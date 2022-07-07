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ФБР та MI5 попереджають про зростання загрози з боку Китаю

китай

Очільники MI5 і ФБР у своєму першому спільному виступі у середу попередили про зростаючу довгострокову загрозу Китаю для інтересів Британії та США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Генеральний директор MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба вже більш ніж подвоїла раніше обмежені зусилля по боротьбі з діяльністю Китаю, яка викликає стурбованість.

Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.

Директор ФБР Крістофер Рей зі свого боку заявив, що китайський уряд становить "найбільшу довгострокову загрозу" економічній та національній безпеці Британії, США та їхніх союзників у Європі та інших країнах.

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"Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику (і, повинен додати, у політику наших союзників)", - сказав Рей.

Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки він не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.

Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів, і "налаштований на крадіжку ваших технологій".

Також читайте: Блінкен планує провести "відверту розмову" з китайським колегою щодо війни в Україні, - Bloomberg

Автор: 

Китай (4503) ФБР (175)


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Топ коментарі
+2
тобі, звісно, краще знати, кому і чим потрібно займатися. чому у тебе ніхто не питає? неподобство якесь.
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07.07.2022 11:48
+2
Китай- комуністи. Але чомусь всі західні про це воліють мовчати. Комуністи мають бути знищені по всій планеті!
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07.07.2022 11:59
+1
а до чого тут ФБР ? - цим мали б займатися ЦРУ чи АНБ
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07.07.2022 11:43
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а до чого тут ФБР ? - цим мали б займатися ЦРУ чи АНБ
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07.07.2022 11:43 Відповісти
тобі, звісно, краще знати, кому і чим потрібно займатися. чому у тебе ніхто не питає? неподобство якесь.
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07.07.2022 11:48 Відповісти
Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку Джерело:
как бы прерогатива фбр.
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07.07.2022 12:19 Відповісти
"Федера́льное бюро́ рассле́дований, (ФБР) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) (правильный вариант прочтения: [фэ-бэ-э́р]; англ: [эф-би-ай]) является органом внутренней разведки и, одновременно, федеральной правоохранительной структурой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединенных Штатов . Составная часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 министерства юстиции США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Разведывательного сообщества США . Подчиняется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Генеральному прокурору и, одновременно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Директору Национальной разведки . Является основным органом контрразведки и антитеррористической деятельности США." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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07.07.2022 12:31 Відповісти
Это и ежу понятно❗Но сейчас нужно не упускать фокус с козломордии☝ Дальше будет видно. Вообще то с разделением кацапстана может и китайская угроза минимизироватся, за счёт возможности отрезать их от кацапо ресурсов☝
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07.07.2022 11:47 Відповісти
Китайские одноразовые шприцы и одноразовые двигатели стоящие на вооружении военных Поднебесной для НАТО не страшны...но начеку быть необходимо...
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07.07.2022 11:54 Відповісти
времена низкокачественной продукции из китая прошли как минимум 10 лет назад. сейчас у них вполне годные товары. ввп китая уже обогнал сша.
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07.07.2022 12:24 Відповісти
Ну так чому ти собі не купуєш у такому випадку китайську автівку ?
Купиш собі Джилі, або Чері тоді і рекламуй свій Китай.
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07.07.2022 13:58 Відповісти
Угу. Пока им поставляют западные технологии и комплектующие. Те из-под палки пытаются склепать своими рученками что-то более менее продаваемое. Когда начинают лепить что-то своё, получаеться условный йотафон... да и тот на американском андроиде.
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07.07.2022 14:04 Відповісти
Китай- комуністи. Але чомусь всі західні про це воліють мовчати. Комуністи мають бути знищені по всій планеті!
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07.07.2022 11:59 Відповісти
Там від комунізму нічого, крім назви не залишилося. Швидше - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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07.07.2022 12:35 Відповісти
Агентурами просякнуті всі владні й інформаційні структури. При всіх критичних об'єктах законсервовані диверсанти
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07.07.2022 12:09 Відповісти
китайози як і х@йло,
користується демократією і проплачує свою пропаганду,

щоб керівництво заходу закривало очі на різні тоталітарні злочини
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07.07.2022 13:26 Відповісти
Кітайца однако карашо копіровать 😆
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07.07.2022 13:56 Відповісти
 
 