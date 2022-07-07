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Новости Война
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Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль РФ, - Генштаб ВС

зябровка

На аэродроме продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.

"Беларусь передала под полный контроль России аэродром "Зябровка", где продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС , – рассказал он.

Кроме того, в рамках анонсированной передачи по России оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в ВС Республики Беларусь проводятся подготовительные мероприятия по приему вооружения.

"Да, в пункте постоянной дислокации 465 ракетной бригады, к юго-востоку от Минска, начато строительство ангаров для указанных комплексов. В течение следующего месяца спланирована командировка военнослужащих ВС Республики Беларусь на обучение в военно-космическую академию имени Можайского в РФ", - добавил Громов.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Беларусь (7887) Генштаб ВС (6190) россия (95361)


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Топ комментарии
+38
Так что можно валить по бульбашам. Вернее по кацапам? Только Лукашеску потом не жалуйся если пару ракет попадет в Мозырский нефтеперерабатывающий и в белоруськалий.
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07.07.2022 15:49
+23
Ну що, Ze-Бубочка - будемо бомбити, чи нехай вони нас продовжують спокійно вбивати?
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07.07.2022 15:50
+23
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

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07.07.2022 16:02
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Так что можно валить по бульбашам. Вернее по кацапам? Только Лукашеску потом не жалуйся если пару ракет попадет в Мозырский нефтеперерабатывающий и в белоруськалий.
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07.07.2022 15:49 Ответить
Можна,но не с яйцами Зеленского
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07.07.2022 15:51 Ответить
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

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07.07.2022 16:02 Ответить
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07.07.2022 16:21 Ответить
Ну що, Ze-Бубочка - будемо бомбити, чи нехай вони нас продовжують спокійно вбивати?
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07.07.2022 15:50 Ответить
ага . лысый с юзиком это поддерживают
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07.07.2022 16:00 Ответить
Значит Украине надо аэродром отдать под контроль Химмарсам.
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07.07.2022 15:50 Ответить
їх всього 4 поки що... на всіх не вистачить Хімарсів
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07.07.2022 16:14 Ответить
На сьогодні вже 9 штук.
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07.07.2022 17:32 Ответить
там і арта дістане
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07.07.2022 16:43 Ответить
Можно бомбить ?
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07.07.2022 15:50 Ответить
Вы еще спрашиваете...
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07.07.2022 16:47 Ответить
Хотите ещё наступления с беларуси?
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07.07.2022 17:33 Ответить
А "будинок розпусти" теж відкриють? Не гоже "гостям" по селах шастать - будуть їх білоруски "горді" ублажать прямо у розташуванні в/ч
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07.07.2022 15:50 Ответить
Дурне діло.
От Добрянки всего 25 км )))
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07.07.2022 15:52 Ответить
было бы хорошо иметь свое оружие, что бы не спрашивать можно этим бомбить или нет
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07.07.2022 15:52 Ответить
Терміново в******** HIMERSaми.....
так собі....для підняття рейтингу в світі
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07.07.2022 15:52 Ответить
отлично, он как раз очень даже близко, можно будет на след недели ********* по нему, спс
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07.07.2022 15:52 Ответить
..., а так белорусы в войне не учавствуют..., лярвы
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07.07.2022 15:55 Ответить
в Бучі був беларуский спецназ...
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07.07.2022 16:02 Ответить
так бульбаши хорошие или такие же как и москали?
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07.07.2022 15:56 Ответить
Гірше москалів. Москалі мають імперську ідею, а бульбаші - ні риба, ні м'ясо. Просто допомагають нелюдам.
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07.07.2022 16:01 Ответить
Імперії для існування потрібні раби.
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07.07.2022 16:12 Ответить
Бульбаші-ідеальні раби.
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07.07.2022 17:07 Ответить
Нада лупить по мозыревскому НПЗ!!!
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07.07.2022 16:00 Ответить
а нафіга він потім нам побитий?
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07.07.2022 16:45 Ответить
Так чому його ще не знищили?))
.
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07.07.2022 16:07 Ответить
Хімарс на поготові
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07.07.2022 16:09 Ответить
Буде чергова Чорнобаївка .
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07.07.2022 16:15 Ответить
потом кацапы переоденутся в их форму, взяв, для прикрытия пару местных бомжей и снова подут за унитазами.
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07.07.2022 16:18 Ответить
Чик-чирик так дограється,дурік...
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07.07.2022 16:21 Ответить
іншими словами, бяларусь стала раком перед кацапами
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07.07.2022 16:24 Ответить
Не можна давати ворогу використовувати накопичені озброєння - тільки як феєрверк перед концертом Кобзона.
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07.07.2022 16:28 Ответить
не знаю чого наші соплі жують, всі аеропорти і бази і в білорусі вже можна розносити
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07.07.2022 16:30 Ответить
Давно!!! Й геморою небуло,б. Боневтік лоханський нехоче? Чому?
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07.07.2022 17:27 Ответить
до пи пи их "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" они безсильны против HIMARS ..... Польша направила в США запрос на приобретение 500 ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS калибра 227 мм ..... мы их сук достаем .... заряжалкой №2 как и *********** с Чмошным флотом *********
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07.07.2022 16:40 Ответить
там навіть арта дістає...
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07.07.2022 16:48 Ответить
Цікаво.Їх у всіх родах армії США 800 з гаком штук.Хіба нові виготовлять,але таку кількість-нескоро.
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07.07.2022 17:34 Ответить
Пусть не обижаются. если на аэродром прилетит "бавовна".
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07.07.2022 16:46 Ответить
Вона давно повинна квітнути по страт.об'єктах.... питання в боневтіці
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07.07.2022 17:25 Ответить
Так а шо ж по пустому бомбить? Пусть притянут все , что могут, обустроятся, обучат личный состав … а потом уже все это разбомбить
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07.07.2022 16:53 Ответить
Побобаються рецепти приготування кацапської свіжатини. Підтримую естетський підхід
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07.07.2022 17:17 Ответить
"Вільхи" там, з під "великого асфальту", ще не пробиваються?..
трошки є?..
чи чекатимемо допоки увесь боєкомплект Зябровки опиниться на території України?..
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07.07.2022 17:13 Ответить
Смішно читати

