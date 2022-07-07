ФСБшники убеждают белорусских военных, что война против Украины – необходимость, - Генштаб
Сотрудники Федеральной службы безопасности, других силовых структур России, офицеры Вооруженных сил Республики Беларусь проводят разъяснительную работу среди белорусских военных о необходимости участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сотрудники ФСБ, других силовых структур России, офицеры ВС Республики Беларусь на данный момент проводят разъяснительную работу среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси о необходимости участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины, но в случае необходимости. На сегодня такая работа продолжается в виде так называемых политзанятий во время учений среди отдельных подразделений, прежде всего это подразделения специального назначения, подразделения десантно-штурмовых войск", — сказал Громов на брифинге.
Он добавил, что при поддержке Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в стране проводится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего спецназначения, летчиков. Они заключают контракты с частной военной компанией "Лига" для возможного вовлечения в военные действия на территории Украины.
"Учитывая существующее состояние, дальнейшим вероятным характером действий противника может быть продолжение демонстрационных действий в южных районах Брестской и Гомельской областей, которые граничат с Украиной, также ведение разведки с целью изучения и анализа деятельности наших войск", - рассказал Громов.
По его словам, не исключается вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. .
Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с дальнейшим обвинением Украины.
Громов подчеркнул, что в то же время вероятность самостоятельного, отдельно от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины в рамках участия в "специальной операции" в Украине остается низкой.
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(Гітлер був забезпечений агентурою в Ісландії на 200% - проосто молоді ісландці вчилися в німецьких університетах безплатно А черз Ісландію йшла більшість атлантичних конвоїв Там же вони і формувалися (для СРСР)
PS: Даунбасята з бурятинами, закінчуються!
... Сами не захотели нападать на западную Украину...понимали, что там ИСТИННЫЕ БАНДЕРЫ, которые в каждом селе из под каждого куста будут по ним фигачить..
Пошли на Харьков, Донбасс и Мариуполь...где попроще...где только ВСУ и небольшой кусок местной ТЕРОБОРОНЫ... Все остальное население - латентное и апатичное....которому по-большому счету пофиг какая власть?...русская или украинская....Киев рулит или Москва?
а тут приходить якийсь хєр і каже тобі треба поїхати і здохнути в Україні,
бо просто так захотілось карліку в бункері
В Україні, так багато свинопсятини, сотні тонн, що і ховати нікуди!
Жартую, є куди!!!