УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7413 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 174 60

Білорусь передала аеродром "Зябровка" під повний контроль РФ, - Генштаб ЗСУ

зябровка

На аеродромі продовжуються заходи щодо облаштування російської військової бази.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов.

"Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром "Зябровка", де наразі тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. На території аеродрому наразі перебуває ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - розповів він.

Крім того, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у ЗС Республіки Білорусь проводяться підготовчі заходи щодо прийому озброєння.

"Так, у пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади, на південному сході від Мінська, розпочато будівництво ангарів для вказаних комплексів. Протягом наступного місяця сплановано відрядження військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь на навчання до військово-космічної академії імені Можайського в РФ", - додав Громов.

Читайте: Ворог утримує окремі підрозділи військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7923) Генштаб ЗС (6488) росія (64923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
Так что можно валить по бульбашам. Вернее по кацапам? Только Лукашеску потом не жалуйся если пару ракет попадет в Мозырский нефтеперерабатывающий и в белоруськалий.
показати весь коментар
07.07.2022 15:49
+23
Ну що, Ze-Бубочка - будемо бомбити, чи нехай вони нас продовжують спокійно вбивати?
показати весь коментар
07.07.2022 15:50
+23
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

показати весь коментар
07.07.2022 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так что можно валить по бульбашам. Вернее по кацапам? Только Лукашеску потом не жалуйся если пару ракет попадет в Мозырский нефтеперерабатывающий и в белоруськалий.
показати весь коментар
07.07.2022 15:49 Відповісти
Можна,но не с яйцами Зеленского
показати весь коментар
07.07.2022 15:51 Відповісти
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

показати весь коментар
07.07.2022 16:02 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 16:21 Відповісти
Ну що, Ze-Бубочка - будемо бомбити, чи нехай вони нас продовжують спокійно вбивати?
показати весь коментар
07.07.2022 15:50 Відповісти
ага . лысый с юзиком это поддерживают
показати весь коментар
07.07.2022 16:00 Відповісти
Значит Украине надо аэродром отдать под контроль Химмарсам.
показати весь коментар
07.07.2022 15:50 Відповісти
їх всього 4 поки що... на всіх не вистачить Хімарсів
показати весь коментар
07.07.2022 16:14 Відповісти
На сьогодні вже 9 штук.
показати весь коментар
07.07.2022 17:32 Відповісти
там і арта дістане
показати весь коментар
07.07.2022 16:43 Відповісти
Можно бомбить ?
показати весь коментар
07.07.2022 15:50 Відповісти
Вы еще спрашиваете...
показати весь коментар
07.07.2022 16:47 Відповісти
Хотите ещё наступления с беларуси?
показати весь коментар
07.07.2022 17:33 Відповісти
А "будинок розпусти" теж відкриють? Не гоже "гостям" по селах шастать - будуть їх білоруски "горді" ублажать прямо у розташуванні в/ч
показати весь коментар
07.07.2022 15:50 Відповісти
Дурне діло.
От Добрянки всего 25 км )))
показати весь коментар
07.07.2022 15:52 Відповісти
было бы хорошо иметь свое оружие, что бы не спрашивать можно этим бомбить или нет
показати весь коментар
07.07.2022 15:52 Відповісти
Терміново в******** HIMERSaми.....
так собі....для підняття рейтингу в світі
показати весь коментар
07.07.2022 15:52 Відповісти
отлично, он как раз очень даже близко, можно будет на след недели ********* по нему, спс
показати весь коментар
07.07.2022 15:52 Відповісти
..., а так белорусы в войне не учавствуют..., лярвы
показати весь коментар
07.07.2022 15:55 Відповісти
в Бучі був беларуский спецназ...
показати весь коментар
07.07.2022 16:02 Відповісти
так бульбаши хорошие или такие же как и москали?
показати весь коментар
07.07.2022 15:56 Відповісти
Гірше москалів. Москалі мають імперську ідею, а бульбаші - ні риба, ні м'ясо. Просто допомагають нелюдам.
показати весь коментар
07.07.2022 16:01 Відповісти
Імперії для існування потрібні раби.
показати весь коментар
07.07.2022 16:12 Відповісти
Бульбаші-ідеальні раби.
показати весь коментар
07.07.2022 17:07 Відповісти
Нада лупить по мозыревскому НПЗ!!!
показати весь коментар
07.07.2022 16:00 Відповісти
а нафіга він потім нам побитий?
показати весь коментар
07.07.2022 16:45 Відповісти
Так чому його ще не знищили?))
.
показати весь коментар
07.07.2022 16:07 Відповісти
Хімарс на поготові
показати весь коментар
07.07.2022 16:09 Відповісти
Буде чергова Чорнобаївка .
показати весь коментар
07.07.2022 16:15 Відповісти
потом кацапы переоденутся в их форму, взяв, для прикрытия пару местных бомжей и снова подут за унитазами.
показати весь коментар
07.07.2022 16:18 Відповісти
Чик-чирик так дограється,дурік...
показати весь коментар
07.07.2022 16:21 Відповісти
іншими словами, бяларусь стала раком перед кацапами
показати весь коментар
07.07.2022 16:24 Відповісти
Не можна давати ворогу використовувати накопичені озброєння - тільки як феєрверк перед концертом Кобзона.
показати весь коментар
07.07.2022 16:28 Відповісти
не знаю чого наші соплі жують, всі аеропорти і бази і в білорусі вже можна розносити
показати весь коментар
07.07.2022 16:30 Відповісти
Давно!!! Й геморою небуло,б. Боневтік лоханський нехоче? Чому?
показати весь коментар
07.07.2022 17:27 Відповісти
до пи пи их "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" они безсильны против HIMARS ..... Польша направила в США запрос на приобретение 500 ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS калибра 227 мм ..... мы их сук достаем .... заряжалкой №2 как и *********** с Чмошным флотом *********
показати весь коментар
07.07.2022 16:40 Відповісти
там навіть арта дістає...
показати весь коментар
07.07.2022 16:48 Відповісти
Цікаво.Їх у всіх родах армії США 800 з гаком штук.Хіба нові виготовлять,але таку кількість-нескоро.
показати весь коментар
07.07.2022 17:34 Відповісти
Пусть не обижаются. если на аэродром прилетит "бавовна".
показати весь коментар
07.07.2022 16:46 Відповісти
Вона давно повинна квітнути по страт.об'єктах.... питання в боневтіці
показати весь коментар
07.07.2022 17:25 Відповісти
Так а шо ж по пустому бомбить? Пусть притянут все , что могут, обустроятся, обучат личный состав … а потом уже все это разбомбить
показати весь коментар
07.07.2022 16:53 Відповісти
Побобаються рецепти приготування кацапської свіжатини. Підтримую естетський підхід
показати весь коментар
07.07.2022 17:17 Відповісти
"Вільхи" там, з під "великого асфальту", ще не пробиваються?..
трошки є?..
чи чекатимемо допоки увесь боєкомплект Зябровки опиниться на території України?..
показати весь коментар
07.07.2022 17:13 Відповісти
Смішно читати

