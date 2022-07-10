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Новости Общество
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Семилетний спортсмен Илья отдал все свои сбережения на ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

хлопчик,ілля,шмігель

Мальчик год собирал на компьютерную игру, откладывая из наколядованных и карманных денег. Но в конце концов отдал тысячу гривен – все, что у него было – волонтерам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Илья Шмигель из Луцка рассказал журналистам, что ему удалось собрать тысячу гривен. Деньги он принес в спортивный клуб, где занимается, ведь здесь с начала военного положения в стране работает волонтерский центр.

"Такие ситуации, как с Ильей, дают нам понять, что мы правильно воспитываем детей, что победа будет за нами", – говорит главный тренер клуба Михаил Савчук.

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Илью учила истории бабушка, он интересовался военной тематикой задолго до нового этапа войны с русскими, говорит мама Оксана. По ее словам, однажды сын спросил ее, как может помочь украинской армии, чтобы война быстрее закончилась.

"Я ответила, что многое: нарисовать рисунок для воинов, заработать деньги, потом их задонатить кому-то на помощь. И он решил отдать свои сбережения. Я горжусь его поступком", – рассказывает Оксана Шмигель.

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Илья говорит: понимает, что поможет не просто тысяча гривен, а то, что каждый из украинцев что-то делает для общей победы над врагами.
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Топ комментарии
+13
А доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не дав ЗСУ із своїх заощаджень. Бо це не його війна, він тут прібарахлітся і сваліть.
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10.07.2022 14:18
+12
Цей хлопчина-майбутнє української незламної нації...
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10.07.2022 15:05
+10
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10.07.2022 14:20
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mne vot interesno....zelebobiki chitajut takie novini? skolka zeshobla skinula na ZSU ?
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10.07.2022 14:17 Ответить
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10.07.2022 14:20 Ответить
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10.07.2022 14:21 Ответить
про юзика тоже что-то подобное надо
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10.07.2022 16:26 Ответить
То може час зеленській поділитись? Так і хочуть щоб люди останнє віддали.
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10.07.2022 14:17 Ответить
А доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не дав ЗСУ із своїх заощаджень. Бо це не його війна, він тут прібарахлітся і сваліть.
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10.07.2022 14:18 Ответить
Він "ничего не должен..."
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10.07.2022 14:20 Ответить
нифигассэ...ото дитё беню опустило...
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10.07.2022 14:24 Ответить
такими темпами и бубу с леськой заставят скинуться якомусь воину на аптечку...
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10.07.2022 14:28 Ответить
Цей хлопчина-майбутнє української незламної нації...
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10.07.2022 15:05 Ответить
Гарні в нас діти!
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10.07.2022 15:24 Ответить
Цілий рік збирав.Коляда,посівання,дитячі сніданки-одна тисяча гривень.Не ******* батьки свою дитину.Віддав бідний свої останні заощадження,найдорожчі для нього-і найбільша поміч для ЗСУ.Слава такому герою.Перемог йому у житті і на татамі!!!
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10.07.2022 21:55 Ответить
Дитино, тобі це повернеться сторицею.
І гра буде, й нові іграшки.
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11.07.2022 03:03 Ответить
 
 