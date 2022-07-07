Главный претендент на должность Джонсона - министр обороны Британии Уоллес, - опрос

Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Об этом свидетельствует последний опрос YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно новому опросу членов Консервативной партии, министр обороны Бен Уоллес является явным фаворитом на победу в любом соревновании за лидерство. Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.

Бен Уоллес, занимая пост министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины.

Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее в четверг утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел.

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Уоллес объяснил это тем, что имеет обязательства по обеспечению безопасности страны, независимо от того, кто является премьер-министром.