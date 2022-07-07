Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК "Південь"
Оккупанты продолжают атаковать Одесчину. Прошлой ночью и на рассвете враг нанес ракетные удары по территории области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
"Враг дважды атаковал Одесчину. Удар 2 ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", - говорится в сообщении.
По предварительным данным жертв нет.
"А на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован 2 ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", - добавляют в ОК "Південь".
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- Да!
- Поллитра?!
- Естественно!
- ДА Я ТЕБЯ!!!
...
А может это были ракеты-бумеранги?"
Ще зовсім небагато і від України залишаться одні руїни, якщо не буде вирішено питання з ударами у відповідь. Якщо і удари у відповідь не допоможуть - то все одно їх необхідно наносити
Украина выживет...РабZeя нет...
Борис Немцов.2015г