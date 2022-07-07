ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб

Співробітники Федеральної служби безпеки, інших силових структур Росії, офіцери Збройних сил Республіки Білорусь проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі в разі потреби у так званій "спецоперації" на території України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Співробітники ФСБ, інших силових структур Росії, офіцери ЗС Республіки Білорусь наразі проводять роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі щодо необхідності участі в так званій спецоперації на території України, але у разі потреби. Нині така робота триває у вигляді так званих політзанять під час навчань серед окремих підрозділів, насамперед це підрозділи спеціального призначення, підрозділи десантно-штурмових військ", - зазначив Громов на брифінгу.

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Він додав, що за підтримки Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у країні вербують колишніх військовослужбовців, насамперед спецпризначенців та льотчків. Вони укладають контракти із приватною військовою компанією "Ліга" для можливого залучення до воєнних дій на території України.

"З огляду на наявний стан, подальшим імовірним характером дій противника може бути продовження демонстраційних дій у південних районах Брестської та Гомельської областей, які межують з Україною, також ведення розвідки з метою вивчення та аналізу діяльності наших військ", - розповів Громов.

За його словами, не виключається ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до державного кордону районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

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Зберігається висока можливість здійснення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об'єктах із подальшим звинуваченням України.

Громов наголосив, що водночас імовірність самостійного, окремо від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України в межах участі у "спеціальній операції" в Україні залишається низькою.