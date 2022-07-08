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Новини Війна
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Наразі Україну захищають понад мільйон воїнів, - Резніков

резніков

На сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяні до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – близько 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час онлайн-конференції "Будуємо разом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, через воєнні дії Україна перетворилась на свого роду полігон, де застосовуються нові види озброєння, інноваційні рішення.

"Сьогодні це величезний полігон, на якому будуть проходити випробування. А це означає, що технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, але для України, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, але це сьогодні вже реальний запит", - заявив Резніков.

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Він зазначив, що Міністерство оборони працює над постачанням до України сучасних зразків озброєння натовського характеру – це артилерія, броньовані машини, засоби ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту, відновлення.

Тому створення баз із відновлення запчастин, різних комплектуючих для техніки та навіть патронного заводу є актуальним, підкреслив Резніков.

За словами міністра, "існує невичерпний перелік всього, що пов’язано з підвищенням обороноздатності, з сектором безпеки та оборони, і це має спонукати бізнес до інвестицій".

Резніков повідомив, що на сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяно до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – під 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч. Тобто сьогодні більше мільйона осіб у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони, наголосив міністр і закликав бізнес більш активно долучатись до їх підтримки та інвестувати в оборонку.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) Нацполіція (15132) Національна гвардія (1519) ЗСУ (7500) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+24
И при этом говорят, что у рашистов в 10 раз больше солдат, ага.
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08.07.2022 17:33
+21
Борислав Береза:
Теперь я видел все. Зачем Митбол засунул ремень автомата себе в плечовий демпфер броника? Может кто-то объяснить этому сэлфи-вояке, что он выглядит, как посмешище? - ￼
Я оце не можу згадати з якого фільму це кадр? Чи то "Мітболл - перша кров" чи "Врятувати рядового Велюра". Чи це документальне фото відразу після героїчного прориву кАклЄти по-АбАлонскі з самого пекла Буковельського котла.
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08.07.2022 17:44
+20
Як це? В нас немає автомобільних та залізних доріг, щоб перекидувати сили х напрямку на напрямок? В нас немає фронтової розвідки, розвідки ГУР (агентурної), даних з дронів та з американських супутників, аби прогнозувати, де орки концентрують сили?
Ану поясни, як це може бути, а то я повільно розчехляюсь! Читаю про "у 10-15 разів" вже п'ятий місяць, і не розчехляюсь...
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08.07.2022 17:50
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И при этом говорят, что у рашистов в 10 раз больше солдат, ага.
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08.07.2022 17:33 Відповісти
на локальних ділянках фронту може бути так.
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08.07.2022 17:34 Відповісти
Як це? В нас немає автомобільних та залізних доріг, щоб перекидувати сили х напрямку на напрямок? В нас немає фронтової розвідки, розвідки ГУР (агентурної), даних з дронів та з американських супутників, аби прогнозувати, де орки концентрують сили?
Ану поясни, як це може бути, а то я повільно розчехляюсь! Читаю про "у 10-15 разів" вже п'ятий місяць, і не розчехляюсь...
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08.07.2022 17:50 Відповісти
а по вашому весь мільйон скинутий на сході? у нас лінія фронту - близько 2000 км, тримаємо підрозділи і на Волині, щоб вусатий чик-чирик не пішов, тримаємо на Київщині, і так далі. А москалі можуть сформувати окремий ударний кулак на якомусь напрямку, і мати там перевагу, а ми оголити свої напрямки не можемо.
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08.07.2022 18:05 Відповісти
так так, тримайте колю-котлету в Мукачево щоб миша не пролізла до кухні з пончиками
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08.07.2022 18:36 Відповісти
Це якась нескінчена дискусія. Дуже багато часу забирають пояснення. За даними Генштабу в білорашці наразі 3-4 БТГр кацапів (2,5-3,5 тис. рил), в Брянській і Курській ще 5-6 БТГр на дві області (ще 4,0- 5,0 тис. рил). В Білгородській - до 15-20 БТГр - 12,0-16,0 тис. орачих рил.
В Придурков'ї взагалі два напівтверезих батальйони (1,5-2,0 тис.рил). На всі малі і великі десантні кораблі, що загрожують Одесі, одночасно влізе 10-12 тис.орків. Плюс там на узбережжі вже стоять гарпуни.
На херсонському та запорізькому (Південний напрямок) десь баланс або ж навіть наших більше (25-30 тис. наших проти 30 БТГр або ж 20-25 тис.орків).
В завданні питається, скільки сил потрібно для стримування орків на інших напрямках, крім Східного і Південного? (при цьому враховуємо, що на тих напрямках ми в обороні, оскільки переходити на територію рашки чи білорашки політичного рішення немає).
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08.07.2022 18:44 Відповісти
Є чисельна перевага. Росія тут воює всією своєю армією, всіма чвк, сирійцями, білорусами, осетинцями і так далі.

