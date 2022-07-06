Росія окупувала близько 22% сільгоспугідь України, - NASA. КАРТА

За даними супутникових знімків NASA Harvest, російські війська контролюють близько 22% сільгоспугідь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Зазначається, що на цих територіях вирощують переважно озимі культури: пшеницю, жито та ячмінь.

Дані з супутників Planet Labs та місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства показують, що поля, на яких засівають 28% озимих та 18% ярих культур (включно з кукурудзою та соняшником), знаходяться під окупацією.

За даними знімків з космосу, частина українських полів уже не придатна для засівання через ураження снарядами та мінами.

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"Світова житниця перебуває у стані війни. До війни Україна забезпечувала 46% світового експорту соняшникової олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи на світових ринках, згідно з даними Міністерства сільського господарства США. (На Україну та Росію разом припадає 73% експорту соняшникової олії, 33% - пшениці та 27% - ячменю.) Останні кілька місяців значно порушили цей потік продовольства", - сказав Інбал Беккер-Решеф, директор програми NASA Harvest.