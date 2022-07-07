ФБР та MI5 попереджають про зростання загрози з боку Китаю
Очільники MI5 і ФБР у своєму першому спільному виступі у середу попередили про зростаючу довгострокову загрозу Китаю для інтересів Британії та США.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Генеральний директор MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба вже більш ніж подвоїла раніше обмежені зусилля по боротьбі з діяльністю Китаю, яка викликає стурбованість.
Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.
Директор ФБР Крістофер Рей зі свого боку заявив, що китайський уряд становить "найбільшу довгострокову загрозу" економічній та національній безпеці Британії, США та їхніх союзників у Європі та інших країнах.
"Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику (і, повинен додати, у політику наших союзників)", - сказав Рей.
Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки він не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.
Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів, і "налаштований на крадіжку ваших технологій".
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как бы прерогатива фбр.
Купиш собі Джилі, або Чері тоді і рекламуй свій Китай.
користується демократією і проплачує свою пропаганду,
щоб керівництво заходу закривало очі на різні тоталітарні злочини