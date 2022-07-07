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Новости Война
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Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК "Південь"

зміїний

Оккупанты продолжают атаковать Одесчину. Прошлой ночью и на рассвете враг нанес ракетные удары по территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"Враг дважды атаковал Одесчину. Удар 2 ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", - говорится в сообщении.

По предварительным данным жертв нет.

"А на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован 2 ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", - добавляют в ОК "Південь".

Читайте также: Оккупанты из самолета Су-35 выпустили ракету Х-31 в направлении Одесщины, силы ПВО ликвидировали угрозу, - ОК "Південь"

Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК Південь 01
Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК Південь 02
Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК Південь 03
Враг нанес ракетные удары по Одесчине: уничтожены ангары с зерном, поврежден причал на Змеином, - ОК Південь 04

армия РФ (19047) зерно (1068) Змеиный (180) обстрел (26891) Одесская область (3547) ракеты (3550)


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Топ комментарии
+10
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва : "Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.

...

А может это были ракеты-бумеранги?"
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07.07.2022 08:44
+6
В Україні давно вже повинні бути ракети з радіусом дії мінімум тисячу кілометрів, для ударів у відповідь по РФ. Якщо уряд і президент України на це не здатні, то йдіть!! Звільніть місце для тих, хто зможе одержати від умовного Заходу ці ракети (і можливо виробляти свої).
Ще зовсім небагато і від України залишаться одні руїни, якщо не буде вирішено питання з ударами у відповідь. Якщо і удари у відповідь не допоможуть - то все одно їх необхідно наносити
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07.07.2022 08:55
+4
Так той причал і наші непогано пошкодили коли техніку кацапську на ньому палили ТОму ще х/з - хто більше шкоди наробив Інша справа - "нахрєна" воно кацапам треба? Нашим той причал зараз - ні до чого І поки війна не закінчиться - він нам буде без потреби А кацапи просто б"ють від безсилля - "а шоб було"!
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07.07.2022 08:41
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Правила форума Совет форумчан
***** спало ,а орки це робили, деж пауза для орків,само чемодане низейшество ,відало наказ ?
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07.07.2022 08:36 Ответить
Надо в ответ лапотным все спиртзаводы уничтожить,может хоть протрезвеют.
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07.07.2022 08:38 Ответить
- Разбить?
- Да!
- Поллитра?!
- Естественно!
- ДА Я ТЕБЯ!!!
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07.07.2022 08:43 Ответить
ДВА КАЦАПОАЛКАША СКИНУЛИСЬ НА ЧЕКУШКУ. Выходят из магазина счастливые, в предвкушении опохмелиться. Вдруг тыць, бытылка вы... выскальзывает из рук и дзень-дзелень о бруковку, разбилась. второй кореш начал рвать на себе волосы. Вдруг глып, а разбивший фуфырик стоит невозмутимо, лишь руки - в карманах. Второй прекратил рвать на своей голове волосы и набросился с кулаками на разбившего чекушку, мол не переживает... Разбивший порцию опохмела невозмутимо вытаскивае руки из карманов и показывает своему корешу, мол, каждый волнуется по-своему( в руках открученные "гогошары").
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07.07.2022 08:52 Ответить
Так той причал і наші непогано пошкодили коли техніку кацапську на ньому палили ТОму ще х/з - хто більше шкоди наробив Інша справа - "нахрєна" воно кацапам треба? Нашим той причал зараз - ні до чого І поки війна не закінчиться - він нам буде без потреби А кацапи просто б"ють від безсилля - "а шоб було"!
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07.07.2022 08:41 Ответить
Цапорилi зруйнували пiрс - це означае, що вони навiть не мрiють повертатися на Змiiний. СМЕРТЬ ВОРРОГАМ !!!
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07.07.2022 08:41 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва : "Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.

...

