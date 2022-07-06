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Новини Війна
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Росія окупувала близько 22% сільгоспугідь України, - NASA. КАРТА

За даними супутникових знімків NASA Harvest, російські війська контролюють близько 22% сільгоспугідь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Зазначається, що на цих територіях вирощують переважно озимі культури: пшеницю, жито та ячмінь.

Дані з супутників Planet Labs та місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства показують, що поля, на яких засівають 28% озимих та 18% ярих культур (включно з кукурудзою та соняшником), знаходяться під окупацією.

Росія окупувала близько 22% сільгоспугідь України, - NASA 01

За даними знімків з космосу, частина українських полів уже не придатна для засівання через ураження снарядами та мінами.

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"Світова житниця перебуває у стані війни. До війни Україна забезпечувала 46% світового експорту соняшникової олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи на світових ринках, згідно з даними Міністерства сільського господарства США. (На Україну та Росію разом припадає 73% експорту соняшникової олії, 33% - пшениці та 27% - ячменю.) Останні кілька місяців значно порушили цей потік продовольства", - сказав Інбал Беккер-Решеф, директор програми NASA Harvest.

Автор: 

окупація (6661) сільське господарство (719)


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Топ коментарі
+23
Без Маріуполя, без Херсона,

без Вовчанська, Балаклії...

Без солі, черешень, кавунів...

Без Азовського моря...

тисячі вбитих і закатованих ...

Хоч поржали, правда недовго.

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06.07.2022 21:45
+12


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06.07.2022 21:49
+9
світ такого не бачив..в ООН кричать про продовольчу кризу...і цілий світ не взмозі впоратись з у..бком в кремлі...ну ви бачили таке?
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06.07.2022 21:47
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Никакого зерна от нас китаю, пусть насекомых кушают
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06.07.2022 21:36 Відповісти
та русскіє вже багато нашого зерна вивезли, хто погодиться крадене купляти, тому й продадуть. На відміну від минулого сторіччя - всі тепер знають що то зерно вкрадене у українців яких кого вбили, а кого голодом морять, змушуючи людей з 21 сторіччя жити як в 12-му.
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06.07.2022 21:48 Відповісти
Між Мелітополем і Токмаком ще один міст пішов за рускім кораблем.
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06.07.2022 21:45 Відповісти
Без Маріуполя, без Херсона,

без Вовчанська, Балаклії...

Без солі, черешень, кавунів...

Без Азовського моря...

тисячі вбитих і закатованих ...

Хоч поржали, правда недовго.

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06.07.2022 21:45 Відповісти
800 тисяч українців втратили житло, ще декільком мільйонам довелось покидати житло через окупацію
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06.07.2022 21:54 Відповісти
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання холодною зимою провалився.
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06.07.2022 21:45 Відповісти
світ такого не бачив..в ООН кричать про продовольчу кризу...і цілий світ не взмозі впоратись з у..бком в кремлі...ну ви бачили таке?
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06.07.2022 21:47 Відповісти
х*йово..
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06.07.2022 21:48 Відповісти


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06.07.2022 21:49 Відповісти
А якщо ти не член НАТО..то взагалі можна якусь країну стерти з лиця землі? виходить так?
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06.07.2022 21:51 Відповісти
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06.07.2022 22:14 Відповісти
Нам будет обидно когда они по русской традиции сожгут мас-кву.Можно уже начинать!
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06.07.2022 23:16 Відповісти
 
 