Между оккупированным Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост, - Старух

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил об уничтожении моста возле оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое", - написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, 3 июля неизвестные взорвали железнодорожный мост между оккупированными Мелитополем и Токмаком – взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Отмечалось, что именно по этому пути оккупанты перегоняли эшелоны с оружием и военной техникой на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пьянства рашистов в оккупированных громадах Запорожской области хотят запретить продажу алкоголя, - ГУР