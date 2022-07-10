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Бердянськ (374) війна (56882) Маріуполь (2820) техніка (1332) Андрющенко Петро (638)

Велика колона російської техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими РФ вирушили з Маріуполя в бік Бердянська, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські загарбники продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали до Маріуполя, вирушили в бік Бердянська. Також частину військової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти й колаборанти в Маріуполі крадуть вцілілі автомобілі, - ГУР

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Вони везуть парадні тіла для Кобзона
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10.07.2022 12:18
+10
В автобусах везуть парадну хворму?
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10.07.2022 12:17
+10
Касапский скот едет подыхать. Лаптестан жди новые гробики.
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10.07.2022 12:20
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В автобусах везуть парадну хворму?
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10.07.2022 12:17 Відповісти
Вони везуть парадні тіла для Кобзона
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10.07.2022 12:18 Відповісти
😁👏👏👏👏👏
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10.07.2022 12:19 Відповісти
І у кожного білет на його концерт.
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10.07.2022 12:33 Відповісти
Выгребли где, что нашли и на утилизвцию👍 Похоже ***** не как не может понять, что не имеет значение кол-во конницы когда воюешь против авиации❗
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10.07.2022 12:18 Відповісти
Касапский скот едет подыхать. Лаптестан жди новые гробики.
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10.07.2022 12:20 Відповісти
Кулькі.
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10.07.2022 12:55 Відповісти
Ну що ж, схоже закінчувати цю війну кацапи будуть на тачанках.
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10.07.2022 12:21 Відповісти
В катафалках👍
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10.07.2022 12:24 Відповісти
Не факт,для мене тачанка це батько Махно,а не Петька з Анно
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10.07.2022 12:39 Відповісти
Автобуси якраз і прекрасна ціль.
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10.07.2022 12:22 Відповісти
udaritj nado po im na marshe....
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10.07.2022 12:32 Відповісти
да сейчас бы "вiльха" была бы так к стати!
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10.07.2022 12:24 Відповісти
Хомчак з Тараном в 2020 казали що нам вистачить тих 300 ракет що є на складі.
Замовляти не будемо.
Тіки на експорт. Як і Стугни
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10.07.2022 13:21 Відповісти
Походу деза про атаку ЗСУ на Херсон нашла свою target group
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10.07.2022 12:26 Відповісти
Це вони на Херсон переміщаються?
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10.07.2022 12:27 Відповісти
Більш нікуди.
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10.07.2022 12:31 Відповісти
Намісце попередньої мішені. Це скрепна стратгія- де відгрібли ,туди й лізуть. Загадки зайвохромосомних
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10.07.2022 13:04 Відповісти
RUZKIJ GNOJ !
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10.07.2022 12:27 Відповісти
валите калонну !!!
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10.07.2022 12:41 Відповісти
Пусть подойдут ближе и остановятся👍 Тогда будет💥💥
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10.07.2022 12:44 Відповісти
Треба підганяти бочки зі спиртним,й на стадії кучкування прихлопувати
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10.07.2022 13:06 Відповісти
Брехня!
Генштаб говорит, что у орков огромные проблемы с пополнением л/с и техникой. Не может же Генштаб врать. Значит врет советник мэра.
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10.07.2022 12:55 Відповісти
Кацапів потрібно ловити на приманки...
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10.07.2022 13:07 Відповісти
Тобто, виїхали-знаємо... чекаємо інфу-не доїхали...
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10.07.2022 13:22 Відповісти
Не можна безкарно дозволяти рашистам рухатися у прифронтовій зоні, звісно якщо воювати по-справжньому
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10.07.2022 13:33 Відповісти
Де послаблюються туди і бити.
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10.07.2022 14:09 Відповісти
Колона - ідеальна ціль для наших смерчів
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10.07.2022 16:46 Відповісти
 
 