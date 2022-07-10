Большая колонна российской техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными РФ отправились из Мариуполя в сторону Бердянска, - Андрющенко

Российские захватчики продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после 13-00 большая колонна техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными, которые накануне въехали в Мариуполь, отправились в сторону Бердянска. Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена в колонну", - отметил он. .

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