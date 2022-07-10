Зеленский подписал закон, освобождающий военнослужащих от уплаты военного сбора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, согласно которому доходы военнослужащих не будут облагаться военным сбором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР Украины.

"Президент Зеленский подписал законопроект 7432 "О внесении изменений в Налоговую Украину касательно особенностей налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения", инициированный "Европейской солидарностью" и принятый Верховной Радой 20 июня", – говорится в сообщении.

Закон предусматривает отсутствие налогообложения военным сбором доходов военнослужащих на период военного положения.

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Напомним, Верховная Рада 19 июня приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения".