Росія зосереджує сили для нападу на Сіверськ, - розвідка Великої Британії
Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська Донецької області - приблизно за вісім кілометрів на захід від теперішньої російської лінії фронту.
Про це заявило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області… Існує реальна можливість того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ у той час, як її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети – міських районів Слов’янська і Краматорська", – йдеться у повідомленні.
Також у розвідці заявили, що українські війська "продовжують поступове просування у південно-західному напрямку Херсона".
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Конечная цель этого наступления на данном этапе - Запорожье и Днепр!
Мне не понятно одно, сколько командование ВСУ будем уделять внимание установке флага на Змеином, имея гораздо большие проблемы на фронте?!