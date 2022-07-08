РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10926 посетителей онлайн
Новости
9 585 42

ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач. ДОКУМЕНТ

сухачев,сухачов

ГБР официально опроверг факт уничтожения тайных материалов по нескольким резонансным делам. Но вместе с тем проводит служебное расследование по факту уничтожения тайных материалов по нескольким резонансным делам.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера моя коллега Ирина Ромалийская опубликовала справку, свидетельствующую о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожило некоторые важные материалы важных производств. ГБР опровергает эту информацию.

Также читайте: ГБР опровергает информацию про уничтожение материалов резонансных дел

Мы на Украинской правде тоже занимаемся этой темой и тоже видели справку с перечнем уничтоженных материалов. Если факты о которых говорит моя коллега – это неправда, тогда о каком служебном расследовании идет речь в приказе, который я сейчас публикую, получен от источников в ГБР?

Контроль за расследованием фактов уничтожения материалов дела по указанию руководителя ГБР Сухачева поручить Сухачеву – это не конфликт интересов?" – сообщил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская. ДОКУМЕНТ

ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач 01
ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач 02
ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач 03
ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач 04

ГБР (2971) Сухачев Алексей (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Наша сказочная правоохранительная система продолжает жить своей, понятной только ей самой, жизнью и даже война этих аферистов не смущает
показать весь комментарий
08.07.2022 22:42
+14
Проводять розслідування, хто ж здав, що спалили документи. За те, що раніше терміну зберігання спалили - догана і все, а якби не спалили, то багато би узнала Україна про факти фальсифікації, хто їх робив, хто давав вказівку і кому доповідали. А головне, що зникли докази для судів, які були добуті оперативним шляхом. Довірили всі таємниці і справи про розстріл Майдану і Харківським угодам адвокатам януковича. І хто це зробив? Хто їх туди призначив?
показать весь комментарий
08.07.2022 22:54
+9
Угу, расследуют и сами себя накажут. Там в ДБР полно русских шпионов. Это у нас норма, но в Европу идем....
показать весь комментарий
08.07.2022 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наша сказочная правоохранительная система продолжает жить своей, понятной только ей самой, жизнью и даже война этих аферистов не смущает
показать весь комментарий
08.07.2022 22:42 Ответить
Война для них лучшее время - все можно списать!
показать весь комментарий
08.07.2022 22:47 Ответить
они и без войны людям на голову срут и посмеиваются потому что мудрый нарід не способен спрашивать со своих "слуг"
показать весь комментарий
08.07.2022 22:59 Ответить
К стенке негодяев, так и того, кто их назначил!
показать весь комментарий
08.07.2022 23:16 Ответить
Ви до кого звертаєтесь?
показать весь комментарий
09.07.2022 00:26 Ответить
До громади. А ви?
показать весь комментарий
09.07.2022 17:23 Ответить
САМИ УНИЧТОЖАЛИ и САМИ РАССЛЕДУЮТ !!! . НЕ смешите женский половой орган !!!
показать весь комментарий
09.07.2022 00:23 Ответить
Складається враження, що у них права рука не знає, що робить ліва... Влаштували бардак у Державі, шмаркаті!
показать весь комментарий
08.07.2022 22:43 Ответить
А зечмоні такі і є. Або дилетенти або радники. Терціум нон датур!(Третього не дано)ю
показать весь комментарий
08.07.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 22:44 Ответить
Угу, расследуют и сами себя накажут. Там в ДБР полно русских шпионов. Это у нас норма, но в Европу идем....
показать весь комментарий
08.07.2022 22:45 Ответить
в Європі теж норма, пан не читав що в Берліні знайшли пару тисяч русскіх агентів? і то не туристичні агенти, ні.
показать весь комментарий
09.07.2022 00:05 Ответить
ноавая гифка от Филла
https://twitter.com/i/status/1545449322015227906
показать весь комментарий
08.07.2022 22:45 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 22:52 Ответить
Проводять розслідування, хто ж здав, що спалили документи. За те, що раніше терміну зберігання спалили - догана і все, а якби не спалили, то багато би узнала Україна про факти фальсифікації, хто їх робив, хто давав вказівку і кому доповідали. А головне, що зникли докази для судів, які були добуті оперативним шляхом. Довірили всі таємниці і справи про розстріл Майдану і Харківським угодам адвокатам януковича. І хто це зробив? Хто їх туди призначив?
показать весь комментарий
08.07.2022 22:54 Ответить
та невідомо чи спалили чи ні, теж мені українська правда, зовсім нещодавнов українській правді, якась кобила писала, що фактів згвалтувань не так вже й багато, курва, одразу ж русская пропаганда змієм взвилася, аж зашкварчало.
показать весь комментарий
08.07.2022 23:57 Ответить
знищили і багато чого знищили, бо вже навіть підтвердила Генеральна прокуратура. Ви краще проведіть аналіз, що корисного для України зробила ДБР і Вам стане зле,бо нічого. Але вона багато чого корисного зробила ворогу і Президенту за великі бюджетні кошти, за які утримуються ці прокурори, які не пройшли переатестацію і всі полізли в цю структуру. Напишу декілька справ, які фальшували БДР - прохід наших катерів через нашу Керченську протоку; побудова наших катерів для нашої армії за рахунок коштів заводу, виробництво і прийняття в ЗСУ бронежилетів, що призвело до зупинки їх виготовлення під час війни, отримання від Вселенського Патріарха Томосу ПЦУ, вилучення клінстронів з чистем ППО, що не дало можливість своєчасно збивати ворожді літаки і ракети..., то на кого вони працювали? Який результат цих розслідувань?
показать весь комментарий
09.07.2022 09:34 Ответить
Так шо, знищення таки було???!

