Білорусь передала аеродром "Зябровка" під повний контроль РФ, - Генштаб ЗСУ
На аеродромі продовжуються заходи щодо облаштування російської військової бази.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов.
"Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром "Зябровка", де наразі тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. На території аеродрому наразі перебуває ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - розповів він.
Крім того, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у ЗС Республіки Білорусь проводяться підготовчі заходи щодо прийому озброєння.
"Так, у пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади, на південному сході від Мінська, розпочато будівництво ангарів для вказаних комплексів. Протягом наступного місяця сплановано відрядження військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь на навчання до військово-космічної академії імені Можайського в РФ", - додав Громов.
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- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!
От Добрянки всего 25 км )))
так собі....для підняття рейтингу в світі
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трошки є?..
чи чекатимемо допоки увесь боєкомплект Зябровки опиниться на території України?..
Як може щось передавати чи там не передавати колонія?
- Відсутністю вусів і лисини...
Єдиний "плюс" - можливість розмістить склади б/п, пального та техніку на твердому покритті - бо там навкруги - болотянки
"Хитрожопий" залишає собі шляхи "відпетлять" - якщо ми вдаримо по кацапах у Зябрівці, то він може "включить дурня" і заявить, що хоч територія і білоруська, але передана в розпорядження ЗС РФ Тому білоруси не постраждали і приводу починать війну немає!