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Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору

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зсу

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, згідно з яким доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

Про повідомляє це Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР України.

"Президент Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 20 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закон передбачає відсутність оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців на період воєнного стану.

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Нагадаємо, Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Это важный закон.

Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
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10.07.2022 12:13
+3
А закон про звільнення птахів від плати за користування повітрям коли підпишеш?
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10.07.2022 12:12
+1
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:24
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А закон про звільнення птахів від плати за користування повітрям коли підпишеш?
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10.07.2022 12:12 Відповісти
Пiдвищити збiр до 7%.
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10.07.2022 12:13 Відповісти
Это важный закон.

Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
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10.07.2022 12:13 Відповісти
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:24 Відповісти
Поставте себе на місце Шольца! Чому він має жертвувати інтересами Німеччини в угоду корупційній камарильї яка засіла в Києві і очолюється російською агентурою.
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10.07.2022 12:42 Відповісти
коломойский и ахметов завтра убд получат (если еще не получили)
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10.07.2022 12:44 Відповісти
такими темпами буба скоро и ассасинов коломойского поставит на военный учёт...кароче у кремлёвского карлика без шансов...
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10.07.2022 12:45 Відповісти
Курва,на 5й місяць війни((
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10.07.2022 12:47 Відповісти
Не пройшло і півроку.
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10.07.2022 12:47 Відповісти
Воєнний збір введений в 2014 році при Порошенку та Яценюку. Введений лише для громадян, власники бізнесу не платили воєнного збору, не платять і ,Гетьманцев вже дав зрозуміти, що і не платитемуть. І що характерно для окремої української еліти, свої воровкуваті рученята запускали в кошти воєнного збору. Мабуть
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10.07.2022 13:21 Відповісти
 
 