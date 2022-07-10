Большая колонна российской техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными РФ отправились из Мариуполя в сторону Бердянска, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта.
Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера после 13-00 большая колонна техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными, которые накануне въехали в Мариуполь, отправились в сторону Бердянска. Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена в колонну", - отметил он. .
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+19 Валентина Саюн c856325a
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Тіки на експорт. Як і Стугни
Генштаб говорит, что у орков огромные проблемы с пополнением л/с и техникой. Не может же Генштаб врать. Значит врет советник мэра.