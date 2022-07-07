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Кулеба и Блинкен обсудили разблокировку украинских портов

кулеба,блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен "осудил зверства России в Украине" и проинформировал украинского коллегу, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, о новых мерах, которые мировое сообщество готово принять для разблокировки украинских портов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

На брифинге он сказал, что накануне встречи министров иностранных дел G20 на Бали и по итогам саммитов G7 и НАТО главы дипломатических ведомств США и Украины обсудили "твердую решимость Альянса и партнеров поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность от непровоцированной агрессии России".

Также госсекретарь, по словам Прайса, "предоставил обновленную информацию о многосторонних усилиях по решению военного блокирования Россией экспорта сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

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Энтони Блинкен также обсудил безопасность помощи США Украины и сообщил о "дальнейшей бюджетной поддержке Украины, подтвердив непреклонную преданность Соединенных Штатов демократическому, свободному и процветающему будущему Украины", - сказал Прайс.

Саммит стран-членов НАТО и государств-партнеров состоялся в испанском Мадриде 28-30 июня.

Встреча министров иностранных дел G20 начинается 7 июля на острове Бали, в Индонезии.

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блокада (1676) зерно (1068) порт (732) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (936) Прайс Нед (109)


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Порти кацапня не розблокує поки не отримає в рило.
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07.07.2022 09:01 Ответить
Підтримую . Рашка - країна рабів - тому « в рило» для них як приказ
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07.07.2022 09:16 Ответить
давайте друзі, допомагайте. наша хліборобська праця не повинна бути марною
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07.07.2022 09:06 Ответить
Американцы должны были раз и навсегда Будапештом научить нашу элитку. Но украинская элитка - это не сливки общества, а нечто другое, что тоже всплывает, но коричневого цвета.
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07.07.2022 09:12 Ответить
 
 