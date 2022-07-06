Між окупованим Мелітополем і Токмаком "втомився" черговий міст, - Старух
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про знищення моста біля окупованого Мелітополя.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
."Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке", – написав чиновник у телеграмі.
Нагадаємо, 3 липня невідомі підірвали залізничний міст між окупованими Мелітополем та Токмаком – вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначалося, що саме цим шляхом окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.
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https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить!
Так что, да, мы были в состоянии «щенячьего восторга», это глупо отрицать.
Одиннадцать полноценных броневиков для создаваемого сейчас десантно-штурмового батальона, которому на старте формировании дали пять грузовиков и… все. Поставили в длинную очередь ожидания на получение техники. Они знали про покупку месяц назад, очень аккуратно и как бы ненавязчиво уточняли детали и перспективы. Ну, очень ненавязчиво. Всего раза три в день 🙂 Ибо у них такой же восторг. После моего сообщения о том, что документы получены, на заседании правительства Италии решение про лицензию принято - ну, вот с этого момента сообщения от батальона стали… чуть более навязчивыми, но это тоже «щенячий» восторг. И мой, и их.
Я потом отдельно расскажу про броневики. Про тепловизоры и камеры наблюдения. Про запасные части и обслуживание. Про кондиционеры и… меня это каждый раз веселит особо-сильно - ПАРКТРОНИК! Я это все расскажу потом. Сейчас я расскажу про деньги.
СОРОК. ПЯТЬ. МИЛЛИОНОВ.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На оплату контракта нам нужно собрать немыслимо-невероятную сумму в размере 45 миллионов гривен. Сумма была бы в два раза больше, но, да и как всегда - традиционная половины оплаты от Порошенко уже сделана, был заплачен аванс. Броневики уже подготовлены к погрузке, их доставят за неделю с момента полной оплаты. Но сначала - оплата. И нам надо собраться и собрать. Сможем ли мы? Сможем! Просто нужно собраться. Нужно найти возможность, нужно рассказать про этот проект друзьям, нужно показать этот проект знакомым. Эти броневики не только «перевозка личного состава», не только «защита личного состава от пуль и осколков». Это просто мы и они, наши парни. Не больше и не меньше. Это не про уникальную покупку волонтеров, не про соревнования в необычных идеях, это не про политику или пиар. Это про наших военных и про наш шанс им помочь. Нам нужно собраться и собрать.
И мы ведь соберем, по 20 и 50, по 1000 и по 5000 - мы соберем!
Ну, и для финального штриха - мы придумали несколько вариантов сказать спасибо ВАМ за вашу помощь. Там и ваши имена (строго по желанию и с возможностью вариаций) на специальной металлической пластинке внутри машины, там и спец-супер-эксклюзивные футболки "Я придбав ЗСУ броньовик". Это все на сайте.
Соберемся? Соберем?
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і рішення вони приймають далеко не адекватні