У нас людей справді більше мільйона, але вони без техніки і більшість досі проходять навчання та чекають техіку. Якщо у вас є знайомі самі попитайтесь і дізнаєтесь що більше 2/3 і близько не є біля фронту, а десь на Волині, біля Одеси, на Харьковщині і так далі.
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08.07.2022 20:05 Відповісти
Они собирают толпу в одной точке, а нам надо еще под Харьковом быть, под Сумами, под Черниговом и за усатым на западе.
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08.07.2022 18:23 Відповісти
Це якась маячня від арестовичів , скільки часу москалі витратили щоб в березні з одного напрямку перекинути на інший свої війська - майже місяць, то в нас що нема розвідки що ми тримаємо війська по всьому периметру? Чому вони спокійно концентрують в одному місті свої війська, але у зведеннях від ГШ який напрямок не візьми всюди росіян вдесятеро більше?
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08.07.2022 18:24 Відповісти
тому що треба якесь "пояснення", чому ми віддаємо території і людей
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08.07.2022 18:48 Відповісти
тому що у них країна 140 млн, і готувались до загарбницької війни, а у нас - 40 млн, і жили собі в мирі.
Таке враженя що вам, довбням, видали методички нові. вже четвертий у пості з питаннями по такій же схемі.
Шуруйте у віськомат, та на нулі подивитесь де та бляха перевага.
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08.07.2022 20:03 Відповісти
Справді це методичка. В точності таке саме було в попередні темі де зачіпили чисельність та десятикратну перевагу ворога. І це було по серед ночі, а коментарів там стільки наспамили що ппц.
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08.07.2022 20:07 Відповісти
Тобто жили собі в мирі? Війна розпочалась в 2014 році - скоріше жили в рожевих окулярах. Хто завжзав готуватись, всі хто при тямі попереджали що росія не відчепиться ніколи - поки існує Україна. Прийде час всі будем на нулі.
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08.07.2022 20:47 Відповісти
По твоему получается, что у нас весь фронт "локальна ділянках"
Какую сводку не почитаешь с любого фронта, везде одно и тоже, мол у врага превосходящее преимущество в живой силе!
И кстати, если у атакующего врага меньшее количество живой силы, то почему обороняющаяся сторона, имея численное превосходство, все время отступает?
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08.07.2022 19:43 Відповісти
Ждем❗Экспериментальное оружие.
1. Самолет с боевым лазером, он же ПРО и ПВО👍
2. Рельсотрон.
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08.07.2022 17:42 Відповісти
Рашикі роблять перевагу більшісттю на дуже вузькій ділянці фронту, ми не можемо так діяти, заганяти в оборону замість 50 вояків в окоп 500, користі не буде, тільки збільшення втрат
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08.07.2022 17:48 Відповісти
Ким❗ Ты серьёзно думаешь, что украинские офицеры мыслят "ми не можемо так діяти, заганяти в оборону замість 50 вояків в окоп 500, користі не буде, тільки збільшення втрат", а других вариантов усилить оборону не рассматривают❓
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08.07.2022 17:59 Відповісти
А на інші варіанти не достатньо тяжкого озброєння.
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08.07.2022 18:23 Відповісти
Если враг на узком участке фронта создал численное превосходство, то значит он на другом участке (ах) снял живую силу, т.е. ослабив этот участок (ки).
То почему не пользуемся создавшимся своим премуществом на других участках, где орки вывели свои подразделения на тот самый узкий участок: численность у нас больше, а враг со своей стороны даже уменшил свои силы?
И добавь сюда у орков слабый моральный дух, дезертирства, самострелы, перестрелки друг с другом и т. д.
В ДНР и ЛНР призвали бывших школьников без всякой военной подготовки, без бронежилетов и выдав только каски времен ВОВ и винтовки Мосина...
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08.07.2022 19:53 Відповісти
Залишається тільки сподіватися на хитрий план.
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08.07.2022 20:23 Відповісти
