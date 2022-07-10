Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, згідно з яким доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

Про повідомляє це Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР України.

"Президент Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 20 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закон передбачає відсутність оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців на період воєнного стану.

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Нагадаємо, Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".