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Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, - прем'єр Чуке

газ

Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Digi24, таку заяву зробив прем'єр-міністр цієї держави Ніколає Чуке.

Як заявив румунський прем'єр  під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора, цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.

"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав підкреслив він.

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Автор: 

газ (10407) Румунія (1156)


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Топ коментарі
+17
от румуни)) і рейки під наші вагони з зерном налаштували..
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08.07.2022 00:23
+13
Дякуємо, Румунія!
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08.07.2022 00:27
+7
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08.07.2022 00:29
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от румуни)) і рейки під наші вагони з зерном налаштували..
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08.07.2022 00:23 Відповісти
Румынии респект👍
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08.07.2022 00:36 Відповісти
А зебики об этом знают?
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08.07.2022 00:24 Відповісти
а им какаяразница?
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08.07.2022 00:28 Відповісти
Дякуємо, Румунія!
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08.07.2022 00:27 Відповісти
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08.07.2022 00:29 Відповісти
Руцкій корабль ідьот ...
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08.07.2022 09:41 Відповісти
Хех недолго болгары были без газа. А кацапия лишилась своего единственного рычага шантажа. Кацапы дебилы. Во всем.
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08.07.2022 00:39 Відповісти
Головне - забезпечити газом Німеччину, щоб Шольца, нарешті, попустило.
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08.07.2022 00:59 Відповісти
Румуни швидко зорієнтувалися, нафту/газ в Україну та Молдову, а у зворотний бік пшеницю через свої порти.
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08.07.2022 02:49 Відповісти
🇷🇴🇺🇦💙💛
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08.07.2022 07:33 Відповісти
 
 