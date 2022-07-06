Між окупованим Мелітополем і Токмаком "втомився" черговий міст, - Старух

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про знищення моста біля окупованого Мелітополя.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

."Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке", – написав чиновник у телеграмі.

Нагадаємо, 3 липня невідомі підірвали залізничний міст між окупованими Мелітополем та Токмаком – вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначалося, що саме цим шляхом окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.

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