Хоча кого це вже дивує....
показать весь комментарий
08.07.2022 22:56 Ответить
ДБР проводить розслідування діяльності ДБР...
Це якийсь різновид онанізму ?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:00 Ответить
ні, це називається внутрішнє розслідування, якщо факт знищення документів таки не підтвердиться, візьмуть за дупу тих, хто розповсюджує неправдиві інформації. Не всі журналісти заслуговують довіри особливо ті що на українську правду працюють.
показать весь комментарий
08.07.2022 23:58 Ответить
А якщо підтвердиться то кого за дупу візьмуть??
показать весь комментарий
09.07.2022 07:51 Ответить
Главное в расследовании не выйти на самих себя! (с)
показать весь комментарий
08.07.2022 23:00 Ответить
а кто знает - в каком месте сейчас трубит труба?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:01 Ответить
підараси, зараз вийдуть на Порошенка тварі срані.
показать весь комментарий
08.07.2022 23:08 Ответить
та власно, як тільки згадали що спалили справи на Порошенка, одразу повіяло гівніцом, як від "откровєній проститут....медвєдчука".
показать весь комментарий
09.07.2022 00:02 Ответить
Нічого в цій Державі не змінюється....на жаль....
показать весь комментарий
08.07.2022 23:20 Ответить
та де, прошу пана, змінилося ще й як, не так шибко, деякі сусіди навіть мріяти про такі зміни не можуть.
показать весь комментарий
08.07.2022 23:59 Ответить
Трохи змінилося. Війна.
показать весь комментарий
09.07.2022 06:16 Ответить
Дбр така сама корумпована структура...чого варто Блудова, яка покриває злочини мусорів
показать весь комментарий
08.07.2022 23:51 Ответить
ДБР - структура контрастів як і будь-яка інша структура, хтось працює, а хтось.... За кордоном так само. Тільки недавно була стаття що тільки в Берліні 2000 русскіх агентів. Ці ж агенти в структурах державних, вони ж не вулиці в Берліні підмітають, толку тоді від них було б нуль.
показать весь комментарий
09.07.2022 00:01 Ответить
Як же ж тепер не вийти на самого себе?
А, не вперше!
показать весь комментарий
09.07.2022 00:02 Ответить
українська правда це той ресурс що опублікував статю сонічкі лукашової, про те що ніби фактів згвалтувань русскіми окупантами жінок і дітей на тимчасово окупованих територіях України неправдиві і що Денісова бреше? Так що Денісова мала цілий опус писати, російська пропаганда мало не обкі...ся в екстазі а у нас тепер омбудсмен чувак, який обожнює незаконні збагачення? Нє, ну серйозне видання, треба вірити.
показать весь комментарий
09.07.2022 00:10 Ответить
За умовами військового часу за таке треба розстрілювати. Але коли в ОП є "татарови" нічого не буде - все в них "по закону". Покидьки!
показать весь комментарий
09.07.2022 00:14 Ответить
до сраки вже твоє розслідування,

ой якось так вийшло що баба галя випадково спалила важливі секретні документи, але ж вона не хотіла, треба пробачити
показать весь комментарий
09.07.2022 00:55 Ответить
Але це не заважало ДБР відверто ********, що не було такого.
показать весь комментарий
09.07.2022 02:29 Ответить
Оооо ДБР VS Венедиктович ГПУ....далі буде...
показать весь комментарий
09.07.2022 06:31 Ответить
Ткач, та що там розслідувати, ясно ж - винний Порошенко! Ліпецкая фабрика, брата вбив, апшори, збагатився в 82 рази на війні, яку сам розпочав....
показать весь комментарий
09.07.2022 06:42 Ответить
Зараз видання УП перетворилося на помийку заказних статей від офісу преZeдента. Тому будь-які пости журналістів цього видання викликають тільки огиду. А факт того, що рашистські колаборанти із ДБР знищують важливі свідчення мене не дивує.
показать весь комментарий
09.07.2022 06:47 Ответить
ДБР ПНХ! Чекайте.
показать весь комментарий
09.07.2022 07:44 Ответить
Самі знищили самі брехали що не знищили а тепер самі і розлідувати будуть і перше і друге? Ось вам і відповідь дорогі українці чому нам так повільно зброю дають і далеко не ************.
показать весь комментарий
09.07.2022 07:55 Ответить
ДБР знищило, ДБР і розслідує... А хто ж буде винним? Напевно, що не ДБР... Може Порох? Чі хтось із військових?
показать весь комментарий
09.07.2022 13:29 Ответить
 
 