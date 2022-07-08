Евросоюз передал пограничникам шлемы и бронежилеты почти на 1 млн евро

Европейский Союз передал Государственной пограничной службе Украины индивидуальные средства защиты, в том числе шлемы и бронежилеты, на общую сумму более 977 тысяч евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представительства ЕС в Украине.

Помощь предоставлена ​​в рамках проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)".

"В условиях неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны Российской Федерации Государственная пограничная служба Украины продемонстрировала наивысшую преданность делу защиты безопасности границ, а также способность создать условия для упорядоченного пересечения границы миллионами граждан Украины, спасавшихся от бедствия войны", - отметил Ксавье Камю, руководитель отдела надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине.

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С конца февраля 2022 года ЕС в рамках проекта EU4IBM последовательно оказывал неотложную помощь для поддержки работы органов, работающих на границах Украины.

Проект, в частности, поставил ряд средств жизнеобеспечения, таких как готовые блюда и аптечки первой помощи, а также другого оборудования на сумму около 300 тысяч евро для Госпогранслужбы и Государственной таможенной службы Украины.

В настоящее время продолжаются закупки для удовлетворения других нужд служб, в том числе приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты, дизельных генераторов, камер и т.д.

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