Кремль про відставку Джонсона: Ми його не любимо, він нас теж
Керівництво Росії не любить прем’єр міністра Великої Британії Бориса Джонсона, на заяву якого про майбутню відставку зараз чекає весь світ.
Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.
Питання про те, як може змінитися курс європейських країн щодо України на тлі відставки прем'єра Британії, Пєсков залишив без відповіді.
Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готує заяву про майбутню відставку.
Топ коментарі
+17 Randall Flag #387882
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+14 Ziu Zou
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+12 Saskia Jansen
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Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.
Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"
Антон Павлушко,
@informnapalm
Чому цітіруют росЗМІ , а не словацькі, австралійські, канадські?
Інфільтрація своїх агентів у органи влади західних країн для дестабілізації - це давня стратегія гбшників.
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!
Активну участь у керуванні нею бере посол РФ у Лондоні.
Хз, куди дивляться знамениті МІ 5 та 6.?
Кремлівське бидло не любить Джонсона , а точніше ненавидить
тільки за те , що Джонсон допомагає Украіні ‼️
а что делает Буданов и вообще дипломатическая разведка ? В МИДЕ не хватает денег послов прислать ‼️‼️‼️‼️
а может это специально Ермак так делает - то дороги для кацапских танков строит , до громит дипломатическую структуру
https://espreso.tv/ministr-oboroni-britanii-volles-e-pershim-pretendentom-na-posadu-dzhonsona-opituvannya-yougov
цензоровская журнашлюха-копипастер высрала...
шукаєш виправдання розповсюдженню кацапських наративів?