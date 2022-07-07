Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль РФ, - Генштаб ВС
На аэродроме продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.
"Беларусь передала под полный контроль России аэродром "Зябровка", где продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС , – рассказал он.
Кроме того, в рамках анонсированной передачи по России оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в ВС Республики Беларусь проводятся подготовительные мероприятия по приему вооружения.
"Да, в пункте постоянной дислокации 465 ракетной бригады, к юго-востоку от Минска, начато строительство ангаров для указанных комплексов. В течение следующего месяца спланирована командировка военнослужащих ВС Республики Беларусь на обучение в военно-космическую академию имени Можайского в РФ", - добавил Громов.
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- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!
От Добрянки всего 25 км )))
так собі....для підняття рейтингу в світі
.
трошки є?..
чи чекатимемо допоки увесь боєкомплект Зябровки опиниться на території України?..
Як може щось передавати чи там не передавати колонія?
- Відсутністю вусів і лисини...
Єдиний "плюс" - можливість розмістить склади б/п, пального та техніку на твердому покритті - бо там навкруги - болотянки
"Хитрожопий" залишає собі шляхи "відпетлять" - якщо ми вдаримо по кацапах у Зябрівці, то він може "включить дурня" і заявить, що хоч територія і білоруська, але передана в розпорядження ЗС РФ Тому білоруси не постраждали і приводу починать війну немає!