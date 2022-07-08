Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину, - премьер Чуке
Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Digi24, такое заявление сделал премьер-министр этого государства Николае Чуке.
Как заявил румынский премьер во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора, этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.
"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", — сказал он.
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