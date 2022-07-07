Кремль про відставку Джонсона: Ми його не любимо, він нас теж

Керівництво Росії не любить прем’єр міністра Великої Британії Бориса Джонсона, на заяву якого про майбутню відставку зараз чекає весь світ.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, ​​звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.

Питання про те, як може змінитися курс європейських країн щодо України на тлі відставки прем'єра Британії, Пєсков залишив без відповіді.

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Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готує заяву про майбутню відставку.