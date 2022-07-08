Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, - прем'єр Чуке
Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Digi24, таку заяву зробив прем'єр-міністр цієї держави Ніколає Чуке.
Як заявив румунський прем'єр під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора, цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.
"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав підкреслив він.
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