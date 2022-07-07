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Новини Війна
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ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб

білорусь

Співробітники Федеральної служби безпеки, інших силових структур Росії, офіцери Збройних сил Республіки Білорусь проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі в разі потреби у так званій "спецоперації" на території України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Співробітники ФСБ, інших силових структур Росії, офіцери ЗС Республіки Білорусь наразі проводять роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі щодо необхідності участі в так званій спецоперації на території України, але у разі потреби. Нині така робота триває у вигляді так званих політзанять під час навчань серед окремих підрозділів, насамперед це підрозділи спеціального призначення, підрозділи десантно-штурмових військ", - зазначив Громов на брифінгу.

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Він додав, що за підтримки Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у країні вербують колишніх військовослужбовців, насамперед спецпризначенців та льотчків. Вони укладають контракти із приватною військовою компанією "Ліга" для можливого залучення до воєнних дій на території України.

"З огляду на наявний стан, подальшим імовірним характером дій противника може бути продовження демонстраційних дій у південних районах Брестської та Гомельської областей, які межують з Україною, також ведення розвідки з метою вивчення та аналізу діяльності наших військ", - розповів Громов.

За його словами, не виключається ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до державного кордону районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

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Зберігається висока можливість здійснення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об'єктах із подальшим звинуваченням України.

Громов наголосив, що водночас імовірність самостійного, окремо від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України в межах участі у "спеціальній операції" в Україні залишається низькою.

Автор: 

Білорусь (7923) Генштаб ЗС (6488) ФСБ (1448)


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Топ коментарі
+24
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07.07.2022 16:05
+8
белорусу , помереть за путина , честь ?
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07.07.2022 16:07
+8
А білоруські військові свої мізки пропили як і кацапські?
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07.07.2022 16:11
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07.07.2022 16:05 Відповісти
кацапи підлі створіння
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07.07.2022 16:07 Відповісти
белорусу , помереть за путина , честь ?
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07.07.2022 16:07 Відповісти
А білоруські військові свої мізки пропили як і кацапські?
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07.07.2022 16:11 Відповісти
А чем еще заниматься, если живешь в полной жопе? Токо бухать
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07.07.2022 16:12 Відповісти
якщо живеш в повній дупі, треба робити все, щоб з дупи вилізти, у нас теж повна дупа колись була, не гірша ніж у білорусів. А бухати, то все одно що в дупі , ще одну дупу колупати.
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07.07.2022 16:30 Відповісти
Не ровняй нас и белорусов. У нас 30 лет хоть и херовая, но была демократия. А у Беларуси демократией и не пахло. Им 30 лет еще расти нужно до нас...
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07.07.2022 16:37 Відповісти
А ти уяви: Ти - білоруський курсант військового училища (в Росії Навіть при СРСР було лише одне - Мінське) Тобі кілька років "серуть в голову" як було добре при СРСР Ти бачиш що матеріальне забезпечення у ЗС РФ набагато краще ніж в БРСР А ти - пацан 18-літній!
(Гітлер був забезпечений агентурою в Ісландії на 200% - проосто молоді ісландці вчилися в німецьких університетах безплатно А черз Ісландію йшла більшість атлантичних конвоїв Там же вони і формувалися (для СРСР)
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07.07.2022 16:38 Відповісти
В смысле- в СССР было только одно военное училище ? Их только в УССР было не меньше десятка..
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08.07.2022 02:12 Відповісти
На жаль, касабу (кацапу - кац. мов.) немає що пропивати, скільки століть вже пройшло, як вони касаби? А ось у білоруських військових подивимось: є, чи як у таракана3%?
PS: Даунбасята з бурятинами, закінчуються!
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07.07.2022 20:04 Відповісти
да *****. ТРО Київщини+мусора+вояки+СБУвці+"приватні мисливці" - майже у три рази більше по кількості всієї армії тієї Білосусі разом узятої.
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07.07.2022 16:13 Відповісти
Це як переконують? Методом: "А может нє нада? - Нєт, фєдя, нада. Нада." ?
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07.07.2022 16:18 Відповісти
режим х..ла и лукаша один и тот же, скажут иди и пойдут, или тюрьма, а за что придумают. Семью сгнобят, детям не дадут жизни. У них методы прессовать уже давно разработали.
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07.07.2022 16:29 Відповісти
А то что? Рабсея развалится?
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07.07.2022 16:28 Відповісти
потом фсбшники переоденутся в их форму, взяв для прикрытия пару местных бульба-бомжей и под их флагами снова попрут тем же маршрутом за водкой и унитазами в Украину.
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07.07.2022 16:29 Відповісти
Меньше всего будут воевать именно такие агитаторы войны. Это разгребать жар чужими руками. Если у чела айкью больше 60, он это понимает. Что ж эти фсбшники сами не воюют, не роют окопы под Херсоном? Ото ж бо.
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07.07.2022 16:29 Відповісти
ну так, де всі ці скабєєви, соловйови, і решта, вони на фронт не поїдуть, поїдуть дурні, які їх слухають.
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07.07.2022 16:31 Відповісти
Как не приятно это признать, но путлер заставит Белорусь воевать. Белорусы такая же вата как и парашенцы. Лукашенко не сможет больше упираться.
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07.07.2022 16:33 Відповісти
Я чогось вважав, що білоруський народ стльний( яка ж помилка
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07.07.2022 16:38 Відповісти
Кацапы хитрожопые Белорусов за дебилов держат
... Сами не захотели нападать на западную Украину...понимали, что там ИСТИННЫЕ БАНДЕРЫ, которые в каждом селе из под каждого куста будут по ним фигачить..

Пошли на Харьков, Донбасс и Мариуполь...где попроще...где только ВСУ и небольшой кусок местной ТЕРОБОРОНЫ... Все остальное население - латентное и апатичное....которому по-большому счету пофиг какая власть?...русская или украинская....Киев рулит или Москва?
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07.07.2022 16:43 Відповісти
лукашило спит и видит поверженую Украину, иначе ему не сидеть на троне до конца своих дней. Рабов вот как заставить воевать своих, уж больно они ненадёжные.
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07.07.2022 17:23 Відповісти
жили собі нормально,
а тут приходить якийсь хєр і каже тобі треба поїхати і здохнути в Україні,
бо просто так захотілось карліку в бункері
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07.07.2022 17:48 Відповісти
Білоруси, віддавайте своє життя моржовій звізді! А він вашим жінкам, за це, дасть цюцюрку махнорилу... =)
В Україні, так багато свинопсятини, сотні тонн, що і ховати нікуди!
Жартую, є куди!!!
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07.07.2022 19:38 Відповісти
А чому дивуватися? Родился на донбасі при Україні, а воює за пуйла. А що про тих чмонь говорити? Він же для них бог
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07.07.2022 21:56 Відповісти
 
 