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Новини
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Кремль про відставку Джонсона: Ми його не любимо, він нас теж

песков

Керівництво Росії не любить прем’єр міністра Великої Британії Бориса Джонсона, на заяву якого про майбутню відставку зараз чекає весь світ.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, ​​звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.

Питання про те, як може змінитися курс європейських країн щодо України на тлі відставки прем'єра Британії, Пєсков залишив без відповіді.

Також читайте: Глава МЗС Британії Трасс перериває поїздку на саміт G20 через кризу в уряді Джонсона

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готує заяву про майбутню відставку.

Автор: 

відставка (1459) Пєсков Дмитро (1608) росія (64923) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+17
Суки. Скоріше за все, вони воду каламутять.
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07.07.2022 14:06
+14
Джонсона во всем мире любят, а вашего маньяка ботоксного презирают все нормальные люди
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07.07.2022 14:08
+12
Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:03
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Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:03 Відповісти
Опа, писюков вызел с параши покудахтать...
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07.07.2022 14:03 Відповісти
А хто у кацапських смердючих свиней питав взагалі що вони думають???
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07.07.2022 14:04 Відповісти
А хто любить вас, і кого любете ви???
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07.07.2022 14:30 Відповісти
а хто ж як не вони це все влаштував? це ж не секрет, що це вони усіляке абурдне лайно годують, бо краще за ліваків ніхто в країні хаос не влаштує.
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07.07.2022 14:34 Відповісти
Да якось *****, що там русняві говорять
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07.07.2022 14:04 Відповісти
Суки. Скоріше за все, вони воду каламутять.
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07.07.2022 14:06 Відповісти
ce im nijak nepomozhe
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07.07.2022 14:09 Відповісти
Джонсона во всем мире любят, а вашего маньяка ботоксного презирают все нормальные люди
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07.07.2022 14:08 Відповісти
Піськов знов в калюжу перднув!
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07.07.2022 14:08 Відповісти
А Цензор як відноситься до Джонсона ?

Чому цітіруют росЗМІ , а не словацькі, австралійські, канадські?
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07.07.2022 14:11 Відповісти
А хто перекладе ?
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07.07.2022 14:29 Відповісти
Це чмо від імені замовника говорить.
Інфільтрація своїх агентів у органи влади західних країн для дестабілізації - це давня стратегія гбшників.
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07.07.2022 14:11 Відповісти
У нас аж целый Андрей Елдак инфильтрован и ничго с этим не поделать
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07.07.2022 14:30 Відповісти
плювати треба на керівництво раSSії та весь руSSкій мір з його адептами! і все буде добре....
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07.07.2022 14:12 Відповісти
Цікаво, чиї вуса приємніші для путєнського анусу: луки чи піськова...
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07.07.2022 14:12 Відповісти
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!


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07.07.2022 14:36 Відповісти
За всіма ознаками, кремль розгорнув надпотужну кампанію зі зняття Джонсона з посади прем'єр-міністра Великобританії.

Активну участь у керуванні нею бере посол РФ у Лондоні.
Хз, куди дивляться знамениті МІ 5 та 6.?
Кремлівське бидло не любить Джонсона , а точніше ненавидить
тільки за те , що Джонсон допомагає Украіні ‼️
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07.07.2022 14:14 Відповісти
Украинцы слишком добры и беспечны. Нет никаких сомнений, что раша КОГДА НИБУДЬ откажется от претензий на Украину . Потому включены сейчас все ее разведки , дипломаты, спящие агенты, скрытые денежные фонды для создания в мире лобби против Украины.

а что делает Буданов и вообще дипломатическая разведка ? В МИДЕ не хватает денег послов прислать ‼️‼️‼️‼️

а может это специально Ермак так делает - то дороги для кацапских танков строит , до громит дипломатическую структуру
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07.07.2022 14:35 Відповісти
так у них такий же бардак як і у нас, це ж все готувалося не тиждень і не два.
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07.07.2022 14:36 Відповісти
Я подивлюся, як восени кислобздії заспівають про "нєлюбоф", якщо замість Бориса буде "яструб" Волєс.

https://espreso.tv/ministr-oboroni-britanii-volles-e-pershim-pretendentom-na-posadu-dzhonsona-opituvannya-yougov
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07.07.2022 14:14 Відповісти
Я ставлю на Ліз Трас
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07.07.2022 14:26 Відповісти
"... на заяву якого про майбутню відставку зараз чекає весь світ."

цензоровская журнашлюха-копипастер высрала...
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07.07.2022 14:18 Відповісти
Ви не праві. ЦН в першу чергу Вас примушує думати. Просто вони лупашат з першоджерел гугл-транслейтом, бо українця в редколегії немає жодного.
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07.07.2022 14:38 Відповісти
не неси фігні...

шукаєш виправдання розповсюдженню кацапських наративів?
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07.07.2022 15:25 Відповісти
Пішов нах@й!
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07.07.2022 17:25 Відповісти
что-то кажется что даже здесь не обошлось без руцого пятака и копыт !!!
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07.07.2022 14:20 Відповісти
BBC napysala scho vidstavka z posta kerivnyka partii vzshe zatverzshdena. Johnson zalyshytsya na postu prim''era do zhovtnya. Na zhal'.
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07.07.2022 14:27 Відповісти
а та ББС з її "стандартами" як у фейсбучку, в перелик цих стандартів входить толерастія та не входить правда.
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07.07.2022 14:38 Відповісти
навка уже тоже, как бы писькова не любит. и он её тоже ))
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07.07.2022 14:35 Відповісти
Можете обратиться в лигу сексуальных меньшинств. Там, песковым, будут рады.
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07.07.2022 14:39 Відповісти
Піськов, хто б не прийшов на місце Боріса, вас все одно любити не будуть... Он Картин Кнайсль вже до танцювалась з ху#лом, що тепер змушена переховуватись....
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07.07.2022 14:58 Відповісти
Якщо премьєром стане Уоллес то кацапам Борис другом покажеться. Уоллес ще той русофоб.
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07.07.2022 15:05 Відповісти
Хто ж під час війни, змінює Ферзя на пішака? Політика Борі в рази сильніша, А Уоллес націлений не на РФ, а на особовий комфорт. ЯК би стояло питання РФ надалі, Бориса би не змінювали.
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07.07.2022 15:34 Відповісти
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07.07.2022 15:34 Відповісти
Джонсона в Президенты Украины!
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07.07.2022 15:46 Відповісти
Это тот редкий случай, когда говорящие усы сказали правду
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07.07.2022 16:16 Відповісти
Та не надо идеализировать этого Борьку. Приезжая в Украину к Бубочке он пытался убежать от своих собственных проблем. Но от себя не убежишь. Будет теперь какой нибудь другой Борька. Политика Британии вряд ли изменится.
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07.07.2022 16:49 Відповісти
А хіба є хтось, кто любе кацапню? Наступний прем'єр ще дужче буде лупити русню
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07.07.2022 17:47 Відповісти
 
 