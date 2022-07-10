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Зеленский подписал закон, освобождающий военнослужащих от уплаты военного сбора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зсу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, согласно которому доходы военнослужащих не будут облагаться военным сбором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР Украины.

"Президент Зеленский подписал законопроект 7432 "О внесении изменений в Налоговую Украину касательно особенностей налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения", инициированный "Европейской солидарностью" и принятый Верховной Радой 20 июня", – говорится в сообщении.

Закон предусматривает отсутствие налогообложения военным сбором доходов военнослужащих на период военного положения.

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Напомним, Верховная Рада 19 июня приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения".
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Топ комментарии
+7
Это важный закон.

Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
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10.07.2022 12:13
+3
А закон про звільнення птахів від плати за користування повітрям коли підпишеш?
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10.07.2022 12:12
+1
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:24
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Правила форума Совет форумчан
А закон про звільнення птахів від плати за користування повітрям коли підпишеш?
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10.07.2022 12:12 Ответить
Пiдвищити збiр до 7%.
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10.07.2022 12:13 Ответить
Это важный закон.

Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
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10.07.2022 12:13 Ответить
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:24 Ответить
Поставте себе на місце Шольца! Чому він має жертвувати інтересами Німеччини в угоду корупційній камарильї яка засіла в Києві і очолюється російською агентурою.
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10.07.2022 12:42 Ответить
коломойский и ахметов завтра убд получат (если еще не получили)
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10.07.2022 12:44 Ответить
такими темпами буба скоро и ассасинов коломойского поставит на военный учёт...кароче у кремлёвского карлика без шансов...
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10.07.2022 12:45 Ответить
Курва,на 5й місяць війни((
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10.07.2022 12:47 Ответить
Не пройшло і півроку.
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10.07.2022 12:47 Ответить
Воєнний збір введений в 2014 році при Порошенку та Яценюку. Введений лише для громадян, власники бізнесу не платили воєнного збору, не платять і ,Гетьманцев вже дав зрозуміти, що і не платитемуть. І що характерно для окремої української еліти, свої воровкуваті рученята запускали в кошти воєнного збору. Мабуть
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10.07.2022 13:21 Ответить
 
 