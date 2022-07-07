Кулеба та Блінкен обговорили розблокування українських портів

Державний секретар США Ентоні Блінкен "засудив звірства Росії в Україні" та поїнформував українського колегу, міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, про нові заходи, яке світове співтовариство готове ухвалити для розблокування українських портів.

Про це повідомив прессекретарь Державного департаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

На брифінгу він сказав, що напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі та за підсумками самітів G7 і НАТО, голови дипломатичних відомств США та України обговорили "тверду рішучість Альянсу та партнерів підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від неспровокованої агресії Росії".

Також держсекретар, за словами Прайса, "надав оновлену інформацію щодо багатосторонніх зусиль щодо розв’язання військового блокування Росією експорту сільськогосподарської продукції з українських портів".

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Ентоні Блінкен також обговорив безпекову допомогу США Україні та повідомив про "подальшу бюджетну підтримку України, підтвердивши непохитну відданість Сполучених Штатів демократичному, вільному та процвітаючому майбутньому України", - сказав Прайс.

Саміт країн-членів НАТО та держав-партнерів відбувся в іспанському Мадриді 28-30 червня.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 розпочинається 7 липня на острові Балі, в Індонезії.

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