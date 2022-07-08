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Евросоюз передал пограничникам шлемы и бронежилеты почти на 1 млн евро

бронежилет

Европейский Союз передал Государственной пограничной службе Украины индивидуальные средства защиты, в том числе шлемы и бронежилеты, на общую сумму более 977 тысяч евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представительства ЕС в Украине.

Помощь предоставлена ​​в рамках проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)".

"В условиях неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны Российской Федерации Государственная пограничная служба Украины продемонстрировала наивысшую преданность делу защиты безопасности границ, а также способность создать условия для упорядоченного пересечения границы миллионами граждан Украины, спасавшихся от бедствия войны", - отметил Ксавье Камю, руководитель отдела надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине.

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С конца февраля 2022 года ЕС в рамках проекта EU4IBM последовательно оказывал неотложную помощь для поддержки работы органов, работающих на границах Украины.

Проект, в частности, поставил ряд средств жизнеобеспечения, таких как готовые блюда и аптечки первой помощи, а также другого оборудования на сумму около 300 тысяч евро для Госпогранслужбы и Государственной таможенной службы Украины.

В настоящее время продолжаются закупки для удовлетворения других нужд служб, в том числе приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты, дизельных генераторов, камер и т.д.

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Госпогранслужба (6377) Евросоюз (17063) помощь и поддержка (865)


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Дякуємо.
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08.07.2022 15:09 Ответить
Сподіваюся що в них захист 3+, бо щось вони викликають сумніви!
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08.07.2022 15:11 Ответить
Можна було в Україні з 2014 року наклепати таких, що не викликають сумнівів.
Але нарід по занзібарах та египтах шарився.
А влада взагалі забила на те, що віна. Просто перестали стріляти.
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08.07.2022 15:13 Ответить
А кто-то вообще свалил во Францию и теперь от туда умничает
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08.07.2022 15:42 Ответить
А доларовий мультимільйонер владімір зєлєнскай передав армії шоломів і бронежилетів на 0 євро. Патамучто єто нє єго вайна, он просто актьор
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08.07.2022 15:40 Ответить
Краще б передали шолом-алейхеми разом із важкою зброєю.
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08.07.2022 16:02 Ответить
Чекайте в Епіцентрі...
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08.07.2022 16:50 Ответить
По фото, как будто самопал... Кто одевал американский броник, тот знает что такое хороший броник. Он сидит как на тебе, и в бронике внутри дополнительные стропы, которые фиксируют броник к телу. У них вес в бронике может быть тяжелее от наших, но вес переносится легче
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08.07.2022 16:52 Ответить
 
 