Як може щось передавати чи там не передавати колонія?
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07.07.2022 17:13 Ответить
Продвигається наратив суб'єтності несуб'єкного.... Наче,є потреба. Але,ж величне небажає визнати білоруське керівницьво в екзилі й вибити ********** з Біларусі. В напулюона обожнення лукадоижча,й переслідування біглих біларусів
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07.07.2022 17:23 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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08.07.2022 06:46 Ответить
Что то гнид белорусских типа литвина , на цензоре не видно. Правильно один ВСУшник сказал на Ютубе, белорусов в плен брать не будем. Народ-терпила в основной своей массе , редкое исключение это сябры воюющие против русни.
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07.07.2022 17:16 Ответить
Судячи по покриттю, тому "аеродрому" - як гімну мамонта Оті шестикутні плити клали ще для поршневих літаків Як "льотний комплекс" - він зараз "ніякий" Єдине що можна - поставить вертольоти Але ніякий ідіот так близько до кордону з противником авіацію розміщувать не буде (Добрянка - українська територія Звідти до Зябровки (казали місцеві) - менше 30 км Я ті місця знаю - гриби там збирав до війни)
Єдиний "плюс" - можливість розмістить склади б/п, пального та техніку на твердому покритті - бо там навкруги - болотянки
"Хитрожопий" залишає собі шляхи "відпетлять" - якщо ми вдаримо по кацапах у Зябрівці, то він може "включить дурня" і заявить, що хоч територія і білоруська, але передана в розпорядження ЗС РФ Тому білоруси не постраждали і приводу починать війну немає!
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07.07.2022 17:21 Ответить
ХЗ чи це фото з того летовища.
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07.07.2022 17:37 Ответить
"Зябрівка" - старий аеродром (ще довоєнний) Там ще поршневі літаки базувалися Оті плити шестикутні - післявоєнна "мулька" скопійована у німців Такого зараз не роблять вже більш ніж півсотні років Наша покинута "Добрянка" - і то в кращому вигляді - там асфальтобетонне покриття (хоча і там в тріщинах покриття вже берези попроростали)
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08.07.2022 06:53 Ответить
Чому,боневтік,підтримує існування загрози з Біларуси?? Нехай відповість.
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07.07.2022 17:29 Ответить
Відстань до цього аеродрому від кордону з Чернігівською областю менше 30км. Для HIMARS та аналогічних комплексів - ніщо...
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07.07.2022 17:31 Ответить
Там до кордону з Україною - кілометрів 25-30. Маємо чим розчорнобаїти.
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07.07.2022 17:35 Ответить
то арта дістане, в чому проблема
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07.07.2022 17:50 Ответить
Ну все нормально очікуємо і спостерігаємо.Ждемо поки лупонуть щоб задекларувати і тупнути ногою.Невчимося на помилках ой невчимося....
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07.07.2022 18:02 Ответить
Зверніт ь увагу,що кількість збитих літаків та гелікоптерів ворога практично не зростає останнім часом.Вони нагло обстрілюють українців зза меж зон ураження українським ППО.Тепер цей аеродром.Я не знаю,чи може ЗСУ досягнути туди чимось чи не хоче,бо є якісь інші правила чи домовленості.Хотілося б вірити ,що одного дня в новинах скажуть,що згоріли літаки рашистів від необачного поводження з вогнем,або аварія одного апарату спровокувала детонацію решти.
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07.07.2022 18:19 Ответить
Легко! "Кайзери" з М777 доб"ють з лісів між Добрянкою і Строївкою Ліси там гарні - високостовбурні сосни середнього віку Що хоч сховать можна І підвозить ********** нескладно - поряд проходить залізниця з Чернігова на Гомель
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08.07.2022 06:58 Ответить
а незле було б по тій зябровці якраз і вгатити добряче!... ну дуже хочеться, шкода нічим....
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07.07.2022 18:20 Ответить
Когда уже этому Чик-чирик кто то усы пришмалит???
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07.07.2022 19:12 Ответить
 
 