Берлин впервые из-за санкций заблокировал продажу российской недвижимости
Власти Берлина впервые не разрешили продать недвижимость гражданке России, которая попала в санкционный перечень Европейского Союза в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RBB24.
Имени россиянки, пытавшейся продать недвижимость в Берлине, правоохранители не называют. Объявление о продаже было создано еще в 2021 году, но сделка затянулась.
После объявления санкций ЕС нотариус, сопровождавший продажу недвижимости, сообщил банк и финансовые органы о том, что его клиентка больше не может получать доход от своих активов. Как следствие, на соглашения с ее участием был наложен запрет.
По данным RBB, с 2004 по 2021 год российские граждане инвестировали в берлинскую недвижимость 546 миллионов евро. Поиск всех активов, подлежащих санкциям, осложняет отсутствие единой базы данных недвижимости.
Кроме того, не всегда можно установить, кому именно принадлежит недвижимость – лицу или компании. Как отмечает RBB, российский олигарх Аркадий Ротеберг несколько лет назад продал люксовую недвижимость стоимостью несколько миллионов евро принадлежащим его дочери оффшорным компаниям на Кипре – они, в отличие от Ротенберга, под санкции не подпадают.
В то же время, на фоне ужесточения санкций против РФ Германия начинает все активнее бороться с непрозрачной структурой собственности, добавляет издание. Так, с 2017 года в стране действует реестр, где компании должны задекларировать свое имущество до конца 2022-го. На сегодня из 1,7 миллиона компаний это сделали 850 тысяч.
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"германєц пошьол нє тот !"
Почитайте мемуари Шеленберга.
Так, так, саме того, Табакова із 17-ті мгновєній.
В гестапо був чудо-стіл із чотирьох рухомих кілець за допомогою якого за лічені хвилини спицею витягалась перфокарта із досьє на кожного мешканця Рейха.
За Штазі я взагалі мовчу !
а зараз?
бундесвер навіть соромно писати з великої літери, немає єдиного реєстра нерухомості і т.д.
ох Дойчлянд! майн лібер Дойчланд! до чого тебе довели ліберасти !!!!
ганси оборзєлі, навіть самі себе злякались
сцуки ліверні !
за пфеніг удавляться - бували, знаємо !
про це не можна розповісти, "это нужно видеть" !