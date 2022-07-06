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Новости Война
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Россия оккупировала около 22% сельхозугодий Украины, - NASA. КАРТА

По данным спутниковых снимков NASA Harvest, российские войска контролируют около 22% сельхозугодий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

Отмечается, что на этих территориях выращивают преимущественно озимые культуры: пшеницу, рожь и ячмень.

Данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства показывают, что поля, на которых засевают 28% озимых и 18% яровых культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под оккупацией.

Россия оккупировала около 22% сельхозугодий Украины, - NASA 01

По данным снимков из космоса, часть украинских полей уже не пригодна для засева из-за поражения снарядами и минами.

Читайте: Дефицита фруктов и овощей в Украине не будет, - Минагрополитики

"Мировая житница находится в состоянии войны. До войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. (На Украину и Россию вместе приходится 73% экспорта подсолнечного масла, 33% – пшеницы и 27% – ячменя.) Последние несколько месяцев значительно нарушили этот поток продовольствия", – сказал Инбал Беккер-Решеф, директор программы NASA Harvest.

оккупация (10112) сельское хозяйство (332)


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Топ комментарии
+23
Без Маріуполя, без Херсона,

без Вовчанська, Балаклії...

Без солі, черешень, кавунів...

Без Азовського моря...

тисячі вбитих і закатованих ...

Хоч поржали, правда недовго.

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06.07.2022 21:45
+12


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06.07.2022 21:49
+9
світ такого не бачив..в ООН кричать про продовольчу кризу...і цілий світ не взмозі впоратись з у..бком в кремлі...ну ви бачили таке?
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06.07.2022 21:47
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Никакого зерна от нас китаю, пусть насекомых кушают
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06.07.2022 21:36 Ответить
та русскіє вже багато нашого зерна вивезли, хто погодиться крадене купляти, тому й продадуть. На відміну від минулого сторіччя - всі тепер знають що то зерно вкрадене у українців яких кого вбили, а кого голодом морять, змушуючи людей з 21 сторіччя жити як в 12-му.
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06.07.2022 21:48 Ответить
Між Мелітополем і Токмаком ще один міст пішов за рускім кораблем.
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06.07.2022 21:45 Ответить
Без Маріуполя, без Херсона,

без Вовчанська, Балаклії...

Без солі, черешень, кавунів...

Без Азовського моря...

тисячі вбитих і закатованих ...

Хоч поржали, правда недовго.

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06.07.2022 21:45 Ответить
800 тисяч українців втратили житло, ще декільком мільйонам довелось покидати житло через окупацію
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06.07.2022 21:54 Ответить
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання холодною зимою провалився.
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06.07.2022 21:45 Ответить
світ такого не бачив..в ООН кричать про продовольчу кризу...і цілий світ не взмозі впоратись з у..бком в кремлі...ну ви бачили таке?
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06.07.2022 21:47 Ответить
х*йово..
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06.07.2022 21:48 Ответить


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06.07.2022 21:49 Ответить
А якщо ти не член НАТО..то взагалі можна якусь країну стерти з лиця землі? виходить так?
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06.07.2022 21:51 Ответить
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06.07.2022 22:14 Ответить
Нам будет обидно когда они по русской традиции сожгут мас-кву.Можно уже начинать!
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06.07.2022 23:16 Ответить
 
 