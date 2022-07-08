ВОЗ расширяет медицинскую помощь жертвам войны в Украине

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что расширяет свою миссию по спасению жизней по всей Украине, чтобы оказать физическую и психическую помощь растущему числу жертв войны, лишенных лечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

У ВОЗ есть семь центров по всей Украине, которые обеспечивают потребности людей, пострадавших от войны. В настоящее время организация создает восьмой хаб в стратегическом юго-западном портовом городе Одессе.

Менеджер ВОЗ по вопросам кризисных ситуаций в Украине Дорит Ницан сказала, что ВОЗ стремится помочь людям, чье физическое и психическое здоровье пострадало или ухудшилось в результате российского вторжения. Она говорит, что миллионы людей с хроническими заболеваниями не получают лечения от состояний, угрожающих жизни. К примеру, люди, не получившие ранней диагностики и лечения рака, страдают от прогрессирующих опухолей. Также, сообщила она, состояние людей, которые не смогли получить лечение от гипертонии, инсульта, диабета и других физических и психических заболеваний, ухудшилось.

"Из-за войны люди становятся разными способами инвалидами. Взрывы и бомбардировки вредят слуху", - сказала Мицан. – Наземные мины были причиной ампутаций. И, конечно, страх, горе и неуверенность, влияющие на психическое здоровье".

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Ницан отмечает, что система здравоохранения по всей стране перегружена, медицинских работников не хватает, многие были убиты, другие покинули страну. Она рассказала, что внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома, делают все возможное, чтобы восполнить пробелы. Еще одной проблемой является то, что многие нуждающиеся в помощи не могут быть доступны из-за боев.

"У нас нет доступа ко всем территориям. Сейчас многие территории подвергаются обстрелу, нападению... Мы просим дать гуманитарные коридоры, чтобы мы могли вмешаться и заботиться о тех, кто в этом нуждается".

К сожалению, отмечает представитель ВОЗ, на многочисленные запросы агентств по оказанию помощи по обеспечению гуманитарных коридоров и доставке помощи в осажденные районы, не был получен положительный ответ.

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