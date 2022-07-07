Кремль об отставке Джонсона: Мы его не любим, он нас тоже
Руководство России не любит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявление которого о предстоящей отставке сейчас ждет весь мир.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", - сказал Песков.
Вопрос о том, как может измениться курс европейских стран по отношению к Украине на фоне отставки премьера Британии, Песков оставил без ответа.
Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовит заявление о предстоящей отставке.
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Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.
Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"
Антон Павлушко,
@informnapalm
Чому цітіруют росЗМІ , а не словацькі, австралійські, канадські?
Інфільтрація своїх агентів у органи влади західних країн для дестабілізації - це давня стратегія гбшників.
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!
Активну участь у керуванні нею бере посол РФ у Лондоні.
Хз, куди дивляться знамениті МІ 5 та 6.?
Кремлівське бидло не любить Джонсона , а точніше ненавидить
тільки за те , що Джонсон допомагає Украіні ‼️
а что делает Буданов и вообще дипломатическая разведка ? В МИДЕ не хватает денег послов прислать ‼️‼️‼️‼️
а может это специально Ермак так делает - то дороги для кацапских танков строит , до громит дипломатическую структуру
https://espreso.tv/ministr-oboroni-britanii-volles-e-pershim-pretendentom-na-posadu-dzhonsona-opituvannya-yougov
цензоровская журнашлюха-копипастер высрала...
шукаєш виправдання розповсюдженню кацапських наративів?