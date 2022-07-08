В Литве неожиданно прошли воздушные учения. Жители испугались

Жители курортного литовского города Швянтои в четверг сообщили о пролете истребителей в небе, сопровождавшемся яркими вспышками – военные утверждают, что это учение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.

В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

Читайте: В Британии уже находятся полторы тысячи украинских военных, - Пристайко

Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила 15min, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.

"Сейчас люди так уязвимы, телефон аж разрывался", - добавил Вайткус.

Также читайте: Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы. ФОТО

Отметим, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.