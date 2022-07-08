В Литве неожиданно прошли воздушные учения. Жители испугались
Жители курортного литовского города Швянтои в четверг сообщили о пролете истребителей в небе, сопровождавшемся яркими вспышками – военные утверждают, что это учение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.
В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.
Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила 15min, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.
Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.
"Сейчас люди так уязвимы, телефон аж разрывался", - добавил Вайткус.
Отметим, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.
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Čitav tut pro večernie učenija včera, no srazu vspomnil pro to, kak v dnevnoe vremia tože v četverg NEDELIU NAZAD na pliaže Šventoji ********* dva fantoma, podniatyx nad morem javno otgoniatj jakisj ordo-laptelet 3-go+ pokolenija.
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Через гугл-переводчик переводили? 😃