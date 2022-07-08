РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости
5 078 11

Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину, - премьер Чуке

газ

Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Digi24, такое заявление сделал премьер-министр этого государства Николае Чуке.

Как заявил румынский премьер во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора, этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.

"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу для экспорта украинского зерна

Газ (10223) Румыния (1086)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
от румуни)) і рейки під наші вагони з зерном налаштували..
показать весь комментарий
08.07.2022 00:23
+13
Дякуємо, Румунія!
показать весь комментарий
08.07.2022 00:27
+7
показать весь комментарий
08.07.2022 00:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от румуни)) і рейки під наші вагони з зерном налаштували..
показать весь комментарий
08.07.2022 00:23 Ответить
Румынии респект👍
показать весь комментарий
08.07.2022 00:36 Ответить
А зебики об этом знают?
показать весь комментарий
08.07.2022 00:24 Ответить
а им какаяразница?
показать весь комментарий
08.07.2022 00:28 Ответить
Дякуємо, Румунія!
показать весь комментарий
08.07.2022 00:27 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 00:29 Ответить
Руцкій корабль ідьот ...
показать весь комментарий
08.07.2022 09:41 Ответить
Хех недолго болгары были без газа. А кацапия лишилась своего единственного рычага шантажа. Кацапы дебилы. Во всем.
показать весь комментарий
08.07.2022 00:39 Ответить
Головне - забезпечити газом Німеччину, щоб Шольца, нарешті, попустило.
показать весь комментарий
08.07.2022 00:59 Ответить
Румуни швидко зорієнтувалися, нафту/газ в Україну та Молдову, а у зворотний бік пшеницю через свої порти.
показать весь комментарий
08.07.2022 02:49 Ответить
🇷🇴🇺🇦💙💛
показать весь комментарий
08.07.2022 07:33 Ответить
 
 