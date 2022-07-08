РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11224 посетителя онлайн
Новости Война
8 649 22

Россия сосредотачивает силы для нападения на Северск, - разведка Великобритании

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Россия, вероятно, сосредотачивает технику на линии фронта в направлении Северска Донецкой области – примерно в восьми километрах к западу от нынешней российской линии фронта.

Об этом заявило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ее силы, вероятно, делают паузу для пополнения перед началом новых наступательных действий в Донецкой области... Существует реальная возможность того, что ближайшим тактическим объектом России будет Северск, в то время как ее силы будут пытаться продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели - городским районам Славянска и Краматорска", – говорится в сообщении.

Смотрите: Женщина погибла в Славянске, потому что в ее дом попал снаряд. ФОТО

Также в разведке заявили, что украинские войска "продолжают постепенное продвижение в юго-западном направлении Херсона".

Великобритания (4929) разведка (4170) Донбасс (26955) Донецкая область (9518)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
О, вже і Залужний поганий. Не бачиш інформації про кожноденний "виніс" складів та баз орків? Чи в коменти прийшов зраду розганяти?
показать весь комментарий
08.07.2022 10:29
+10
показать весь комментарий
08.07.2022 10:06
+5
Вона є, тільки дуже маленька і її не видно. А що ви хочете? - який Ху.ло, такий і пісюн
показать весь комментарий
08.07.2022 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они сейчас в Старой Краснянке под Рубежном после Лисичанска раны зализывают да капец и яйца у местных таскают. От туда скорее всего на Славянск попрут.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:02 Ответить
А ********* туди чимось наші не можуть? Чи тупо чекають поки кацапи перегрупуються, відновляться і полізуть далі? Вже дістала ця тактика "генія" залужного.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:17 Ответить
О, вже і Залужний поганий. Не бачиш інформації про кожноденний "виніс" складів та баз орків? Чи в коменти прийшов зраду розганяти?
показать весь комментарий
08.07.2022 10:29 Ответить
Ну от якщо наші не здадуть Сіверськ, Краматорськ і Слов'янськ, то я відразу визнаю, що помилявся. А якщо хоча б впродовж 2-3 місяців звільнять Ізюм та Ізюмський район, то не буду заперечувати народне захоплення генієм залужного.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:33 Ответить
Виносять американською зброєю по координатах, які надає американська розвідка! В чому геніальність?
показать весь комментарий
08.07.2022 10:55 Ответить
Ну ось дочитав всі твої коментарі , так все розписав правильно що аж жаль стало чому ти не воюєш ? От був би ти на фронті - дивися б Лисичанськ не здали ((Досить писати , давай вперед воювати ! Чи ти як лисий із кварталу - тільки ****#ти умієш ?
показать весь комментарий
08.07.2022 12:09 Ответить
Ну, я в ЗСУ, згоден з . Що роблять 600-700 тис армії - неясно. І мобілізація продовжується. Нахєра?
показать весь комментарий
08.07.2022 14:54 Ответить
чітай новини, наприклад, тількі в Англію поіхали вчітись 200т майбутніх воїнів...
показать весь комментарий
08.07.2022 16:14 Ответить
Можуть... Залишками асфальту з великого будівництва 🤔🧐😁
показать весь комментарий
08.07.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 10:06 Ответить
А почему у аборЫгена нет такой же палочки между ног? отсохла?
показать весь комментарий
08.07.2022 10:07 Ответить
Вона є, тільки дуже маленька і її не видно. А що ви хочете? - який Ху.ло, такий і пісюн
показать весь комментарий
08.07.2022 10:17 Ответить
Ну, і де та "апєратівная пауза"? Знову розвідки лажають
показать весь комментарий
08.07.2022 10:48 Ответить
Там схоже 400 тисячний контингент, пруть незважають ні на що...
показать весь комментарий
08.07.2022 13:13 Ответить
Може, все таки, 40 тисячний?
показать весь комментарий
08.07.2022 14:55 Ответить
так *****, байрактари послать - знищити техніку, дрони-камікадзе послати - знищити техніку. авіацію послати - знищити техніку і бази. ракетами обстріляти військові бази, хімарсами обстріляти місця дислокації кацапів. квадрокоптери з гранатами послати - знищити живу силу. броньовані машини послати з кулеметами - зачистити територію від живої сили противника.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:10 Ответить
Следующие цели Славянск, Краматорск, Дружівка, Константиновка, Бахмут и Торецк.
Конечная цель этого наступления на данном этапе - Запорожье и Днепр!
Мне не понятно одно, сколько командование ВСУ будем уделять внимание установке флага на Змеином, имея гораздо большие проблемы на фронте?!
показать весь комментарий
08.07.2022 16:53 Ответить
Мяса для наступления надо Многа...ну очень Многа...казав маршал жюков...в три раза Многа...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:16 Ответить
 
 