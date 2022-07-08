В Литві несподівано відбулися повітряні навчання. Мешканці перелякалися
Жителі курортного литовського міста Швянтої у четвер повідомили про проліт винищувачів у небі, який супроводжувався яскравими спалахами. Військові пояснили, що це навчання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Один із очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак.
У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.
Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.
Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.
"Зараз люди такі вразливі, телефон аж розривався", - додав Вайткус.
Зазначимо, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.
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Čitav tut pro večernie učenija včera, no srazu vspomnil pro to, kak v dnevnoe vremia tože v četverg NEDELIU NAZAD na pliaže Šventoji ********* dva fantoma, podniatyx nad morem javno otgoniatj jakisj ordo-laptelet 3-go+ pokolenija.
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Через гугл-переводчик переводили? 😃