А может это были ракеты-бумеранги?"
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07.07.2022 08:44 Ответить
Пирс орки разрушили от злобы на сувенирную монету со Змеиным выпущенную в США, свидетельствующую о вечном кацапском позоре на этом острове.
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07.07.2022 08:45 Ответить
В Україні давно вже повинні бути ракети з радіусом дії мінімум тисячу кілометрів, для ударів у відповідь по РФ. Якщо уряд і президент України на це не здатні, то йдіть!! Звільніть місце для тих, хто зможе одержати від умовного Заходу ці ракети (і можливо виробляти свої).
Ще зовсім небагато і від України залишаться одні руїни, якщо не буде вирішено питання з ударами у відповідь. Якщо і удари у відповідь не допоможуть - то все одно їх необхідно наносити
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07.07.2022 08:55 Ответить
Якщо ти не в курсі, то уряд і президент просили такі ракети, та Захід принципово поки що не хоче їх давати, щоб українці не атакували територію параші, бо та може використати ядерну зброю. У нас же нема де виробляти таку зброю-оркостан закидав ракетами усі подібні підприємства.
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07.07.2022 09:04 Ответить
до повномасштабної агресії була така можливість. Але...
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07.07.2022 09:16 Ответить
Звідки інфо, що просили також і з МО? Там може бути інша думка, як з Нептуном і Стугнами.
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07.07.2022 09:54 Ответить
Я навіть знаю за кого ти голосував 73-й.
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07.07.2022 10:55 Ответить
Легенда мавзолейных хмырей об "одиннарод" рассыпалась сама по себе...
Украина выживет...РабZeя нет...
Борис Немцов.2015г
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07.07.2022 08:57 Ответить
xотят лі рускіе войни спитав кацап у сатани відповідае сатана там де кацап там все війна
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07.07.2022 09:05 Ответить
A Russian government aircraft has almost completed its 9 hour flight from Moscow to Basel. https://www.flightradar24.com/RSD086/2c87944f?fbclid=IwAR2lN6wS1FI72_x8yLYCizGLW8YfDzE6qV3rwyW5ZLNGc_i__2R3pjCdVC4 https://www.flightradar24.com/RSD086/2c87944f Without airspace restrictions, the flight would take just over 3 hours.
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07.07.2022 09:10 Ответить
принцип ферма - руцкий самолёт выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наибольшего времени.
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07.07.2022 09:21 Ответить
Некуй розслаблятись. Раха не видохлась, не устала, ресурси не исчерпани, пауз не бере. У них ракет ще десятки тисяч з 60 р., мільйони снарядів, тисячі танків і десятки тисяч іншоі гус та коліс техніки. От свіжого мяса на складах немає, баби нових ненарожали. Щодня сотні ліквідованих свинособак зможуть зупинити мордор.
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07.07.2022 09:15 Ответить
Ну те, що орки будуть постійно обстрілювати о.Зміїний і сумніву немає. Це ж підлі мерзоти.
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07.07.2022 09:47 Ответить
У нас у ВЛАДІ є ХОЧАБ ОДНА розумна людина?БЛІН!Після розстрілу зернового терміналу в Миколаєві було зрозуміло,що рашисти будуть НИЩІТИ зерносховища.Чому досі зерно не розвезли по іншим,малим,ангарам?Бо воно приватне?Так блін ЗАМІСТЬ фінансування зрадників ОРДЛО,через МінСоц,,викупіть за ціі МІЛЬЯРДИ гривень зерно,та зробіть зерновий запас.Чи ви не розумієте,що ВРОЖАЮ зернових ЦЬОГО РОКУ,боюсь,НЕ БУДЕ?РАШИСТИ спалять зерно,ще на корню артилерією та підпалами?Припеніть цей ТРЬОП про вивіз та продаж зерна,бо приречете країну на ГОЛОД.Влада, з зерном, "ЙДЕ по граблях",як зі зривом оборонних замовлень.Схаменіться!
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07.07.2022 09:59 Ответить
 
 