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В Литве неожиданно прошли воздушные учения. Жители испугались

литва

Жители курортного литовского города Швянтои в четверг сообщили о пролете истребителей в небе, сопровождавшемся яркими вспышками – военные утверждают, что это учение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.

В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

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Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила 15min, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.

"Сейчас люди так уязвимы, телефон аж разрывался", - добавил Вайткус.

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Отметим, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.

Литва (2445) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+16
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08.07.2022 08:21
+8
На самом деле напрячься надо жителям Кенигсбергской области.
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08.07.2022 08:04
+8
Не виключено що і кацапи "побикувать" могли - з Калінінграду Литовці підняли винищувачі і кацапи "здриснули"
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08.07.2022 08:35
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На фоні погроз ***** потрібно було попередити людей.
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08.07.2022 08:01 Ответить
може попереджати теж небезпечно, щоб воно не влізло
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08.07.2022 08:04 Ответить
Можна ж було оголосити коли побачите щось незвичайне, не лякайтесь.
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08.07.2022 08:14 Ответить
Може ще попереджати коли нападатимуть? Типу - руккі ввєрх! Ми нападаєм!
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08.07.2022 08:04 Ответить
Хто МИ? Литовські військові?
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08.07.2022 08:09 Ответить
Цензор, що за фігня? Чому в стрічці подій не відображаються відповіді?
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08.07.2022 08:15 Ответить
Черговий глюк сайту. Та це невелика біда. Було б за що переживати
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08.07.2022 08:28 Ответить
Доводиться повертатись назад щоб прочитати що відповідають.
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08.07.2022 08:37 Ответить
На самом деле напрячься надо жителям Кенигсбергской области.
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08.07.2022 08:04 Ответить
"літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден"? Коли у небі Литви з'являться ватольоти з бомбами і ракетами, то ВАС збираються захищати своїх мирних громадян "полцейським супроводом"?
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08.07.2022 08:12 Ответить
Для цього існує ППО.
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08.07.2022 08:18 Ответить
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08.07.2022 08:21 Ответить
Не виключено що і кацапи "побикувать" могли - з Калінінграду Литовці підняли винищувачі і кацапи "здриснули"
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08.07.2022 08:35 Ответить
I ce verno.
Čitav tut pro večernie učenija včera, no srazu vspomnil pro to, kak v dnevnoe vremia tože v četverg NEDELIU NAZAD na pliaže Šventoji ********* dva fantoma, podniatyx nad morem javno otgoniatj jakisj ordo-laptelet 3-go+ pokolenija.
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08.07.2022 13:57 Ответить
Eto ucenyje vydyte ispanskije flagi.Oni casto letajet nicego novogo.
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08.07.2022 18:17 Ответить
Можэ и правда кацапов ганяли. А шоб народ зазря не лякать, сказали, шо учения
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08.07.2022 08:51 Ответить
Same tak.
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08.07.2022 13:58 Ответить
От так то нормальні люди готуються. А в нас zeлюшка промямлив за пройоби у підготовці що "могла бути паніка серед населення". Та яка ж ви в сраці влада коли неможете розрулювати паніку і " стокілометрові затори біженців".
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08.07.2022 09:49 Ответить
Литовці, від щирого серця бажаю вам мирного неба!
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08.07.2022 11:04 Ответить
Уайткус (Вайткус)... в Украину на базу опрокинули (???) истребители F-35...
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Через гугл-переводчик переводили? 😃
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08.07.2022 14:48 Ответить
Потрібно навчання щоб так обісрались не в Литві а в Берліні Парижі і других містах Европи .Щоб там дійшло
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08.07.2022 15:59 Ответить
Для такого там "навчання" потрібно, щоб спочатку туди "долетіло".
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08.07.2022 16:41 Ответить
 
 