А за що ж великобудівнику катати асфальт?
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08.07.2022 17:35 Відповісти
Теперь ждём полного выжигания логистика Параши в ближних тылах (пока до 70-80 км). Думаю, до конца лета эта нужная работа будет окончена.
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08.07.2022 17:37 Відповісти
з такими темпами то до кінця цього тижня встигнуть )))
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08.07.2022 17:43 Відповісти
Пессимизм здесь ни к чему☝Будем реалистами, до конца месяца фронт в глубину на 100-120 км. будет чист от ПВО и складов❗А на август запасайтесь попкорном👍
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08.07.2022 17:45 Відповісти
А Колой?
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08.07.2022 18:08 Відповісти
Это на любителя☝Но к дивану пристегнутся лишним не будет. Августовское ралли будет с крутыми поворатами
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08.07.2022 20:32 Відповісти
а чё, Хаймарсы есть и проворадарные?
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08.07.2022 22:55 Відповісти
Починайте знову будувати дороги, це ж робочі місця, інфраструктура, розвиток бізнесу - саме так говорив Боневтік 3 роки , коли закривали ракетні програми та скорочували фінансування армії. Падло гЕтьманцев може це підтвердити.
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08.07.2022 17:40 Відповісти
Скоро хімарси 150-180
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08.07.2022 17:41 Відповісти
Стільки не потрібно достатньо до півсотні, набагато важливіше мати безліміт *********** до них
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08.07.2022 17:50 Відповісти
Це він про кілометраж каже...
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08.07.2022 17:52 Відповісти
Згоден щодо ЗСУ, Нацгвардії, а що до поліції то є сумніві, особливо патрульна (в окупованому Бердянську мусора перейшли на бік окупантів разом зі зброєю і авто) яка займається здирництвом на дорогах, катує громадян і паразитують на податки. Слава ЗСУ!!!
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08.07.2022 17:42 Відповісти
Поліція - дзеркало регіону: чим буде умовно західніше, тим менше подібних випадків у відсотковому співвідношені буде...
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08.07.2022 20:25 Відповісти
Борислав Береза:
Теперь я видел все. Зачем Митбол засунул ремень автомата себе в плечовий демпфер броника? Может кто-то объяснить этому сэлфи-вояке, что он выглядит, как посмешище? - ￼
Я оце не можу згадати з якого фільму це кадр? Чи то "Мітболл - перша кров" чи "Врятувати рядового Велюра". Чи це документальне фото відразу після героїчного прориву кАклЄти по-АбАлонскі з самого пекла Буковельського котла.
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Це Коля Каклета воювати пішов? А де Юзік?
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08.07.2022 18:06 Відповісти
Юзіка не візьмуть. Ніяк. У нього білий квиток - ожиріння. Реально. Це ж видно.
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08.07.2022 20:27 Відповісти
то не автомат у нього а милиці - раненый он на колчаковских фронтах, *****... в голову
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08.07.2022 18:38 Відповісти
Это кто, миколка который все жопой вертел от желания что бы кто нибудь его трахнул??????
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08.07.2022 18:39 Відповісти
Ще один захисник з поліції
Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка. Томку - колишнього поліцейського - окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Озирайтеся, зрадники, розплата вже незабаром!" - Джерело:
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Це проти 150 тис. кацапів? Рєзніков шо,"на приколі"?
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08.07.2022 17:45 Відповісти
Рашиків біля 350тис вже
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08.07.2022 17:51 Відповісти
???
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08.07.2022 17:53 Відповісти
Нарасєйські блогери пишуть про 330 тисяч голів так званих "союзних сил".
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08.07.2022 18:09 Відповісти
