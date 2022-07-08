ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач. ДОКУМЕНТ
ГБР официально опроверг факт уничтожения тайных материалов по нескольким резонансным делам. Но вместе с тем проводит служебное расследование по факту уничтожения тайных материалов по нескольким резонансным делам.
Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера моя коллега Ирина Ромалийская опубликовала справку, свидетельствующую о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожило некоторые важные материалы важных производств. ГБР опровергает эту информацию.
Мы на Украинской правде тоже занимаемся этой темой и тоже видели справку с перечнем уничтоженных материалов. Если факты о которых говорит моя коллега – это неправда, тогда о каком служебном расследовании идет речь в приказе, который я сейчас публикую, получен от источников в ГБР?
Контроль за расследованием фактов уничтожения материалов дела по указанию руководителя ГБР Сухачева поручить Сухачеву – это не конфликт интересов?" – сообщил журналист.
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https://twitter.com/i/status/1545449322015227906
Хоча кого це вже дивує....
Це якийсь різновид онанізму ?
А, не вперше!
ой якось так вийшло що баба галя випадково спалила важливі секретні документи, але ж вона не хотіла, треба пробачити