Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК "Південь"

Оккупанты продолжают атаковать Одесчину. Прошлой ночью и на рассвете враг нанес ракетные удары по территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"Враг дважды атаковал Одесчину. Удар 2 ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", - говорится в сообщении.

По предварительным данным жертв нет.

"А на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован 2 ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", - добавляют в ОК "Південь".

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