УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11438 відвідувачів онлайн
Новини
6 683 22

В Литві несподівано відбулися повітряні навчання. Мешканці перелякалися

литва

Жителі курортного литовського міста Швянтої у четвер повідомили про проліт винищувачів у небі, який супроводжувався яскравими спалахами. Військові пояснили, що це навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Один із очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак.

У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Читайте: У Великій Британії вже перебувають півтори тисячі українських військових, - Пристайко

Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.

"Зараз люди такі вразливі, телефон аж розривався", - додав Вайткус.

Також читайте: Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви. ФОТО

Зазначимо, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

Автор: 

Литва (2379) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
08.07.2022 08:21
+8
На самом деле напрячься надо жителям Кенигсбергской области.
показати весь коментар
08.07.2022 08:04
+8
Не виключено що і кацапи "побикувать" могли - з Калінінграду Литовці підняли винищувачі і кацапи "здриснули"
показати весь коментар
08.07.2022 08:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фоні погроз ***** потрібно було попередити людей.
показати весь коментар
08.07.2022 08:01 Відповісти
може попереджати теж небезпечно, щоб воно не влізло
показати весь коментар
08.07.2022 08:04 Відповісти
Можна ж було оголосити коли побачите щось незвичайне, не лякайтесь.
показати весь коментар
08.07.2022 08:14 Відповісти
Може ще попереджати коли нападатимуть? Типу - руккі ввєрх! Ми нападаєм!
показати весь коментар
08.07.2022 08:04 Відповісти
Хто МИ? Литовські військові?
показати весь коментар
08.07.2022 08:09 Відповісти
Цензор, що за фігня? Чому в стрічці подій не відображаються відповіді?
показати весь коментар
08.07.2022 08:15 Відповісти
Черговий глюк сайту. Та це невелика біда. Було б за що переживати
показати весь коментар
08.07.2022 08:28 Відповісти
Доводиться повертатись назад щоб прочитати що відповідають.
показати весь коментар
08.07.2022 08:37 Відповісти
На самом деле напрячься надо жителям Кенигсбергской области.
показати весь коментар
08.07.2022 08:04 Відповісти
"літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден"? Коли у небі Литви з'являться ватольоти з бомбами і ракетами, то ВАС збираються захищати своїх мирних громадян "полцейським супроводом"?
показати весь коментар
08.07.2022 08:12 Відповісти
Для цього існує ППО.
показати весь коментар
08.07.2022 08:18 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 08:21 Відповісти
Не виключено що і кацапи "побикувать" могли - з Калінінграду Литовці підняли винищувачі і кацапи "здриснули"
показати весь коментар
08.07.2022 08:35 Відповісти
I ce verno.
Čitav tut pro večernie učenija včera, no srazu vspomnil pro to, kak v dnevnoe vremia tože v četverg NEDELIU NAZAD na pliaže Šventoji ********* dva fantoma, podniatyx nad morem javno otgoniatj jakisj ordo-laptelet 3-go+ pokolenija.
показати весь коментар
08.07.2022 13:57 Відповісти
Eto ucenyje vydyte ispanskije flagi.Oni casto letajet nicego novogo.
показати весь коментар
08.07.2022 18:17 Відповісти
Можэ и правда кацапов ганяли. А шоб народ зазря не лякать, сказали, шо учения
показати весь коментар
08.07.2022 08:51 Відповісти
Same tak.
показати весь коментар
08.07.2022 13:58 Відповісти
От так то нормальні люди готуються. А в нас zeлюшка промямлив за пройоби у підготовці що "могла бути паніка серед населення". Та яка ж ви в сраці влада коли неможете розрулювати паніку і " стокілометрові затори біженців".
показати весь коментар
08.07.2022 09:49 Відповісти
Литовці, від щирого серця бажаю вам мирного неба!
показати весь коментар
08.07.2022 11:04 Відповісти
Уайткус (Вайткус)... в Украину на базу опрокинули (???) истребители F-35...
------------------------
Через гугл-переводчик переводили? 😃
показати весь коментар
08.07.2022 14:48 Відповісти
Потрібно навчання щоб так обісрались не в Литві а в Берліні Парижі і других містах Европи .Щоб там дійшло
показати весь коментар
08.07.2022 15:59 Відповісти
Для такого там "навчання" потрібно, щоб спочатку туди "долетіло".
показати весь коментар
08.07.2022 16:41 Відповісти
 
 