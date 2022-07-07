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Новости
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Кремль об отставке Джонсона: Мы его не любим, он нас тоже

песков

Руководство России не любит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявление которого о предстоящей отставке сейчас ждет весь мир.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", - сказал Песков.

Вопрос о том, как может измениться курс европейских стран по отношению к Украине на фоне отставки премьера Британии, Песков оставил без ответа.

Читайте: У Джонсона готовят заявление на случай отставки, - Sky

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовит заявление о предстоящей отставке.

отставка (3150) Песков Дмитрий (1856) россия (95361) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+17
Суки. Скоріше за все, вони воду каламутять.
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07.07.2022 14:06
+14
Джонсона во всем мире любят, а вашего маньяка ботоксного презирают все нормальные люди
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07.07.2022 14:08
+12
Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:03
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Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:03 Ответить
Опа, писюков вызел с параши покудахтать...
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07.07.2022 14:03 Ответить
А хто у кацапських смердючих свиней питав взагалі що вони думають???
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07.07.2022 14:04 Ответить
А хто любить вас, і кого любете ви???
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07.07.2022 14:30 Ответить
а хто ж як не вони це все влаштував? це ж не секрет, що це вони усіляке абурдне лайно годують, бо краще за ліваків ніхто в країні хаос не влаштує.
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07.07.2022 14:34 Ответить
Да якось *****, що там русняві говорять
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07.07.2022 14:04 Ответить
Суки. Скоріше за все, вони воду каламутять.
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07.07.2022 14:06 Ответить
ce im nijak nepomozhe
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07.07.2022 14:09 Ответить
Джонсона во всем мире любят, а вашего маньяка ботоксного презирают все нормальные люди
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07.07.2022 14:08 Ответить
Піськов знов в калюжу перднув!
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07.07.2022 14:08 Ответить
А Цензор як відноситься до Джонсона ?

Чому цітіруют росЗМІ , а не словацькі, австралійські, канадські?
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07.07.2022 14:11 Ответить
А хто перекладе ?
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07.07.2022 14:29 Ответить
Це чмо від імені замовника говорить.
Інфільтрація своїх агентів у органи влади західних країн для дестабілізації - це давня стратегія гбшників.
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07.07.2022 14:11 Ответить
У нас аж целый Андрей Елдак инфильтрован и ничго с этим не поделать
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07.07.2022 14:30 Ответить
плювати треба на керівництво раSSії та весь руSSкій мір з його адептами! і все буде добре....
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07.07.2022 14:12 Ответить
Цікаво, чиї вуса приємніші для путєнського анусу: луки чи піськова...
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07.07.2022 14:12 Ответить
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!


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07.07.2022 14:36 Ответить
За всіма ознаками, кремль розгорнув надпотужну кампанію зі зняття Джонсона з посади прем'єр-міністра Великобританії.

Активну участь у керуванні нею бере посол РФ у Лондоні.
Хз, куди дивляться знамениті МІ 5 та 6.?
Кремлівське бидло не любить Джонсона , а точніше ненавидить
тільки за те , що Джонсон допомагає Украіні ‼️
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07.07.2022 14:14 Ответить
Украинцы слишком добры и беспечны. Нет никаких сомнений, что раша КОГДА НИБУДЬ откажется от претензий на Украину . Потому включены сейчас все ее разведки , дипломаты, спящие агенты, скрытые денежные фонды для создания в мире лобби против Украины.

а что делает Буданов и вообще дипломатическая разведка ? В МИДЕ не хватает денег послов прислать ‼️‼️‼️‼️

а может это специально Ермак так делает - то дороги для кацапских танков строит , до громит дипломатическую структуру
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07.07.2022 14:35 Ответить
так у них такий же бардак як і у нас, це ж все готувалося не тиждень і не два.
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07.07.2022 14:36 Ответить
Я подивлюся, як восени кислобздії заспівають про "нєлюбоф", якщо замість Бориса буде "яструб" Волєс.

https://espreso.tv/ministr-oboroni-britanii-volles-e-pershim-pretendentom-na-posadu-dzhonsona-opituvannya-yougov
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07.07.2022 14:14 Ответить
Я ставлю на Ліз Трас
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07.07.2022 14:26 Ответить
"... на заяву якого про майбутню відставку зараз чекає весь світ."

цензоровская журнашлюха-копипастер высрала...
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07.07.2022 14:18 Ответить
Ви не праві. ЦН в першу чергу Вас примушує думати. Просто вони лупашат з першоджерел гугл-транслейтом, бо українця в редколегії немає жодного.
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07.07.2022 14:38 Ответить
не неси фігні...

шукаєш виправдання розповсюдженню кацапських наративів?
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07.07.2022 15:25 Ответить
Пішов нах@й!
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07.07.2022 17:25 Ответить
что-то кажется что даже здесь не обошлось без руцого пятака и копыт !!!
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07.07.2022 14:20 Ответить
BBC napysala scho vidstavka z posta kerivnyka partii vzshe zatverzshdena. Johnson zalyshytsya na postu prim''era do zhovtnya. Na zhal'.
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07.07.2022 14:27 Ответить
а та ББС з її "стандартами" як у фейсбучку, в перелик цих стандартів входить толерастія та не входить правда.
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07.07.2022 14:38 Ответить
навка уже тоже, как бы писькова не любит. и он её тоже ))
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07.07.2022 14:35 Ответить
Можете обратиться в лигу сексуальных меньшинств. Там, песковым, будут рады.
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07.07.2022 14:39 Ответить
Піськов, хто б не прийшов на місце Боріса, вас все одно любити не будуть... Он Картин Кнайсль вже до танцювалась з ху#лом, що тепер змушена переховуватись....
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07.07.2022 14:58 Ответить
Якщо премьєром стане Уоллес то кацапам Борис другом покажеться. Уоллес ще той русофоб.
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07.07.2022 15:05 Ответить
Хто ж під час війни, змінює Ферзя на пішака? Політика Борі в рази сильніша, А Уоллес націлений не на РФ, а на особовий комфорт. ЯК би стояло питання РФ надалі, Бориса би не змінювали.
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07.07.2022 15:34 Ответить
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07.07.2022 15:34 Ответить
Джонсона в Президенты Украины!
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07.07.2022 15:46 Ответить
Это тот редкий случай, когда говорящие усы сказали правду
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07.07.2022 16:16 Ответить
Та не надо идеализировать этого Борьку. Приезжая в Украину к Бубочке он пытался убежать от своих собственных проблем. Но от себя не убежишь. Будет теперь какой нибудь другой Борька. Политика Британии вряд ли изменится.
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07.07.2022 16:49 Ответить
А хіба є хтось, кто любе кацапню? Наступний прем'єр ще дужче буде лупити русню
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07.07.2022 17:47 Ответить
 
 