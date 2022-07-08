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Новини Санкції проти Росії
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Берлін уперше через санкції заблокував продаж російської нерухомості

санкції

Влада Берліна вперше не дозволила продати нерухомість громадянці Росії, яка потрапила в санкційний перелік Європейського Союзу у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RBB24.

Імені росіянки, яка намагалася продати нерухомість у Берліні, правоохоронці не називають. Оголошення про продаж було створене ще у 2021 році, але угода затяглася.

Після оголошення санкцій ЄС нотаріус, який супроводжував продаж нерухомості, повідомив банк і фінансові органи про те, що його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. Як наслідок, на угоди з її участю було накладено заборону.

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За даними RBB, з 2004 по 2021 роки російські громадяни інвестували в берлінську нерухомість 546 мільйонів євро. Пошук усіх активів, які можуть підлягати санкціям, ускладнює відсутність єдиної бази даних нерухомості.

Крім того, не завжди можна встановити, кому саме належить нерухомість – особі чи компанії. Як зазначає RBB, російський олігарх Аркадій Ротеберг кілька років тому продав люксову нерухомість вартістю кілька мільйонів євро офшорним компаніям на Кіпрі, які належать його доньці – вони, на відміну від Ротенберга, під санкції не підпадають.

Дивіться також: "Когда я покупал виллы, итальянский народ любил русских, а теперь вы все поменяли", - Соловйов - італійському журналісту про нерухомість у "фашистській" Італії. ВIДЕО

Водночас на тлі посилення санкцій проти РФ Німеччина починає дедалі активніше боротися з непрозорою структурою власності, додає видання. Так, із 2017 року в країні діє реєстр, де компанії мають задекларувати своє майно до кінця 2022-го. Станом на зараз із 1,7 мільйона компаній це зробили 850 тисяч.

Автор: 

Берлін (192) Німеччина (7324) нерухомість (885) санкції (11769)


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А якщо у росіянина не стоїть прутень, він теж є нерухомістю?
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08.07.2022 19:51 Відповісти
а як у них немає бази нерухомості? тобто немає реєстрів? тоді й права власності на нерухомість теж немає? а як його доводити, якщо бази немає?
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08.07.2022 19:56 Відповісти
мда..."ускладнює відсутність єдиної бази даних нерухомості "

"германєц пошьол нє тот !"

Почитайте мемуари Шеленберга.
Так, так, саме того, Табакова із 17-ті мгновєній.

В гестапо був чудо-стіл із чотирьох рухомих кілець за допомогою якого за лічені хвилини спицею витягалась перфокарта із досьє на кожного мешканця Рейха.
За Штазі я взагалі мовчу !
а зараз?
бундесвер навіть соромно писати з великої літери, немає єдиного реєстра нерухомості і т.д.
ох Дойчлянд! майн лібер Дойчланд! до чого тебе довели ліберасти !!!!
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08.07.2022 20:15 Відповісти
що, #німці бояться нє работаєт ?

ганси оборзєлі, навіть самі себе злякались

сцуки ліверні !
за пфеніг удавляться - бували, знаємо !
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08.07.2022 19:57 Відповісти
німці зеленіють, коли взнають під час ланчу на робочому місці, що колега купив сендвіч на 10 пфенігів дешевше -

про це не можна розповісти, "это нужно видеть" !
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08.07.2022 20:01 Відповісти
Кацап детектед! гугл транслейт - нихт арбайтен...
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08.07.2022 20:41 Відповісти
Нужно ее не просто заблокировать продавать, а конфисковать и пусть вырученные средства на помощь и возрождение Украине
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09.07.2022 17:46 Відповісти
 
 