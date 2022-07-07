ФБР и MI5 предупреждают о повышении угрозы со стороны Китая

Главы MI5 и ФБР в своем первом совместном выступлении в среду предупредили о растущей долгосрочной угрозе Китая для интересов Британии и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум сказал, что его служба уже более чем удвоила ранее ограниченные усилия по борьбе с деятельностью Китая, вызывающей озабоченность.

Он добавил, что служба проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй со своей стороны заявил, что китайское правительство представляет "наибольшую долгосрочную угрозу" экономической и национальной безопасности Британии, США и их союзников в Европе и других странах.

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"Китайское правительство пытается изменить мир, вмешиваясь в нашу политику (и, должен добавить, в политику наших союзников)", - сказал Рей.

Он отметил, что Пекин прямо вмешивался в выборы в Конгресс в Нью-Йорке в этом году, поскольку он не хотел выбора кандидата-критика Китая и бывшего протестующего на площади Тяньаньмэнь.

Рэй предупредил, что китайское правительство представляет еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены, и "настроены на воровство ваших технологий".

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