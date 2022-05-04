ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість, - Bloomberg

Євросоюз додав заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії у шостий пакет санкцій, покликаний посилити тиск на Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, який обізнаний з проєктом документа.

Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами, забороняючи продаж чи передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу, або часток у підприємствах колективного інвестування".

Заборона поширюється на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання у країнах-членах ЄС. Вона не стосується тих, хто має громадянство або дозвіл на проживання в Європейській економічній зоні або Швейцарії.

Читайте також: Єврокомісія одноголосно затвердила подану Раді ЄС пропозицію щодо шостого пакету санкцій проти Росії

Багато російських мільярдерів придбали нерухомість у ЄС, оскільки вони вивели частину чи більшу частину своїх статків за межі РФ.

Роман Абрамович, наприклад, володіє замком у Франції з басейном на даху, а Сулейман Керімов був пов'язаний з елітною власністю з тенісним кортом та гігантським відкритим овальним басейном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія може конфіскувати нерухомість російських олігархів і розмістити там біженців з України, - Рааб

ЄС уже вжив жорстких заходів разом із США та Великою Британією щодо інших розкішних активів для надзаможних російських багатіїв. Від початку війни в Україні в рамках санкцій проти російських мільярдерів у європейських портах було вилучено більше десятка суперяхт.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Про можливу заборону на купівлю нерухомості для росіян вона не повідомляла. Текст санкцій все ще узгоджується і в проєкт може бути внесено зміни.