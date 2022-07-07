Білорусь передала аеродром "Зябровка" під повний контроль РФ, - Генштаб ЗСУ

На аеродромі продовжуються заходи щодо облаштування російської військової бази.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов.

"Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром "Зябровка", де наразі тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. На території аеродрому наразі перебуває ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - розповів він.

Крім того, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у ЗС Республіки Білорусь проводяться підготовчі заходи щодо прийому озброєння.

"Так, у пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади, на південному сході від Мінська, розпочато будівництво ангарів для вказаних комплексів. Протягом наступного місяця сплановано відрядження військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь на навчання до військово-космічної академії імені Можайського в РФ", - додав Громов.

Читайте: Ворог утримує окремі підрозділи військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