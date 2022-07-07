Кремль об отставке Джонсона: Мы его не любим, он нас тоже

Руководство России не любит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявление которого о предстоящей отставке сейчас ждет весь мир.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", - сказал Песков.

Вопрос о том, как может измениться курс европейских стран по отношению к Украине на фоне отставки премьера Британии, Песков оставил без ответа.

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Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовит заявление о предстоящей отставке.