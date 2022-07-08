В настоящее время Украину защищают более миллиона воинов, - Резников

На сегодняшний день в связи с мобилизацией задействовано до 700 тысяч военных Вооруженных сил, Национальной гвардии – до 90 тысяч, пограничников – около 60 тысяч, Национальной полиции – 100 тысяч.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время онлайн-конференции "Строим вместе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, из-за военных действий Украина превратилась в своего рода полигон, где применяются новые виды вооружения, инновационные решения.

"Сегодня это огромный полигон, на котором будут проходить испытания. А это значит, что технологические вещи, инновационные решения и предложения будут иметь спрос. Поэтому образование совместных предприятий, пусть даже они будут размещены сначала в странах восточной Европы, но для Украины, пусть они будут размещены на территории западной Украины в защищенных местах, но это сегодня уже реальный запрос", - заявил Резников.

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Он отметил, что Министерство обороны работает над поставкой в ​​Украину современных образцов вооружения натовского характера – это артиллерия, бронированные машины, средства поражения, и все они будут нуждаться в ремонте, восстановлении.

Поэтому создание баз по восстановлению запчастей, различных комплектующих для техники и даже патронного завода актуально, подчеркнул Резников.

По словам министра, "существует неисчерпаемый перечень всего, что связано с повышением обороноспособности, с сектором безопасности и обороны, и это должно побуждать бизнес к инвестициям".

Резников сообщил, что на сегодняшний день в связи с мобилизацией задействовано до 700 тысяч военных Вооруженных сил, Национальной гвардии – до 90 тысяч, пограничников – под 60 тысяч, Национальной полиции – 100 тысяч. То есть, сегодня более миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, подчеркнул министр и призвал бизнес более активно приобщаться к их поддержке и инвестировать в оборонку.