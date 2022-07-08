Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни: "Мінська-3", якихось капітуляційних домовленостей точно не буде
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни, розпочатої РФ проти України.
Про можливі сценарії він говорив на конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом" у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Перший сценарій буде приблизно такий самий, як і good will, "добра воля" росіян, яку було оголошено, коли вони втекли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний. Відповідно, я думаю, що він буде розбитий на кілька ланцюжків: спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами", - сказав Резніков.
Він наголосив, що "Мінська-3" точно не буде, якихось капітуляційних домовленостей не буде, і з дулом біля скроні ніхто не вестиме переговорів".
"Варіант другий - поступово ми перемелюватимемо Збройні сили РФ, тому що це насправді війна ресурсу на ресурс. У них більше людей, території, танків, літаків тощо, але все несучасне, усе давнє, і вони сьогодні використовують принцип м'ясорубки", - зазначив Резніков.
Міністр зазначив, що другий варіант перемоги не настільки швидкий - до кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року.
"Третій - драматичніший для РФ, це розвал РФ, це парад суверенітетів на кілька різних суб'єктів: Татарстан, Башкортостан, на Сході і т. д. Ми це з вами точно за нашого життя побачимо, але це трохи тривала історія", - розповів Резніков.
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Помилка 2019 перетворилася на катастрофу 2022
А потім більшовиків...
"24 лютого 2022 року через воєнний стан в Україні виїзд з країни за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років. Всупереч забороні з України до Польщі в'їхало 432 тисячі чоловіків - на тлі велика корупція на українському кордоні.
Про це повідомила Українська служба Польського радіо з посиланням на газету Rzeczpospolita за 13.06.22".
Рахувати всі вміють? Тому і не випускають.
Загалом же вам відповіли вірни. Вся ця інфа є у мережі з роз'ясненням
Тому так у мене , як у мешканця Запоріжжя, дуже багато питань до Ze-кодла
А скільки цих "запитань" у мешканців Харкова, Одеси ,Миколаєва взагалі не перелічити.
Дуже хочеться обійняти слуг , десь у районі горлянки
Міцно міцно
Слава богу, що військами командує Залужний
Бо той хто не розуміє таких простих речей ,як корисний ефект "мінських" , наврядчи вміє аналізувати данні
теперь мы уже знаем что разведслужбы США предупреждали украинских чиновников о готовящемся нападении
и что же делала эти свиньи, наделенные властными полномочиями. к примеру министр обороны?
а делали они вот что:
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Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал не реагировать на провокации Российской Федерации, которая не сможет втянуть соседнее государство в полномасштабный военный конфликт.
"Украинцам не следует опасаться того, что может начаться война с Россией. Главное не проводить никаких ответных действий, никак не реагировать на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа",
Але, що ми можемо спостерігати в коментах - запеклий бій секти Поросенка проти секти Зебілят! І це реально дуже смішно, але разом з тим враховуючи війну і дуже сумно
Це дати ворогу зібратись з силами і завдати нових втрат Україні, це відкладена війна на наступні покоління і це зрада вже загиблих військових та мирних українців.
Тобто,всі бойові дії ведуться щоб не розсердити путіна:здача міст України,одне за одним.Останній ракурс на це приниження був"блістатєльний відхід від Лисичанска".
Подляк сьогодні видав ще ракурс: виявляється,путін не відпочинок об"явив,в нього мало зброї і воїнів,і з логістікою погано для них в Україні.
Виявляється,контрнаступ вже почався(цит.).а ми просто не помітили.Ті разові бомбування складів зброї ворога-то і є контрнаступ,знеживлення супротивника.
Так що війна йде за сценарієм ворога,не виходячи за поставлені їм рамки,а то достане ядерну гранату.А нам-казки....три сценарія перемоги при здачі пів-України і можна всяким ждановим ще написати шість варіантів святкування цієї перемоги...ну,щоб підбадьорити...