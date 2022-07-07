Главный претендент на должность Джонсона - министр обороны Британии Уоллес, - опрос
Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.
Об этом свидетельствует последний опрос YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Согласно новому опросу членов Консервативной партии, министр обороны Бен Уоллес является явным фаворитом на победу в любом соревновании за лидерство. Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.
Бен Уоллес, занимая пост министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины.
Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее в четверг утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел.
Уоллес объяснил это тем, что имеет обязательства по обеспечению безопасности страны, независимо от того, кто является премьер-министром.
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хоча Бориса жаль !
драйвовой дядько, з харизмою, скільки раз Україні круто допомагав
В Києві він був в червні, бачився з презедентом, а от, чи знає він Єрмака, надіюсь що ні.
Все буде ОК, тому русня дарма зараз радіє, що Джонсонюк уходить..
Сьогодні хочеться сказати "Дякую" цій людині.
"Дякую,Борисе!"
thank you ❤️❤️❤️