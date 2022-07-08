Наразі Україну захищають понад мільйон воїнів, - Резніков
На сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяні до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – близько 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час онлайн-конференції "Будуємо разом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, через воєнні дії Україна перетворилась на свого роду полігон, де застосовуються нові види озброєння, інноваційні рішення.
"Сьогодні це величезний полігон, на якому будуть проходити випробування. А це означає, що технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, але для України, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, але це сьогодні вже реальний запит", - заявив Резніков.
Він зазначив, що Міністерство оборони працює над постачанням до України сучасних зразків озброєння натовського характеру – це артилерія, броньовані машини, засоби ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту, відновлення.
Тому створення баз із відновлення запчастин, різних комплектуючих для техніки та навіть патронного заводу є актуальним, підкреслив Резніков.
За словами міністра, "існує невичерпний перелік всього, що пов’язано з підвищенням обороноздатності, з сектором безпеки та оборони, і це має спонукати бізнес до інвестицій".
Резніков повідомив, що на сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяно до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – під 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч. Тобто сьогодні більше мільйона осіб у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони, наголосив міністр і закликав бізнес більш активно долучатись до їх підтримки та інвестувати в оборонку.
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Ану поясни, як це може бути, а то я повільно розчехляюсь! Читаю про "у 10-15 разів" вже п'ятий місяць, і не розчехляюсь...
В Придурков'ї взагалі два напівтверезих батальйони (1,5-2,0 тис.рил). На всі малі і великі десантні кораблі, що загрожують Одесі, одночасно влізе 10-12 тис.орків. Плюс там на узбережжі вже стоять гарпуни.
На херсонському та запорізькому (Південний напрямок) десь баланс або ж навіть наших більше (25-30 тис. наших проти 30 БТГр або ж 20-25 тис.орків).
В завданні питається, скільки сил потрібно для стримування орків на інших напрямках, крім Східного і Південного? (при цьому враховуємо, що на тих напрямках ми в обороні, оскільки переходити на територію рашки чи білорашки політичного рішення немає).
У нас людей справді більше мільйона, але вони без техніки і більшість досі проходять навчання та чекають техіку. Якщо у вас є знайомі самі попитайтесь і дізнаєтесь що більше 2/3 і близько не є біля фронту, а десь на Волині, біля Одеси, на Харьковщині і так далі.
Таке враженя що вам, довбням, видали методички нові. вже четвертий у пості з питаннями по такій же схемі.
Шуруйте у віськомат, та на нулі подивитесь де та бляха перевага.
Какую сводку не почитаешь с любого фронта, везде одно и тоже, мол у врага превосходящее преимущество в живой силе!
И кстати, если у атакующего врага меньшее количество живой силы, то почему обороняющаяся сторона, имея численное превосходство, все время отступает?
1. Самолет с боевым лазером, он же ПРО и ПВО👍
2. Рельсотрон.
То почему не пользуемся создавшимся своим премуществом на других участках, где орки вывели свои подразделения на тот самый узкий участок: численность у нас больше, а враг со своей стороны даже уменшил свои силы?
И добавь сюда у орков слабый моральный дух, дезертирства, самострелы, перестрелки друг с другом и т. д.
В ДНР и ЛНР призвали бывших школьников без всякой военной подготовки, без бронежилетов и выдав только каски времен ВОВ и винтовки Мосина...
Теперь я видел все. Зачем Митбол засунул ремень автомата себе в плечовий демпфер броника? Может кто-то объяснить этому сэлфи-вояке, что он выглядит, как посмешище? - ￼
Я оце не можу згадати з якого фільму це кадр? Чи то "Мітболл - перша кров" чи "Врятувати рядового Велюра". Чи це документальне фото відразу після героїчного прориву кАклЄти по-АбАлонскі з самого пекла Буковельського котла.
Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка. Томку - колишнього поліцейського - окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Озирайтеся, зрадники, розплата вже незабаром!" - Джерело:
Резніков НЕ П"ЗДІТЬ !
краще про ефективність використання цього мільйона,
не можуть відбити 10 тис москальні
а по факту - мертвые души
Чому в такому разі, не зважаючи на величезні втрати, немає ротацій і поповнення для тих хто на позиціях ?
Хіба що з однією метою - винищити вмотивованих, тих хто з перших днів взявся до зброї, тих хто свідок пройобів, або злочинів зеленої влади, хто здатен спитати з найвеличнішого та його кагалу.