++++++++++++
Western Union / MoneyGram
++++++++++++++++++++++++++++
Переказ на: ANTONINA BUZILO
++++++++++++++++++++++++++++
SWIFT перекази
++++++++++++++++++++++++++++
Account owner: Solidarna Sprava Hromad
PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525
CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533
EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541
USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673
Bank SWIFT Code: BPKOPLPW
Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Bank's address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw
Bank's country: Poland
++++++++++++++++++++++++++++
Кріптовалюти
++++++++++++++++++++++++++++
USDT (TRC20)
THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX
BTC (Bitcoin)
18YKHeM5MmGFNZhbrvsaoT7WsE3PJxjFXd
ETH (ERC20)
0xba65e794d8aec422d0d71cce1095c63da579e144
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06.07.2022 20:18 Ответить
Linxы?
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06.07.2022 20:32 Ответить
по доброму так. усталость железобетона.
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06.07.2022 20:19 Ответить
По доброму це якби 24.02 на Чонгарі так мости "устали" ((
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07.07.2022 00:52 Ответить
Українському мосту-респект...
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06.07.2022 20:20 Ответить
чудова новина:

https://ria.ru/20220706/ssha-1800714837.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Спикер Госдумы Володин намекнул США на возможность возвращения Аляски в состав России

чим швидше рашисти зберуться "повертати" Аляску, тим швидше ми звільнемо Крим
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06.07.2022 20:29 Ответить
В дідів геть дах рве...
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06.07.2022 20:34 Ответить
Бог в поміч старим маразматикам !

ви цілком вірно підмітили, що крємлівська кліка мьяко кажучи нє мальчікі-дєвочкі - плюс-мінус біля 70 рочків, як їх пахану

і рішення вони приймають далеко не адекватні
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06.07.2022 20:58 Ответить
І повернемо Кубань!
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06.07.2022 21:08 Ответить
І наху@ вона тобі та кубань , із колаборантами на сході та в центрі розберися , а не іще мрій як мільйони зкацаплених казачков додадуться ((
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07.07.2022 00:55 Ответить
Ещё в период авантюры с Крымнашем, трубили па расее, что заберут Аляску и будут с Китаем доминировать в мире. Похоже надо добавить пиндюлей, чтобы быстрее фашистская рабсейская помойка развалилась на части.
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06.07.2022 22:08 Ответить
буває
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06.07.2022 20:29 Ответить
А сколько бы спасли жизней и даже городов взорви эти мосты вовремя еще 24 февраля
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06.07.2022 20:31 Ответить
він став точно не проїздним? пройти можна запросто..
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06.07.2022 20:43 Ответить
то склади *********** в Новобогданівці - також віддали ворогу?
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06.07.2022 20:47 Ответить
а до чого тут це ? Проснувся ? ((
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07.07.2022 00:56 Ответить
Гарна новина!
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06.07.2022 21:14 Ответить
а уж как устал и просится в длительный отпуск Крымский мост...
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06.07.2022 22:32 Ответить
Плохая погода, плохая экология, термиты, грызуны, советское качество постройки - вот и результат.
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06.07.2022 23:24 Ответить
Ці мости треба було на 4 місяці раніше підривати.
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07.07.2022 07:38 Ответить
 
 