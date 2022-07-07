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ФБР и MI5 предупреждают о повышении угрозы со стороны Китая

китай

Главы MI5 и ФБР в своем первом совместном выступлении в среду предупредили о растущей долгосрочной угрозе Китая для интересов Британии и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум сказал, что его служба уже более чем удвоила ранее ограниченные усилия по борьбе с деятельностью Китая, вызывающей озабоченность.

Он добавил, что служба проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй со своей стороны заявил, что китайское правительство представляет "наибольшую долгосрочную угрозу" экономической и национальной безопасности Британии, США и их союзников в Европе и других странах.

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"Китайское правительство пытается изменить мир, вмешиваясь в нашу политику (и, должен добавить, в политику наших союзников)", - сказал Рей.

Он отметил, что Пекин прямо вмешивался в выборы в Конгресс в Нью-Йорке в этом году, поскольку он не хотел выбора кандидата-критика Китая и бывшего протестующего на площади Тяньаньмэнь.

Рэй предупредил, что китайское правительство представляет еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены, и "настроены на воровство ваших технологий".

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Китай (2910) ФБР (217)


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Топ комментарии
+2
тобі, звісно, краще знати, кому і чим потрібно займатися. чому у тебе ніхто не питає? неподобство якесь.
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07.07.2022 11:48
+2
Китай- комуністи. Але чомусь всі західні про це воліють мовчати. Комуністи мають бути знищені по всій планеті!
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07.07.2022 11:59
+1
а до чого тут ФБР ? - цим мали б займатися ЦРУ чи АНБ
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07.07.2022 11:43
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а до чого тут ФБР ? - цим мали б займатися ЦРУ чи АНБ
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07.07.2022 11:43 Ответить
тобі, звісно, краще знати, кому і чим потрібно займатися. чому у тебе ніхто не питає? неподобство якесь.
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07.07.2022 11:48 Ответить
Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку Джерело:
как бы прерогатива фбр.
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07.07.2022 12:19 Ответить
"Федера́льное бюро́ рассле́дований, (ФБР) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) (правильный вариант прочтения: [фэ-бэ-э́р]; англ: [эф-би-ай]) является органом внутренней разведки и, одновременно, федеральной правоохранительной структурой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединенных Штатов . Составная часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 министерства юстиции США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Разведывательного сообщества США . Подчиняется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Генеральному прокурору и, одновременно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Директору Национальной разведки . Является основным органом контрразведки и антитеррористической деятельности США." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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07.07.2022 12:31 Ответить
Это и ежу понятно❗Но сейчас нужно не упускать фокус с козломордии☝ Дальше будет видно. Вообще то с разделением кацапстана может и китайская угроза минимизироватся, за счёт возможности отрезать их от кацапо ресурсов☝
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07.07.2022 11:47 Ответить
Китайские одноразовые шприцы и одноразовые двигатели стоящие на вооружении военных Поднебесной для НАТО не страшны...но начеку быть необходимо...
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07.07.2022 11:54 Ответить
времена низкокачественной продукции из китая прошли как минимум 10 лет назад. сейчас у них вполне годные товары. ввп китая уже обогнал сша.
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07.07.2022 12:24 Ответить
Ну так чому ти собі не купуєш у такому випадку китайську автівку ?
Купиш собі Джилі, або Чері тоді і рекламуй свій Китай.
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07.07.2022 13:58 Ответить
Угу. Пока им поставляют западные технологии и комплектующие. Те из-под палки пытаются склепать своими рученками что-то более менее продаваемое. Когда начинают лепить что-то своё, получаеться условный йотафон... да и тот на американском андроиде.
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07.07.2022 14:04 Ответить
Китай- комуністи. Але чомусь всі західні про це воліють мовчати. Комуністи мають бути знищені по всій планеті!
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07.07.2022 11:59 Ответить
Там від комунізму нічого, крім назви не залишилося. Швидше - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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07.07.2022 12:35 Ответить
Агентурами просякнуті всі владні й інформаційні структури. При всіх критичних об'єктах законсервовані диверсанти
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07.07.2022 12:09 Ответить
китайози як і х@йло,
користується демократією і проплачує свою пропаганду,

щоб керівництво заходу закривало очі на різні тоталітарні злочини
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07.07.2022 13:26 Ответить
Кітайца однако карашо копіровать 😆
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07.07.2022 13:56 Ответить
 
 