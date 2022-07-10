Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору
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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, згідно з яким доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.
Про повідомляє це Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР України.
"Президент Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 20 червня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що закон передбачає відсутність оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців на період воєнного стану.
Нагадаємо, Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".
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Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.