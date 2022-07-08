Росія зосереджує сили для нападу на Сіверськ, - розвідка Великої Британії

Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська Донецької області - приблизно за вісім кілометрів на захід від теперішньої російської лінії фронту.

Про це заявило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області… Існує реальна можливість того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ у той час, як її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети – міських районів Слов’янська і Краматорська", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни одночасно штурмуватимуть Краматорськ та наступатимуть на Слов'янськ, - ISW

Також у розвідці заявили, що українські війська "продовжують поступове просування у південно-західному напрямку Херсона".