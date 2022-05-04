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Новини Санкції проти Росії
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ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість, - Bloomberg

санкції

Євросоюз додав заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії у шостий пакет санкцій, покликаний посилити тиск на Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, який обізнаний з проєктом документа.

Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами, забороняючи продаж чи передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу, або часток у підприємствах колективного інвестування".

Заборона поширюється на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання у країнах-членах ЄС. Вона не стосується тих, хто має громадянство або дозвіл на проживання в Європейській економічній зоні або Швейцарії.

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Багато російських мільярдерів придбали нерухомість у ЄС, оскільки вони вивели частину чи більшу частину своїх статків за межі РФ.

Роман Абрамович, наприклад, володіє замком у Франції з басейном на даху, а Сулейман Керімов був пов'язаний з елітною власністю з тенісним кортом та гігантським відкритим овальним басейном.

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ЄС уже вжив жорстких заходів разом із США та Великою Британією щодо інших розкішних активів для надзаможних російських багатіїв. Від початку війни в Україні в рамках санкцій проти російських мільярдерів у європейських портах було вилучено більше десятка суперяхт.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Про можливу заборону на купівлю нерухомості для росіян вона не повідомляла. Текст санкцій все ще узгоджується і в проєкт може бути внесено зміни.

Автор: 

нерухомість (908) санкції (12064) Євросоюз (13634)


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Будут покупать а подставных рыл.
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04.05.2022 21:55 Відповісти
сміщний ти срюзге
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04.05.2022 22:14 Відповісти
Українским елитам теж треба заборонити, нехай в Україні будують. Скільки ще можна вивозити кошти з України? Офшорити теж потрібно заборонити, нехай податки державі сплачують у повному обсяці, як усі. Який Євросоюз, яке НАТО при таких гівнюках?
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04.05.2022 22:29 Відповісти
Всех русских послов нужно выгнать со всего мира обратно в Россию! Никто из России не должен выезжать! Нет послов и нет виз!
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04.05.2022 21:57 Відповісти
Пусти свиню під стіл, вона і на стіл залізе.
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04.05.2022 22:00 Відповісти
Ласкаво просимо в сонячний Душанбє.
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04.05.2022 22:04 Відповісти
Таке враження, що в Європі євреїв не лишилось....

Так дайте купити, потім санкція, потім конфіскація - і всіх "ділов"
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04.05.2022 22:44 Відповісти
 
 