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Главный претендент на должность Джонсона - министр обороны Британии Уоллес, - опрос

джонсон,воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Об этом свидетельствует последний опрос YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно новому опросу членов Консервативной партии, министр обороны Бен Уоллес является явным фаворитом на победу в любом соревновании за лидерство. Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.

Бен Уоллес, занимая пост министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины.

Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее в четверг утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел.

Смотрите: Джонсон официально объявил, что уйдет с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО

Уоллес объяснил это тем, что имеет обязательства по обеспечению безопасности страны, независимо от того, кто является премьер-министром.

Великобритания (4922) отставка (3150) Джонсон_Борис (504) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+44
Мистаре Джонсона мы будем помнить и уважать при любом раскладе. А мистре Воллес судя по его предыдущим действиям, тоже наш человек.
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07.07.2022 14:51
+34
Якщо Воллес стане прем'єром, то дуже скоро русня буде верещати та вимолювати, щоб повернувся Джонсонюк.
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07.07.2022 14:54
+28
Сасибо Борису Джонсону, уверен, Бен Уолесс будет не хуже поддердживать Украину. И даже переходный период мало повлияет, так как Бен как никто другой в курсе всех дел, связанных с военной помощью .
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07.07.2022 14:53
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Это Круто=)
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07.07.2022 14:49 Ответить
Так это же хорошо)
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07.07.2022 14:49 Ответить
Мистаре Джонсона мы будем помнить и уважать при любом раскладе. А мистре Воллес судя по его предыдущим действиям, тоже наш человек.
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07.07.2022 14:51 Ответить
від переміни місць британських премьєрів підтримка України не міняється

хоча Бориса жаль !
драйвовой дядько, з харизмою, скільки раз Україні круто допомагав
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07.07.2022 15:23 Ответить
Господи, верни Мэгги и Рона
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07.07.2022 14:52 Ответить
Сасибо Борису Джонсону, уверен, Бен Уолесс будет не хуже поддердживать Украину. И даже переходный период мало повлияет, так как Бен как никто другой в курсе всех дел, связанных с военной помощью .
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07.07.2022 14:53 Ответить
Якщо Воллес стане прем'єром, то дуже скоро русня буде верещати та вимолювати, щоб повернувся Джонсонюк.
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07.07.2022 14:54 Ответить
Ха ха, ще краще, у піськова вуса опустилися 🤯🤯🤯
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07.07.2022 14:54 Ответить
Нормально, но все же оружие надо иметь свое. Про это все западные лидеры толсто намекают украинской элитке, но последним все до попы.
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07.07.2022 14:56 Ответить
Бен Воллєс - то "яструб", через якого зараз йдуть до нас воєнні "смаколики" від Британії.
В Києві він був в червні, бачився з презедентом, а от, чи знає він Єрмака, надіюсь що ні.
Все буде ОК, тому русня дарма зараз радіє, що Джонсонюк уходить..
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07.07.2022 14:58 Ответить
кацапы вешайтесь
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07.07.2022 14:58 Ответить
В квіьні 2019 році я пішов на Банкову сказати "Дякую" одній поважній людині.
Сьогодні хочеться сказати "Дякую" цій людині.
"Дякую,Борисе!"
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07.07.2022 15:00 Ответить
Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!!
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07.07.2022 15:00 Ответить
Такогорівня відповідальності політиків не вистачає Україні!
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07.07.2022 15:00 Ответить
...путин, его ближайшее окружение и генералы теперь как в зеркале отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века.
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07.07.2022 15:02 Ответить
Воллес, якщо дивитися по діях, то норм. Але Джонсон харезматичний і цікавий. Я за Джонсона.
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07.07.2022 15:03 Ответить
u Vollesa ushla zhena.....iz za.....UKRAINI !!!! ce seriozna on esho poddast kacapam zharu ZA VSE
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07.07.2022 15:05 Ответить
Капздець раб,Zeе...
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07.07.2022 15:08 Ответить
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07.07.2022 15:08 Ответить
...А Джонсона назначит министром обороны?
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07.07.2022 15:09 Ответить
Министр иностранных дел Лиз Трасс не враг Украины, но почему у меня ощущение что этот правительственный кризис повредит Украине.
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07.07.2022 15:11 Ответить
Ощутительный ты наш,..... не пиши херні
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07.07.2022 18:47 Ответить
Бен Коллес сожрет путлера вместе с бункером...
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07.07.2022 15:11 Ответить
Your highest lovely Queen !

thank you ❤️❤️❤️
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07.07.2022 15:17 Ответить
Буде видно
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07.07.2022 15:19 Ответить
Ферзя з дошки прибрали. ***** купило 2-3міністри і посипались всі.
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07.07.2022 15:23 Ответить
Я так розумію, там або звірюга Воллес або реінкарнація Тетчер пані Трасс... Індуси в прольоті... Ну що ж, непогано
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07.07.2022 16:19 Ответить
давайте возьмём его следующим президентом Украины!!!
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07.07.2022 16:24 Ответить
Англичан штормит после выхода из ЕС. Что-то хотят, а чего сами не знают. Одного убери, другого поставь. Всё не так, давай заново.
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07.07.2022 16:32 Ответить
А що путін знову в прольоті.
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07.07.2022 16:55 Ответить
 
 