Берлін уперше через санкції заблокував продаж російської нерухомості
Влада Берліна вперше не дозволила продати нерухомість громадянці Росії, яка потрапила в санкційний перелік Європейського Союзу у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RBB24.
Імені росіянки, яка намагалася продати нерухомість у Берліні, правоохоронці не називають. Оголошення про продаж було створене ще у 2021 році, але угода затяглася.
Після оголошення санкцій ЄС нотаріус, який супроводжував продаж нерухомості, повідомив банк і фінансові органи про те, що його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. Як наслідок, на угоди з її участю було накладено заборону.
За даними RBB, з 2004 по 2021 роки російські громадяни інвестували в берлінську нерухомість 546 мільйонів євро. Пошук усіх активів, які можуть підлягати санкціям, ускладнює відсутність єдиної бази даних нерухомості.
Крім того, не завжди можна встановити, кому саме належить нерухомість – особі чи компанії. Як зазначає RBB, російський олігарх Аркадій Ротеберг кілька років тому продав люксову нерухомість вартістю кілька мільйонів євро офшорним компаніям на Кіпрі, які належать його доньці – вони, на відміну від Ротенберга, під санкції не підпадають.
Водночас на тлі посилення санкцій проти РФ Німеччина починає дедалі активніше боротися з непрозорою структурою власності, додає видання. Так, із 2017 року в країні діє реєстр, де компанії мають задекларувати своє майно до кінця 2022-го. Станом на зараз із 1,7 мільйона компаній це зробили 850 тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"германєц пошьол нє тот !"
Почитайте мемуари Шеленберга.
Так, так, саме того, Табакова із 17-ті мгновєній.
В гестапо був чудо-стіл із чотирьох рухомих кілець за допомогою якого за лічені хвилини спицею витягалась перфокарта із досьє на кожного мешканця Рейха.
За Штазі я взагалі мовчу !
а зараз?
бундесвер навіть соромно писати з великої літери, немає єдиного реєстра нерухомості і т.д.
ох Дойчлянд! майн лібер Дойчланд! до чого тебе довели ліберасти !!!!
ганси оборзєлі, навіть самі себе злякались
сцуки ліверні !
за пфеніг удавляться - бували, знаємо !
про це не можна розповісти, "это нужно видеть" !