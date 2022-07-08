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Новини Війна
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Росія зосереджує сили для нападу на Сіверськ, - розвідка Великої Британії

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська Донецької області - приблизно за вісім кілометрів на захід від теперішньої російської лінії фронту.

Про це заявило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області… Існує реальна можливість того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ у той час, як її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети – міських районів Слов’янська і Краматорська", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни одночасно штурмуватимуть Краматорськ та наступатимуть на Слов'янськ, - ISW

Також у розвідці заявили, що українські війська "продовжують поступове просування у південно-західному напрямку Херсона".

Автор: 

Велика Британія (5551) розвідка (3856) Донбас (22354) Донецька область (8328)


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Топ коментарі
+14
О, вже і Залужний поганий. Не бачиш інформації про кожноденний "виніс" складів та баз орків? Чи в коменти прийшов зраду розганяти?
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08.07.2022 10:29
+10
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08.07.2022 10:06
+5
Вона є, тільки дуже маленька і її не видно. А що ви хочете? - який Ху.ло, такий і пісюн
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08.07.2022 10:17
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Они сейчас в Старой Краснянке под Рубежном после Лисичанска раны зализывают да капец и яйца у местных таскают. От туда скорее всего на Славянск попрут.
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08.07.2022 10:02 Відповісти
А ********* туди чимось наші не можуть? Чи тупо чекають поки кацапи перегрупуються, відновляться і полізуть далі? Вже дістала ця тактика "генія" залужного.
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08.07.2022 10:17 Відповісти
О, вже і Залужний поганий. Не бачиш інформації про кожноденний "виніс" складів та баз орків? Чи в коменти прийшов зраду розганяти?
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08.07.2022 10:29 Відповісти
Ну от якщо наші не здадуть Сіверськ, Краматорськ і Слов'янськ, то я відразу визнаю, що помилявся. А якщо хоча б впродовж 2-3 місяців звільнять Ізюм та Ізюмський район, то не буду заперечувати народне захоплення генієм залужного.
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08.07.2022 10:33 Відповісти
Виносять американською зброєю по координатах, які надає американська розвідка! В чому геніальність?
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08.07.2022 10:55 Відповісти
Ну ось дочитав всі твої коментарі , так все розписав правильно що аж жаль стало чому ти не воюєш ? От був би ти на фронті - дивися б Лисичанськ не здали ((Досить писати , давай вперед воювати ! Чи ти як лисий із кварталу - тільки ****#ти умієш ?
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Ну, я в ЗСУ, згоден з . Що роблять 600-700 тис армії - неясно. І мобілізація продовжується. Нахєра?
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08.07.2022 14:54 Відповісти
чітай новини, наприклад, тількі в Англію поіхали вчітись 200т майбутніх воїнів...
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08.07.2022 16:14 Відповісти
Можуть... Залишками асфальту з великого будівництва 🤔🧐😁
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08.07.2022 10:44 Відповісти
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08.07.2022 10:06 Відповісти
А почему у аборЫгена нет такой же палочки между ног? отсохла?
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08.07.2022 10:07 Відповісти
Вона є, тільки дуже маленька і її не видно. А що ви хочете? - який Ху.ло, такий і пісюн
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08.07.2022 10:17 Відповісти
Ну, і де та "апєратівная пауза"? Знову розвідки лажають
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08.07.2022 10:48 Відповісти
Там схоже 400 тисячний контингент, пруть незважають ні на що...
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08.07.2022 13:13 Відповісти
Може, все таки, 40 тисячний?
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08.07.2022 14:55 Відповісти
так *****, байрактари послать - знищити техніку, дрони-камікадзе послати - знищити техніку. авіацію послати - знищити техніку і бази. ракетами обстріляти військові бази, хімарсами обстріляти місця дислокації кацапів. квадрокоптери з гранатами послати - знищити живу силу. броньовані машини послати з кулеметами - зачистити територію від живої сили противника.
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08.07.2022 15:10 Відповісти
Следующие цели Славянск, Краматорск, Дружівка, Константиновка, Бахмут и Торецк.
Конечная цель этого наступления на данном этапе - Запорожье и Днепр!
Мне не понятно одно, сколько командование ВСУ будем уделять внимание установке флага на Змеином, имея гораздо большие проблемы на фронте?!
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08.07.2022 16:53 Відповісти
Мяса для наступления надо Многа...ну очень Многа...казав маршал жюков...в три раза Многа...
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08.07.2022 18:16 Відповісти
 
 