Россия оккупировала около 22% сельхозугодий Украины, - NASA. КАРТА
По данным спутниковых снимков NASA Harvest, российские войска контролируют около 22% сельхозугодий Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
Отмечается, что на этих территориях выращивают преимущественно озимые культуры: пшеницу, рожь и ячмень.
Данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства показывают, что поля, на которых засевают 28% озимых и 18% яровых культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под оккупацией.
По данным снимков из космоса, часть украинских полей уже не пригодна для засева из-за поражения снарядами и минами.
"Мировая житница находится в состоянии войны. До войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. (На Украину и Россию вместе приходится 73% экспорта подсолнечного масла, 33% – пшеницы и 27% – ячменя.) Последние несколько месяцев значительно нарушили этот поток продовольствия", – сказал Инбал Беккер-Решеф, директор программы NASA Harvest.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.