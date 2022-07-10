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Бердянск (404) война (47249) Мариуполь (5561) техника (1547) Андрющенко Петр (527)

Большая колонна российской техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными РФ отправились из Мариуполя в сторону Бердянска, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские захватчики продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после 13-00 большая колонна техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными, которые накануне въехали в Мариуполь, отправились в сторону Бердянска. Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена в колонну", - отметил он. .

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Топ комментарии
+19
Вони везуть парадні тіла для Кобзона
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10.07.2022 12:18
+10
В автобусах везуть парадну хворму?
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10.07.2022 12:17
+10
Касапский скот едет подыхать. Лаптестан жди новые гробики.
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10.07.2022 12:20
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В автобусах везуть парадну хворму?
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10.07.2022 12:17 Ответить
Вони везуть парадні тіла для Кобзона
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10.07.2022 12:18 Ответить
😁👏👏👏👏👏
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10.07.2022 12:19 Ответить
І у кожного білет на його концерт.
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10.07.2022 12:33 Ответить
Выгребли где, что нашли и на утилизвцию👍 Похоже ***** не как не может понять, что не имеет значение кол-во конницы когда воюешь против авиации❗
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10.07.2022 12:18 Ответить
Касапский скот едет подыхать. Лаптестан жди новые гробики.
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10.07.2022 12:20 Ответить
Кулькі.
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10.07.2022 12:55 Ответить
Ну що ж, схоже закінчувати цю війну кацапи будуть на тачанках.
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10.07.2022 12:21 Ответить
В катафалках👍
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10.07.2022 12:24 Ответить
Не факт,для мене тачанка це батько Махно,а не Петька з Анно
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10.07.2022 12:39 Ответить
Автобуси якраз і прекрасна ціль.
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10.07.2022 12:22 Ответить
udaritj nado po im na marshe....
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10.07.2022 12:32 Ответить
да сейчас бы "вiльха" была бы так к стати!
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10.07.2022 12:24 Ответить
Хомчак з Тараном в 2020 казали що нам вистачить тих 300 ракет що є на складі.
Замовляти не будемо.
Тіки на експорт. Як і Стугни
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10.07.2022 13:21 Ответить
Походу деза про атаку ЗСУ на Херсон нашла свою target group
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10.07.2022 12:26 Ответить
Це вони на Херсон переміщаються?
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10.07.2022 12:27 Ответить
Більш нікуди.
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10.07.2022 12:31 Ответить
Намісце попередньої мішені. Це скрепна стратгія- де відгрібли ,туди й лізуть. Загадки зайвохромосомних
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10.07.2022 13:04 Ответить
RUZKIJ GNOJ !
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10.07.2022 12:27 Ответить
валите калонну !!!
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10.07.2022 12:41 Ответить
Пусть подойдут ближе и остановятся👍 Тогда будет💥💥
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10.07.2022 12:44 Ответить
Треба підганяти бочки зі спиртним,й на стадії кучкування прихлопувати
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10.07.2022 13:06 Ответить
Брехня!
Генштаб говорит, что у орков огромные проблемы с пополнением л/с и техникой. Не может же Генштаб врать. Значит врет советник мэра.
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10.07.2022 12:55 Ответить
Кацапів потрібно ловити на приманки...
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10.07.2022 13:07 Ответить
Тобто, виїхали-знаємо... чекаємо інфу-не доїхали...
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10.07.2022 13:22 Ответить
Не можна безкарно дозволяти рашистам рухатися у прифронтовій зоні, звісно якщо воювати по-справжньому
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10.07.2022 13:33 Ответить
Де послаблюються туди і бити.
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10.07.2022 14:09 Ответить
Колона - ідеальна ціль для наших смерчів
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10.07.2022 16:46 Ответить
 
 