Як може щось передавати чи там не передавати колонія?
показати весь коментар
07.07.2022 17:13 Відповісти
Продвигається наратив суб'єтності несуб'єкного.... Наче,є потреба. Але,ж величне небажає визнати білоруське керівницьво в екзилі й вибити ********** з Біларусі. В напулюона обожнення лукадоижча,й переслідування біглих біларусів
показати весь коментар
07.07.2022 17:23 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
показати весь коментар
08.07.2022 06:46 Відповісти
Что то гнид белорусских типа литвина , на цензоре не видно. Правильно один ВСУшник сказал на Ютубе, белорусов в плен брать не будем. Народ-терпила в основной своей массе , редкое исключение это сябры воюющие против русни.
показати весь коментар
07.07.2022 17:16 Відповісти
Судячи по покриттю, тому "аеродрому" - як гімну мамонта Оті шестикутні плити клали ще для поршневих літаків Як "льотний комплекс" - він зараз "ніякий" Єдине що можна - поставить вертольоти Але ніякий ідіот так близько до кордону з противником авіацію розміщувать не буде (Добрянка - українська територія Звідти до Зябровки (казали місцеві) - менше 30 км Я ті місця знаю - гриби там збирав до війни)
Єдиний "плюс" - можливість розмістить склади б/п, пального та техніку на твердому покритті - бо там навкруги - болотянки
"Хитрожопий" залишає собі шляхи "відпетлять" - якщо ми вдаримо по кацапах у Зябрівці, то він може "включить дурня" і заявить, що хоч територія і білоруська, але передана в розпорядження ЗС РФ Тому білоруси не постраждали і приводу починать війну немає!
показати весь коментар
07.07.2022 17:21 Відповісти
ХЗ чи це фото з того летовища.
показати весь коментар
07.07.2022 17:37 Відповісти
"Зябрівка" - старий аеродром (ще довоєнний) Там ще поршневі літаки базувалися Оті плити шестикутні - післявоєнна "мулька" скопійована у німців Такого зараз не роблять вже більш ніж півсотні років Наша покинута "Добрянка" - і то в кращому вигляді - там асфальтобетонне покриття (хоча і там в тріщинах покриття вже берези попроростали)
показати весь коментар
08.07.2022 06:53 Відповісти
Чому,боневтік,підтримує існування загрози з Біларуси?? Нехай відповість.
показати весь коментар
07.07.2022 17:29 Відповісти
Відстань до цього аеродрому від кордону з Чернігівською областю менше 30км. Для HIMARS та аналогічних комплексів - ніщо...
показати весь коментар
07.07.2022 17:31 Відповісти
Там до кордону з Україною - кілометрів 25-30. Маємо чим розчорнобаїти.
показати весь коментар
07.07.2022 17:35 Відповісти
то арта дістане, в чому проблема
показати весь коментар
07.07.2022 17:50 Відповісти
Ну все нормально очікуємо і спостерігаємо.Ждемо поки лупонуть щоб задекларувати і тупнути ногою.Невчимося на помилках ой невчимося....
показати весь коментар
07.07.2022 18:02 Відповісти
Зверніт ь увагу,що кількість збитих літаків та гелікоптерів ворога практично не зростає останнім часом.Вони нагло обстрілюють українців зза меж зон ураження українським ППО.Тепер цей аеродром.Я не знаю,чи може ЗСУ досягнути туди чимось чи не хоче,бо є якісь інші правила чи домовленості.Хотілося б вірити ,що одного дня в новинах скажуть,що згоріли літаки рашистів від необачного поводження з вогнем,або аварія одного апарату спровокувала детонацію решти.
показати весь коментар
07.07.2022 18:19 Відповісти
Легко! "Кайзери" з М777 доб"ють з лісів між Добрянкою і Строївкою Ліси там гарні - високостовбурні сосни середнього віку Що хоч сховать можна І підвозить ********** нескладно - поряд проходить залізниця з Чернігова на Гомель
показати весь коментар
08.07.2022 06:58 Відповісти
а незле було б по тій зябровці якраз і вгатити добряче!... ну дуже хочеться, шкода нічим....
показати весь коментар
07.07.2022 18:20 Відповісти
Когда уже этому Чик-чирик кто то усы пришмалит???
показати весь коментар
07.07.2022 19:12 Відповісти
 
 