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Новости Война
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ФСБшники убеждают белорусских военных, что война против Украины – необходимость, - Генштаб

білорусь

Сотрудники Федеральной службы безопасности, других силовых структур России, офицеры Вооруженных сил Республики Беларусь проводят разъяснительную работу среди белорусских военных о необходимости участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сотрудники ФСБ, других силовых структур России, офицеры ВС Республики Беларусь на данный момент проводят разъяснительную работу среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси о необходимости участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины, но в случае необходимости. На сегодня такая работа продолжается в виде так называемых политзанятий во время учений среди отдельных подразделений, прежде всего это подразделения специального назначения, подразделения десантно-штурмовых войск", — сказал Громов на брифинге.

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Он добавил, что при поддержке Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в стране проводится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего спецназначения, летчиков. Они заключают контракты с частной военной компанией "Лига" для возможного вовлечения в военные действия на территории Украины.

"Учитывая существующее состояние, дальнейшим вероятным характером действий противника может быть продолжение демонстрационных действий в южных районах Брестской и Гомельской областей, которые граничат с Украиной, также ведение разведки с целью изучения и анализа деятельности наших войск", - рассказал Громов.

По его словам, не исключается вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. .

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Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с дальнейшим обвинением Украины.

Громов подчеркнул, что в то же время вероятность самостоятельного, отдельно от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины в рамках участия в "специальной операции" в Украине остается низкой.

Беларусь (7887) Генштаб ВС (6190) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+24
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07.07.2022 16:05
+8
белорусу , помереть за путина , честь ?
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07.07.2022 16:07
+8
А білоруські військові свої мізки пропили як і кацапські?
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07.07.2022 16:11
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07.07.2022 16:05 Ответить
кацапи підлі створіння
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07.07.2022 16:07 Ответить
белорусу , помереть за путина , честь ?
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07.07.2022 16:07 Ответить
А білоруські військові свої мізки пропили як і кацапські?
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07.07.2022 16:11 Ответить
А чем еще заниматься, если живешь в полной жопе? Токо бухать
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07.07.2022 16:12 Ответить
якщо живеш в повній дупі, треба робити все, щоб з дупи вилізти, у нас теж повна дупа колись була, не гірша ніж у білорусів. А бухати, то все одно що в дупі , ще одну дупу колупати.
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07.07.2022 16:30 Ответить
Не ровняй нас и белорусов. У нас 30 лет хоть и херовая, но была демократия. А у Беларуси демократией и не пахло. Им 30 лет еще расти нужно до нас...
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07.07.2022 16:37 Ответить
А ти уяви: Ти - білоруський курсант військового училища (в Росії Навіть при СРСР було лише одне - Мінське) Тобі кілька років "серуть в голову" як було добре при СРСР Ти бачиш що матеріальне забезпечення у ЗС РФ набагато краще ніж в БРСР А ти - пацан 18-літній!
(Гітлер був забезпечений агентурою в Ісландії на 200% - проосто молоді ісландці вчилися в німецьких університетах безплатно А черз Ісландію йшла більшість атлантичних конвоїв Там же вони і формувалися (для СРСР)
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07.07.2022 16:38 Ответить
В смысле- в СССР было только одно военное училище ? Их только в УССР было не меньше десятка..
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08.07.2022 02:12 Ответить
На жаль, касабу (кацапу - кац. мов.) немає що пропивати, скільки століть вже пройшло, як вони касаби? А ось у білоруських військових подивимось: є, чи як у таракана3%?
PS: Даунбасята з бурятинами, закінчуються!
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07.07.2022 20:04 Ответить
да *****. ТРО Київщини+мусора+вояки+СБУвці+"приватні мисливці" - майже у три рази більше по кількості всієї армії тієї Білосусі разом узятої.
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07.07.2022 16:13 Ответить
Це як переконують? Методом: "А может нє нада? - Нєт, фєдя, нада. Нада." ?
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07.07.2022 16:18 Ответить
режим х..ла и лукаша один и тот же, скажут иди и пойдут, или тюрьма, а за что придумают. Семью сгнобят, детям не дадут жизни. У них методы прессовать уже давно разработали.
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07.07.2022 16:29 Ответить
А то что? Рабсея развалится?
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07.07.2022 16:28 Ответить
потом фсбшники переоденутся в их форму, взяв для прикрытия пару местных бульба-бомжей и под их флагами снова попрут тем же маршрутом за водкой и унитазами в Украину.
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07.07.2022 16:29 Ответить
Меньше всего будут воевать именно такие агитаторы войны. Это разгребать жар чужими руками. Если у чела айкью больше 60, он это понимает. Что ж эти фсбшники сами не воюют, не роют окопы под Херсоном? Ото ж бо.
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07.07.2022 16:29 Ответить
ну так, де всі ці скабєєви, соловйови, і решта, вони на фронт не поїдуть, поїдуть дурні, які їх слухають.
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07.07.2022 16:31 Ответить
Как не приятно это признать, но путлер заставит Белорусь воевать. Белорусы такая же вата как и парашенцы. Лукашенко не сможет больше упираться.
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07.07.2022 16:33 Ответить
Я чогось вважав, що білоруський народ стльний( яка ж помилка
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07.07.2022 16:38 Ответить
Кацапы хитрожопые Белорусов за дебилов держат
... Сами не захотели нападать на западную Украину...понимали, что там ИСТИННЫЕ БАНДЕРЫ, которые в каждом селе из под каждого куста будут по ним фигачить..

Пошли на Харьков, Донбасс и Мариуполь...где попроще...где только ВСУ и небольшой кусок местной ТЕРОБОРОНЫ... Все остальное население - латентное и апатичное....которому по-большому счету пофиг какая власть?...русская или украинская....Киев рулит или Москва?
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07.07.2022 16:43 Ответить
лукашило спит и видит поверженую Украину, иначе ему не сидеть на троне до конца своих дней. Рабов вот как заставить воевать своих, уж больно они ненадёжные.
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07.07.2022 17:23 Ответить
жили собі нормально,
а тут приходить якийсь хєр і каже тобі треба поїхати і здохнути в Україні,
бо просто так захотілось карліку в бункері
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07.07.2022 17:48 Ответить
Білоруси, віддавайте своє життя моржовій звізді! А він вашим жінкам, за це, дасть цюцюрку махнорилу... =)
В Україні, так багато свинопсятини, сотні тонн, що і ховати нікуди!
Жартую, є куди!!!
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07.07.2022 19:38 Ответить
А чому дивуватися? Родился на донбасі при Україні, а воює за пуйла. А що про тих чмонь говорити? Він же для них бог
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07.07.2022 21:56 Ответить
 
 