ВООЗ розширює медичну допомогу жертвам війни в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні, щоб надати фізичну та психічну допомогу зростаючій кількості жертв війни, позбавлених лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

ВООЗ має сім центрів по всій Україні, які забезпечують потреби людей, які постраждали від війни. Зараз організація створює восьмий хаб у стратегічному південно-західному портовому місті Одеса.

Менеджерка ВООЗ з питань кризових ситуацій в Україні Доріт Ніцан сказала, що ВООЗ прагне допомогти людям, чиє фізичне та психічне здоров’я постраждало або погіршилося внаслідок російського вторгнення. Вона каже, що мільйони людей із хронічними захворюваннями не отримують лікування від станів, які загрожують життю. Наприклад, люди, які не отримали ранньої діагностики та лікування раку, страждають від прогресуючих пухлин. Так само, повідомила вона, стан людей, які не змогли отримати лікування від гіпертонії, інсульту, діабету та інших фізичних і психічних захворювань, погіршився.

"Через війну люди стають різними способами інвалідами. Шум і бомбардування шкодять слуху", - сказала Міцан. - Наземні міни були причиною ампутацій. І, звичайно, страх, горе та невпевненість, які впливають на психічне здоров’я".

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Ніцан зазначає, що система охорони здоров’я по всій країні перевантажена, медичних працівників не вистачає, багато з них були вбиті, інші залишили країну. Вона розповіла, що внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки, роблять усе можливе, щоб заповнити прогалини. Ще однією проблемою є те, що багато людей, які потребують допомоги, не можуть бути доступні через бої.

"Ми не маємо доступу до всіх територій. Зараз багато територій зазнають обстрілу, нападу... Ми просимо дати гуманітарні коридори, щоб ми могли втрутитися та піклуватися про тих, хто цього потребує".

На жаль, зазначає представниця ВООЗ, на численні запити агенцій з надання допомоги щодо забезпечення гуманітарних коридорів й доставки допомоги в обложені райони, не було отримано позитивної відповіді.

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