Россия оккупировала около 22% сельхозугодий Украины, - NASA. КАРТА

По данным спутниковых снимков NASA Harvest, российские войска контролируют около 22% сельхозугодий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

Отмечается, что на этих территориях выращивают преимущественно озимые культуры: пшеницу, рожь и ячмень.

Данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства показывают, что поля, на которых засевают 28% озимых и 18% яровых культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под оккупацией.

По данным снимков из космоса, часть украинских полей уже не пригодна для засева из-за поражения снарядами и минами.

Читайте: Дефицита фруктов и овощей в Украине не будет, - Минагрополитики

"Мировая житница находится в состоянии войны. До войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. (На Украину и Россию вместе приходится 73% экспорта подсолнечного масла, 33% – пшеницы и 27% – ячменя.) Последние несколько месяцев значительно нарушили этот поток продовольствия", – сказал Инбал Беккер-Решеф, директор программы NASA Harvest.