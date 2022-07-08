В настоящее время Украину защищают более миллиона воинов, - Резников
На сегодняшний день в связи с мобилизацией задействовано до 700 тысяч военных Вооруженных сил, Национальной гвардии – до 90 тысяч, пограничников – около 60 тысяч, Национальной полиции – 100 тысяч.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время онлайн-конференции "Строим вместе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, из-за военных действий Украина превратилась в своего рода полигон, где применяются новые виды вооружения, инновационные решения.
"Сегодня это огромный полигон, на котором будут проходить испытания. А это значит, что технологические вещи, инновационные решения и предложения будут иметь спрос. Поэтому образование совместных предприятий, пусть даже они будут размещены сначала в странах восточной Европы, но для Украины, пусть они будут размещены на территории западной Украины в защищенных местах, но это сегодня уже реальный запрос", - заявил Резников.
Он отметил, что Министерство обороны работает над поставкой в Украину современных образцов вооружения натовского характера – это артиллерия, бронированные машины, средства поражения, и все они будут нуждаться в ремонте, восстановлении.
Поэтому создание баз по восстановлению запчастей, различных комплектующих для техники и даже патронного завода актуально, подчеркнул Резников.
По словам министра, "существует неисчерпаемый перечень всего, что связано с повышением обороноспособности, с сектором безопасности и обороны, и это должно побуждать бизнес к инвестициям".
Резников сообщил, что на сегодняшний день в связи с мобилизацией задействовано до 700 тысяч военных Вооруженных сил, Национальной гвардии – до 90 тысяч, пограничников – под 60 тысяч, Национальной полиции – 100 тысяч. То есть, сегодня более миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, подчеркнул министр и призвал бизнес более активно приобщаться к их поддержке и инвестировать в оборонку.
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Ану поясни, як це може бути, а то я повільно розчехляюсь! Читаю про "у 10-15 разів" вже п'ятий місяць, і не розчехляюсь...
В Придурков'ї взагалі два напівтверезих батальйони (1,5-2,0 тис.рил). На всі малі і великі десантні кораблі, що загрожують Одесі, одночасно влізе 10-12 тис.орків. Плюс там на узбережжі вже стоять гарпуни.
На херсонському та запорізькому (Південний напрямок) десь баланс або ж навіть наших більше (25-30 тис. наших проти 30 БТГр або ж 20-25 тис.орків).
В завданні питається, скільки сил потрібно для стримування орків на інших напрямках, крім Східного і Південного? (при цьому враховуємо, що на тих напрямках ми в обороні, оскільки переходити на територію рашки чи білорашки політичного рішення немає).
У нас людей справді більше мільйона, але вони без техніки і більшість досі проходять навчання та чекають техіку. Якщо у вас є знайомі самі попитайтесь і дізнаєтесь що більше 2/3 і близько не є біля фронту, а десь на Волині, біля Одеси, на Харьковщині і так далі.
Таке враженя що вам, довбням, видали методички нові. вже четвертий у пості з питаннями по такій же схемі.
Шуруйте у віськомат, та на нулі подивитесь де та бляха перевага.
Какую сводку не почитаешь с любого фронта, везде одно и тоже, мол у врага превосходящее преимущество в живой силе!
И кстати, если у атакующего врага меньшее количество живой силы, то почему обороняющаяся сторона, имея численное превосходство, все время отступает?
1. Самолет с боевым лазером, он же ПРО и ПВО👍
2. Рельсотрон.
То почему не пользуемся создавшимся своим премуществом на других участках, где орки вывели свои подразделения на тот самый узкий участок: численность у нас больше, а враг со своей стороны даже уменшил свои силы?
И добавь сюда у орков слабый моральный дух, дезертирства, самострелы, перестрелки друг с другом и т. д.
В ДНР и ЛНР призвали бывших школьников без всякой военной подготовки, без бронежилетов и выдав только каски времен ВОВ и винтовки Мосина...
Теперь я видел все. Зачем Митбол засунул ремень автомата себе в плечовий демпфер броника? Может кто-то объяснить этому сэлфи-вояке, что он выглядит, как посмешище? - ￼
Я оце не можу згадати з якого фільму це кадр? Чи то "Мітболл - перша кров" чи "Врятувати рядового Велюра". Чи це документальне фото відразу після героїчного прориву кАклЄти по-АбАлонскі з самого пекла Буковельського котла.
Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка. Томку - колишнього поліцейського - окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Озирайтеся, зрадники, розплата вже незабаром!" - Джерело:
Резніков НЕ П"ЗДІТЬ !
краще про ефективність використання цього мільйона,
не можуть відбити 10 тис москальні
а по факту - мертвые души
Чому в такому разі, не зважаючи на величезні втрати, немає ротацій і поповнення для тих хто на позиціях ?
Хіба що з однією метою - винищити вмотивованих, тих хто з перших днів взявся до зброї, тих хто свідок пройобів, або злочинів зеленої влади, хто здатен спитати з найвеличнішого та його кагалу.