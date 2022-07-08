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Новости Санкции против России
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Берлин впервые из-за санкций заблокировал продажу российской недвижимости

санкції

Власти Берлина впервые не разрешили продать недвижимость гражданке России, которая попала в санкционный перечень Европейского Союза в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RBB24.

Имени россиянки, пытавшейся продать недвижимость в Берлине, правоохранители не называют. Объявление о продаже было создано еще в 2021 году, но сделка затянулась.

После объявления санкций ЕС нотариус, сопровождавший продажу недвижимости, сообщил банк и финансовые органы о том, что его клиентка больше не может получать доход от своих активов. Как следствие, на соглашения с ее участием был наложен запрет.

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По данным RBB, с 2004 по 2021 год российские граждане инвестировали в берлинскую недвижимость 546 миллионов евро. Поиск всех активов, подлежащих санкциям, осложняет отсутствие единой базы данных недвижимости.

Кроме того, не всегда можно установить, кому именно принадлежит недвижимость – лицу или компании. Как отмечает RBB, российский олигарх Аркадий Ротеберг несколько лет назад продал люксовую недвижимость стоимостью несколько миллионов евро принадлежащим его дочери оффшорным компаниям на Кипре – они, в отличие от Ротенберга, под санкции не подпадают.

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В то же время, на фоне ужесточения санкций против РФ Германия начинает все активнее бороться с непрозрачной структурой собственности, добавляет издание. Так, с 2017 года в стране действует реестр, где компании должны задекларировать свое имущество до конца 2022-го. На сегодня из 1,7 миллиона компаний это сделали 850 тысяч.

Берлин (225) Германия (6930) недвижимость (817) санкции (11257)


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А якщо у росіянина не стоїть прутень, він теж є нерухомістю?
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08.07.2022 19:51 Ответить
а як у них немає бази нерухомості? тобто немає реєстрів? тоді й права власності на нерухомість теж немає? а як його доводити, якщо бази немає?
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08.07.2022 19:56 Ответить
мда..."ускладнює відсутність єдиної бази даних нерухомості "

"германєц пошьол нє тот !"

Почитайте мемуари Шеленберга.
Так, так, саме того, Табакова із 17-ті мгновєній.

В гестапо був чудо-стіл із чотирьох рухомих кілець за допомогою якого за лічені хвилини спицею витягалась перфокарта із досьє на кожного мешканця Рейха.
За Штазі я взагалі мовчу !
а зараз?
бундесвер навіть соромно писати з великої літери, немає єдиного реєстра нерухомості і т.д.
ох Дойчлянд! майн лібер Дойчланд! до чого тебе довели ліберасти !!!!
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08.07.2022 20:15 Ответить
що, #німці бояться нє работаєт ?

ганси оборзєлі, навіть самі себе злякались

сцуки ліверні !
за пфеніг удавляться - бували, знаємо !
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08.07.2022 19:57 Ответить
німці зеленіють, коли взнають під час ланчу на робочому місці, що колега купив сендвіч на 10 пфенігів дешевше -

про це не можна розповісти, "это нужно видеть" !
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08.07.2022 20:01 Ответить
Кацап детектед! гугл транслейт - нихт арбайтен...
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08.07.2022 20:41 Ответить
Нужно ее не просто заблокировать продавать, а конфисковать и пусть вырученные средства на помощь и возрождение Украине
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09.07.2022 17:46 Ответить
 
 