Може правда. порахував кожного вояка в великому місті, на важливих підприємствах. на кордоні з білорісую вояків багато.
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08.07.2022 17:51 Відповісти
Серед захисників України, жодного представника кварталу95 або партії слуга народу. Соупадєніє? Не думаю! Вони тут прібарахлітся, а це не їх війна.
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08.07.2022 18:00 Відповісти
А Безугла, на фронті була, Арестович керує, Юзік - в розвідці.
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08.07.2022 18:16 Відповісти
И это все из минимум 400 человек + 95 квартал?
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08.07.2022 20:00 Відповісти
Юзік диверсії на ворожих харчових складах робить
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08.07.2022 20:26 Відповісти
А де ж наша вся армія? 700 тисяч тільки ЗСУ.
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08.07.2022 18:09 Відповісти
Чекає техніку.
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08.07.2022 20:08 Відповісти
Зе -лупіноїд,чергова стрічка 95 КВ
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08.07.2022 18:11 Відповісти
ХРЕНІВ -міністр
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08.07.2022 18:12 Відповісти
Рєзніков, коли вже твоє міністерство забезпечить наших воїнів хоча б найнеобхіднішим??? Броніками, касками, снарягою?!!! Бо й досі все це купляють на гроші громадян та постачають волонтери!!! Де всі ті мільярди баксів, котрі зврвз виділяє Україні і Європа і Америка? І чому з 2014 по 2019 Армія була всім цим забезпечена за рахунок Держави, хоча тоді у керівництва України не було такої фінансової допомоги від Заходу, а зараз, коли щотижня нам по мільярду баксів дають, наше Військо не має навіть звичайних засобів захисту??? В ЗЕленій ОПі взагалі страх втратили? Чи в ЗЕ-Бєні просто апетит розігрався на фоні кривавої драми ?
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08.07.2022 18:16 Відповісти
Луганщина Севердонецьк -Лисичанськ штурм 25 бтг всіх орки стянули кулак 25 тис. По всім новинам наші ЗСУ відбивають напад ворога 1 до 10 .
Резніков НЕ П"ЗДІТЬ !
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08.07.2022 18:27 Відповісти
Так шо, на улицах больше павєсткі раздавать не будут ?
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08.07.2022 18:39 Відповісти
досить вже про мільйон,
краще про ефективність використання цього мільйона,
не можуть відбити 10 тис москальні
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08.07.2022 18:52 Відповісти
Ось як призвуть 95 квартал, це вже зразу буде перемога.
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08.07.2022 19:12 Відповісти
И какого ж куя,мы вот уже три месяца подряд отступаем,с такой силищей?? Превосходя рашистов раз в пять примерно по живой силе,а при наступлении,как раз таки,требуется наоборот...а мы-обороняемся.Или у нас уже контрнаступление началось,о котором я слышу и мечтаю с апреля??? В противоположную сторону?? Что теперь,писта Бамбассу.Лугандон благополучно оставили и ушли на запасные позиции снова...и так,до Днепра.Там вообще позиции оху... река очень широкая.
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08.07.2022 20:16 Відповісти
потому что есть они только на бумажке, виртуально, для списания денег
а по факту - мертвые души
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08.07.2022 20:35 Відповісти
Що за маячня?
Чому в такому разі, не зважаючи на величезні втрати, немає ротацій і поповнення для тих хто на позиціях ?
Хіба що з однією метою - винищити вмотивованих, тих хто з перших днів взявся до зброї, тих хто свідок пройобів, або злочинів зеленої влади, хто здатен спитати з найвеличнішого та його кагалу.
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08.07.2022 22:11 Відповісти
Щось я взагалі заплутався. Але з таким співвідношенням сил ми вже повинні не те що Україну боронити, а брати Калугу, Тулу та Рязань!
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08.07.2022 22:19 Відповісти
Шапками закидывать ? оружия - то нет..
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09.07.2022 00:23 Відповісти
 
 