Зеленский подписал закон, освобождающий военнослужащих от уплаты военного сбора
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, согласно которому доходы военнослужащих не будут облагаться военным сбором.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР Украины.
"Президент Зеленский подписал законопроект 7432 "О внесении изменений в Налоговую Украину касательно особенностей налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения", инициированный "Европейской солидарностью" и принятый Верховной Радой 20 июня", – говорится в сообщении.
Закон предусматривает отсутствие налогообложения военным сбором доходов военнослужащих на период военного положения.
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Напомним, Верховная Рада 19 июня приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения".
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Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.