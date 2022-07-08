Россия сосредотачивает силы для нападения на Северск, - разведка Великобритании

Россия, вероятно, сосредотачивает технику на линии фронта в направлении Северска Донецкой области – примерно в восьми километрах к западу от нынешней российской линии фронта.

Об этом заявило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ее силы, вероятно, делают паузу для пополнения перед началом новых наступательных действий в Донецкой области... Существует реальная возможность того, что ближайшим тактическим объектом России будет Северск, в то время как ее силы будут пытаться продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели - городским районам Славянска и Краматорска", – говорится в сообщении.

Смотрите: Женщина погибла в Славянске, потому что в ее дом попал снаряд. ФОТО

Также в разведке заявили, что украинские войска "продолжают постепенное продвижение в юго-западном направлении Херсона".